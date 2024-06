Derfor åpner Udir tilsyn ved Samfundets skoler. Skal også granske skole til beslektet menighet

«Målet med tilsynet er å ivareta elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø og til å ha en reel medbestemmelse over valget av skolegang. Lærebøkene skal reflektere verdiene i læreplanene, som likestilling, toleranse og menneskeverd», skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding mandag.

Som Vårt Land skrev før helgen har Utdanningsdirektoratet besluttet å åpne tilsyn ved de fire skolene til Menigheten Samfundet. Det opplyste rektor Brynjulf Korsmo ved Samfundets skole Sentrum i en pressemelding fredag 14. juni.

Menigheten Samfundet har tre skoler i Kristiansand, samt én skole i Egersund.

Mandag 17. juni har også Utdanningsdirektoratet (Udir) gått ut med en pressemelding. I den bekrefter de opplysningen fra Korsmo – og slipper en nyhet til:

De har også åpnet tilsyn ved Gamleveien skole i Egersund. Skolen eies av en beslektet menighet, Det Almindelige Samfund.

– Har rett til medbestemmelse

«Bakgrunnen for disse tilsynene er at Kunnskapsdepartementet har fått opplysninger som blant annet går på at menighetens medlemmer er oppfordret til å unngå omgang med personer utenfor menigheten og at inntaket ved skolen ikke tar høyde for elevenes rettighet til eget valg. Det har også vært en offentlig debatt om innholdet i lærebøkene som Samfundets skoler bruker», skriver Udir.

Udir opplyser at de også selv har gjort en risikovurdering når de nå åpner tilsyn ved skolene.

«På bakgrunn av Kunnskapsdepartementets brev og vår egen vurdering, har vi besluttet å åpne tilsyn ved disse skolene», skriver de.

En av skolene til Menigheten Samfundet har nylig vært under tilsyn av Udir. I mars ble det kjent at Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har brutt privatskoleloven og må iverksette tiltak, skrev Vårt Land. Dette tilsynet er nå avsluttet.

«I dette tilsynet så vi på hvorvidt skolen ga opplæring i tråd med de godkjente læreplanene, slik elevene har krav på. Vi påla skolen å endre undervisningen slik at den er i tråd med de godkjente læreplanene», skriver Udir.

Nå skal de altså nok en gang under myndighetenes lupe.

– Vi vil først og fremst undersøke om Samfundets skoler ivaretar rettighetene til elevene i praksis. Elevene har rett til medbestemmelse, likestilling og et trygt og godt skolemiljø, sier Marianne Granlund, avdelingsdirektør for tilsyn i Udir, i pressemeldingen.

[ Lærebok for 10. klasse: Mannen skal «styre» og «regjere» sin kone ]

BLE UTFORDRET: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har bedt Utdanningsdirektoratet vurdere tilsyn med menigheten Samfundets skoler. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Lærer at mannen skal «regjere» sin kone

Noe av bakteppet for det utvidede tilsynet er en sak Vårt Land kunne melde tidligere i år: Menigheten Samfundets skoler bruker en lærebok i KRLE for 10. trinn som lærer at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone.

Under Stortingsets spørretime ble kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) utfordret av Venstres nestleder Abid Raja:

«Aksepterer statsråden at elevene ved Samfundet skole får undervisning som undergraver formålet i likestillings- og diskrimineringsloven, og som heller ikke fremmer demokratiet?»

Det førte til at Nessa Nordtun ba direktoratet om å utvide det tidligere pågående tilsynet med Samfundets skole sentrum. Fordi anmodningen kom seint i prosessen med det pågående tilsynet, valgte Udir å ferdigstille dette først.

I pressemeldingen fra Udir opplyser de at Kunnskapsdepartementet har bedt dem om å undersøke følgende temaer nærmere ved det utvidede tilsynet med skolen:

om lærebøkene er i samsvar med læreplanene og kravene som er satt til læremidler i likestillings- og diskrimineringsloven

om praksisen til inntak ved skolen og om elevene har en reell medvirkning i valget av skolegangen sin

om hvordan synet på mennesker utenfor menigheten, påvirker elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

UTFORDRET MINISTEREN: Abid Raja utfordret kunnskapsministeren til å vurdere tilsyn også med Gamleveien skole i Egersund. (Erlend Berge)

Varsler stedlig tilsyn

Også skolen som drives av menigheten Det Almindelige Samfund i Egersund, har det vært oppmerksomhet rundt. I april ble den et tema på Stortinget da Abid Raja utfordret kunnskapsministeren til å vurdere tilsyn også med Gamleveien skole.

Han mener det er klare likhetstrekk mellom Menigheten Samfundet og Det Almindelige Samfund.

«De deler viktige syn på religionsutøvelsen og pensum i skolen er mye av det samme. Utbrytere som har tatt direkte kontakt med meg mener at Det Almindelig Samfund er vel så undertrykkende som Meningheten Samfundet», skrev Raja i et skriftlig spørsmål.

Utdanningsdirektoratet opplyser at skolene nylig har mottatt et brev fra dem, der de varsler stedlig tilsyn i uke 43.

«Skolene vil motta mer informasjon fra oss i slutten av august. Da vil skolene få vite hvilken dokumentasjon de skal sende inn til oss og hva konkret det er vi vil undersøke i tilsynet», skriver de.