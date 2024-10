Menigheten Kraftverket, som tilhører Frikirken, utsetter valget om hvorvidt de skal melde seg ut av Frikirken til neste høst. Frem til det skal de utrede alternativer til Frikirken. Det ble klart under Kraftverkets menighetsmøte torsdag kveld.

– Vi ønsker å bruke tiden på økt fokus på kjernevirksomheten i Kraftverket. Fokuset på samlivssaken har tatt mye tid, så nå vil vi vende fokuset mot kjernevirksomheten det kommende året. I tillegg mener vi at et så viktig valg krever en stor grad av sikkerhet, mange er fortsatt usikker på hva som er riktig valg for veien videre, sier pastor Kjetil Gilberg i Kraftverket.

Det skjer etter at Frikirken i juni i år vedtok at synet på likekjønnet samliv er et bekjennelsesspørsmål, og derfor noe som ordinerte medarbeidere er forpliktet på. I tillegg vedtok kirkesamfunnet et samlivsdokument der det slås fast at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne.

Kraftverket har vært en pådriver for å åpne for to syn på likekjønnet samliv i Frikirken nasjonalt, og har vært tydelig på at skeive skal inkluderes i menigheten. Menigheten har sine møter i Vestre frikirke på Bislett i Oslo, og består i stor grad av unge voksne.

Vil henvende seg til Den norske kirke

– Hvilke alternativer er det naturlig for Kraftverket å se på?

– Det er for tidlig å si noe grundig om, men ett av alternativene som ligger oppe i dagen er å stå for oss selv som et eget kirkesamfunn. Det bør utredes. Så vil det også være naturlig for oss å henvende oss til Den norske kirke for å høre hvilke muligheter som kan finnes der. Men dette arbeidet er ikke påbegynt enda.

– Tenker du da som en valgmenighet i Den norske kirke?

– Dialogen vil avdekke hva som er naturlig å se på, men vi ønsker å etablere en kontakt. Så får det være opp til Den norske kirke å eventuelt vurdere om det finnes ordninger som kan romme oss.

SYNODEN: Under sommerens synodemøte stadfestet flertallet Frikirkens tradisjonelle syn på ekteskapet. Bildet viser Kraftverkets pastor på talerstolen. (Herman Frantzen)

Åpnet nylig for menighets-utmelding

Under Frikirkens synodemøte i juni år, som er kirkesamfunnets generalforsamling, ble det vedtatt en ordning for kollektiv utmeldelse, slik at en menighet nå har mulighet til å melde seg samlet ut av kirkesamfunnet. En slik utmelding må behandles av menighetsmøtet i to omganger, og krever hele 80 prosent flertall ved siste behandling.

Samtidig vedtok Frikirken en mulighet for menigheter å søke om assosiert tilknytning, som gir menigheter mulighet til å være en del av Frikirkens tilsynsordning og nettverk, uten å gi sin tilslutning til Frikirkens lære og praksis.

Vi har hatt en praksis i 10-15 år der vi i veiledning, sjelesorg og offentlige uttalelser har sagt at vi ønsker at Frikirken skal romme ulike syn. — Kjetil Gilberg, pastor i Frikirken

Ser homofilt og heterofilt samliv som likeverdig

Vedtaket som ble gjort i Kraftverket torsdag kveld inneholder også en stadfestelse av menighetens syn på likekjønnet samliv:

«Synoden har vedtatt at menighetens ledere skal stille seg bak Frikirkens samlivsteologi. Eldsterådets samvittighet tillater kun lojalitet til vigselsliturgi og regler for ordinasjon. I sjelesorg, veiledning og offentlige uttalelser, vil vi fortsatt hevde at et trofast likekjønnet samliv er likeverdig et trofast heterofilt samliv», heter det i det enstemmige vedtaket.

– Vil det si at Kraftverket ser bort fra samlivsdokumentet som ble vedtatt i sommer?

– Nei, det gjør det ikke. Vår lære vises først og fremst i liturgien vår, og den er vi helt lojale mot. Så har vi hatt en praksis i 10-15 år der vi i veiledning, sjelesorg og offentlige uttalelser har sagt at vi ønsker at Frikirken skal romme ulike syn. Det er viktig for oss å sende et signal til våre medlemmer om at denne praksisen fortsetter, også etter synodemøtet. For oss som ledere er det også godt å få et vedtak som viser at menighetsmøtet støtter dette enstemmig.

---

Samlivsdebatt i Frikirken

I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

Samlivsutvalget, ledet av Tor Erling Fagermoen, mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.

Samtlige av Frikirkens 82 menigheter stemte over saken. 3 av 4 menigheter som har stemt over saken, ga sin støtte til samlivsdokumentet. Samtidig var flere av Frikirkens største menigheter kritiske.

Under Frikirkens synodemøte i juni ble sakene vedtatt med rundt to tredjedels flertall.

---