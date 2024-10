– Jeg håper inderlig at man ikke oppfordrer foreldre til fysisk avstraffelse av sine barn. Samtidig må jeg spørre, hvorfor slikt overhode må bringes inn i skolen?, tordner stortingspolitiker Abid Raja (V).

Raja sitter i Stortingets utdanningskomité. Han er sterkt kritisk til at skolepensumet for niendeklassinger på Gamleveien skole i Egersund inkluderer en lærebok som blant annet viser til et bibelvers om å rise barn.

Den kristne grunnskolen, som eies av menigheten Det Almindelige Samfund, bruker den over 300 år gamle boka «Pontoppidans forklaring» som lærebok i kristendom (se faktaboks). Det Almindelige Samfund må ikke forveksles med Menigheten Samfundet, som Statsforvalteren også fører tilsyn med.

I kapittelet som tar for seg det fjerde bud – «du skal hedre din far og din mor» - vises det til flere bibelsteder som omtaler tukt og rising av barn:

Den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig. Ord 13,23

Oppdra deres barn i Herrens tukt og formaning! Ef 6,4

De to bibelversene kommer under spørsmålet «Hva skal foreldrene gjøre hvis barna er ulydige?».

Svaret: «De skal straffe dem på en fornuftig og kjærlig måte, så de ikke blir bitre, men i stedet bedrer seg.»

Det Almindelige Samfund har selv sendt lenke til boka til Utdanningsdirektoratet, som for tiden fører tilsyn med blant annet læremateriellet deres. I forordet til boka gjør menigheten oppmerksom på bokas alder, men påpeker at språket er noe modernisert av dem. De kaller boka «et velegnet undervisningsredskap».

Både rektor på Gamleveien skole, Raimond Sleveland, og forstanderen i Det Almindelige Samfund, Lars Martin Ramsland, har blitt forelagt kritikken fra Raja. De avviser at skolen oppfordrer til fysisk avstraffelse.

– Det er i dag allment kjent at fysisk vold både er et uegnet og et ulovlig middel i all oppdragelse. Vold og fysisk avstraffelse er like fjernt for oss som for den norske allmennheten, skriver de i en felles e-post til Vårt Land.

Utdrag fra læreboken «Pontoppidans forklaring» som brukes ved skolen til Det almindelige samfund. (Skjermdump)

---

Pontoppidans forklaring

Ved innføringa av konfirmasjonen i 1736 fikk den pietistiske teologen Erik Pontoppidan i oppdrag å utarbeide katekismeforklaring og salmebok

«Sandhed til Gudfrygtighed» frå 1737, også kjent som «Pontoppidans forklaring», ble den mest brukte læreboka i den norske folkeskolen i nesten 150 år

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Tolker «ris» som «konsekvenser»

Sleveland og Ramsland påpeker at det ikke er opp til dem å redigere tekster fra Bibelen. Det viktigste i undervisningen er hvordan barna lærer å tolke versene som det siktes til, ifølge dem.

– Vi oppfatter ordet «tukt» som at man på en hensynsfull og oppmerksom måte skal oppdra barna sine. «Ris» leser vi som at oppdragere skal la det få konsekvenser når avtaler og grenser blir brutt, skriver de.

I arbeidsboken for 9. trinn, som Vårt Land har fått innsyn i, stilles elevene følgende spørsmål til punktet om hva foreldrene skal gjøre hvis barna er ulydige:

a. Hvem har skrevet bibelsitatet til dette svaret?

b. Hva er egentlig budskapet i bibelsitatet?

– Hvorfor ønsker dere at elevene ved Gamleveien skole skal undervises i bibeltekster som omhandler tukt av barn?

– Som sagt kan vi ikke endre Bibelens ordlyd eller innhold. At ordet «ris» står nevnt, og nok også var bokstavelig benyttet i allmennheten langt opp i forrige århundre, er ikke det vesentlige budskapet. Omtanken for barnas beste er derimot hovedbudskapet. Synet på barnas beste har endret seg i tidenes løp. Grensesetting og konsekvens er påpekt som gode virkemidler av dagens psykologer og pedagoger.

De to forteller at skolen samarbeider med kommunens PPT og barnevern og at elevene regelmessig har samtaler på enmannshånd med skolehelsetjenesten.

– Dersom skolens ansette skulle bli kjent med at elever eller barn ble utsatt for vold, ville dette umiddelbart bli varslet til barnevernet, i henhold til offentlig lov, opplyser de.

SVARER: – Våre lærere er utdannet ved offentlige universiteter og høyskoler, flertallet på masternivå. Det framstår som uvirkelig om de skulle kunne forsvare vold i oppdragelsen, skriver Lars Martin Ramsland og Raimond Sleveland. (Erlend Berge)

---

Det Almindelige Samfund

En evangelisk-luthersk menighet i Egersund i Rogaland

Driver Gamleveien skole i samme by, en godkjent privatskole for 1. til 10. årstrinn med inntil 80 elever

Menigheten ble stiftet i 1901 av Per Gravdal og hans etterfølgere

Ble opprettet etter en splittelse i Menigheten Samfundet, da de mente at den nye forstanderen Gravdal ikke hadde «samme ånd» som avdøde Bernt Lomeland

Menighetsmedlemmene kalles ofte for «perane», eller «Perasekten», etter grunnleggeren

Antall medlemmer i menigheten er 268

---

Mener skolen bagatelliserer teksten

– Det er en underliggende kraft i denne typen pensum og tekster som man ikke bør ta lett på. Voksne kan selvsagt mene at dette ikke skal tolkes bokstavelig, og det ligger et stort og viktig ansvar når dette videreformidles til elevene. Så kan man stille spørsmål ved hvorfor akkurat disse tekstene er så viktige for barna å lese.

– Mener du at skolen bagatelliserer tekstens innhold eller påvirkningskraft med tolkninger av hvordan barn skal oppfatte dem?

– Ja. Jeg synes skolen tar alt for lett på den negative påvirkningen dette kan ha på barna. Barna må få vokse opp med fellesverdier, og ikke med dette tekstinnholdet.

UNDERSØKELSE: I mai i år varslet Statsforvalteren i Agder at de ville drive tilsyn med Det Almindelige Samfund i Egersund. (Erlend Berge)

– Gir meg gys nedover ryggen

Venstre-politikeren sier at han kjenner til læreboka fra før. Han sier at utbrytere av Det Almindelige Samfund har sendt ham tekstutdrag fra den tidligere.

Men ett utdrag Raja ikke har sett før nå var spørsmålet «er det riktige å forlove seg eller gifte seg uten foreldrenes vilje og samtykke?». Svaret: «Nei. Det er å gjøre dem stor sorg».

Svaret kjente Raja på kroppen.

– Utdraget som sier at det gir foreldre stor sorg om barna velger å gifte seg uten samtykke gir meg gys nedover ryggen. Teksten gir meg assosiasjoner til sosial kontroll som jeg kjenner godt fra det muslimske miljøet jeg kommer fra. Det gir en underliggende effekt av å kontrollere unge barns følelser.

BOK: Abid Raja har i sin selvbiografi «Min skyld» beskrevet at han og hans kone Ansar måtte kjempe for å være et par fordi hans foreldre planla at han skulle gifte seg med kusina si og fordi Ansvar var lovet bort til en annen mann. (Erlend Berge)

Sier flere utbrytere har tatt kontakt

Raja forteller at flere utbrytere fra Det Almindelige Samfund har tatt direkte kontakt med ham.

– Jeg har tilegnet meg kunnskap om hvordan ledelsen håndterer sine medlemmer. Jeg ble mildt sagt sjokkert. Før sommeren hadde jeg møte med en person som har brutt med Det Almindelige Samfund. Det var et langt og opprørende møte, forteller Venstre-politikeren.

Ramsland og Sleveland har blitt forelagt kritikken til Raja.

– Vi ønsker ikke å kommentere at denne liberale politikeren åpenbart ikke tolererer andre livssyn enn sitt eget, skriver de i en tekstmelding.