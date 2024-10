Foreslått kirke-strategi får kritikk: Nevner FNs bærekraftsmål oftere enn Gud

– Forslaget til ny strategiplan handler i stor grad om FNs bærekraftsmål og kirken, men det er jo ikke dét som er kirkens trosgrunnlag, sier Jo Hedberg, leder for Bønnelista.

I Hamar bispedømme er ny strategiplan for bispedømmet ute på høring. Men slik Hedberg ser det er størstedelen av planen så generell at ordene «kirke» og «folkekirke» like gjerne kunne vært byttet ut med «Røde Kors» eller «Human-Etisk Forbund».

Han viser til at «Gud» nevnes kun én gang i det 10-sider lange dokumentet. Det samme gjør ordet «frelse». «Jesus Kristus» står to ganger. Bibelen er ikke nevnt. I stedet går et annet ord hyppig igjen:

FNs bærekraftsmål.

– Vi tror at Hamar bispedømmeråd så langt vi kan se bommer grovt på sin oppgave. De har ikke maktet å lage et utkast til en strategisk strategiplan, nettopp fordi planen mangler det mest vesentlige innholdet, nemlig Gud selv, sier Hedberg.

Leder i Hamar bispedømmeråd, Kjersti Drtina Øversveen, forsvarer forslaget.

– Jeg mener det står veldig tydelig i vår strategi at kirken skal vekke og nære det kristne liv. Det tror jeg ikke du finne i hverken Røde Kors-planer eller andre planer, sier hun.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en rekke mål for bærekraftig utvikling fram mot år 2030 som ble vedtatt av FNs medlemsland 25. september 2015 under organisasjonens generalforsamling.

Bærekraftsmålene fungerer som en felles arbeidsplan og målsetting for land, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene avløste FNs tusenårsmål fra 2000.

FNs bærekraftsmål omfatter 17 hovedmål og 169 delmål.

Kilde: Store norske leksikon

BÆREKRAFTSMÅL: FNs bærekraftsmål blir hyppig nevnt i forslag til Hamar bispedømmes nye strategiplan. Bildet viser daværende statsminister Erna Solberg overrekke en fotball med FNs 17 bærekraftsmål i gave til den kinesiske gründeren og næringslivslederen Jack Ma i 2017. (Heiko Junge/NTB)

– Bommer grovt

I forordet til den foreslåtte strategien blir det sagt at den bygger på den nasjonale strategien for Den norske kirke, som har navn Mer himmel på jord.

Videre er rammeverket for strategien FNs bærekraftsmål, som er en en felles arbeidsplan for verdens land for «å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», ifølge FN-sambandet.

Ved å jobbe målrettet med bærekraftsmålene vil Hamar bispedømme bidra til å skape mer himmel på jord, skriver de i forslaget.

Bispedømmerådet har valgt fire bærekraftsmål som bispedømmet vil jobbe med, blant annet målet om å «redusere ulikhet i og mellom land». Dette begrunner de blant annet slik:

«For Hamar bispedømme handler dette om kamp for rettferdighet. Folkekirken i Hamar er en stor aktør for alle generasjoner. Det er viktig for kirken at tilbudene skal være inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle. Derfor vil vi arbeide for at alle skal ha mulighet til å delta i samfunnet og i kirkelig fellesskap uavhengig av økonomisk situasjon og funksjonsnivå», heter det i utkastet.

Kirkemøtet 2022 REAGERER: – Forslaget til ny strategiplan handler i stor grad om FNs bærekraftsmål og kirken, men det er jo ikke dét som er kirkens trosgrunnlag, sier Jo Hedberg, leder for Bønnelista. (Erlend Berge)

Bønnelista-lederen påpeker at bærekraftsmålene på flere områder sammenfaller med Bibelens verdier, men synes den foreslåtte strategiplanen i liten grad viser til kirkens trosgrunnlag når de argumenter ut fra den.

Hedberg mener utkastet i større grad burde ta utgangspunkt i det han mener er kirkens kjerneoppgave:

– Som kirke er vi satt til å formidle Guds ord, altså det vi vet som kommer fra himmelen. Hvorfor mangler nøden for at alle må bli frelst og få evig liv? Hvorfor er det ikke med et opplæringsprogram om hvordan leve som en kristen, altså hvordan leve et «liv i ånden» et liv der Jesus er herre og Den hellige ånd leder oss i hverdagen? spør han.

De har ikke maktet å lage et utkast til en strategisk strategiplan, nettopp fordi planen mangler det mest vesentlige innholdet, nemlig Gud selv — Jo Hedberg, leder av Bønnelista

VURDERING: PR-rådgiver Peder Tellefsdal har lest den foreslåtte strategiplanen til Hamar bispedømme: – Logikken i dokumentet er til forveksling lik en politisk programerklæring, mener han. (Magnus Laundal)

– Politisk programerklæring

Vårt Land har bedt PR-rådgiver Peder Tellefsdal om å vurdere Hamar bispedømmes forslag til strategiplan. Tellefsdal har nylig gjort seg bemerket med boka Rebranding the Church.

I arbeidet med boka undersøkte han hva Den norske kirke kommuniserer fra sentral hold gjennom nyhetsmedier og på nett. Han forventet å finne omtale av Jesus og hans lære, frelse og kors. Men de tre temaene som gikk mest igjen, var klimaforandringer, flyktningkrise og LHBT-tematikk, har Vårt Land skrevet.

Etter å ha lest bispedømmerådets utkast til strategiplan, sier Tellefsdal seg langt på vei enig med Hedberg:

– Det som uroer meg litt, med tolv års fartstid som politisk rådgiver på nasjonalt plan, er at logikken i dokumentet er til forveksling lik en politisk programerklæring, sier han.

Ønsker at de skal lykkes

På nettsiden til Den norske kirke heter det at kirken er «en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke». Men i Hamar bispedømmes forslag til strategiplan, finner Tellefsdal fint lite av Jesu ord om å gjøre alle folkeslag til disipler, døpe dem og lære dem «å holde alt det jeg har befalt dere».

– Det er kanskje min hovedinnvending mot utkastet. Det er nærmest umulig å få øye på hvilken strategi bispedømmet har for å hjelpe folk å følge Jesus praktisk slik at deres hjerter og sinn kan bli forvandlet av ham, sier han.

Tellefsdal understreker at premisset for hans vurdering er at han ønsker Den norske kirke vel, og at han virkelig ønsker at kirken «skal lykkes i å kommunisere et evig aktuelt budskap på en relevant måte i vår tid».

– Det er ikke vanskelig å få øye på alle de gode intensjonene, og de oppriktige, ja prisverdige, ønskene om å trekke kirken inn i vanlige folks hverdag. Så jeg har ikke noe ønske eller behov for å betvile motiver, men mer reise en diskusjon om hvorvidt man velger riktige strategiske grep for å realisere målene, sier han.

- Unik stemme

Sett fra en PR-rådgivers ståsted, vil kvaliteten på en strategi vurderes etter noen kriterier, påpeker Tellefsdal. Han nevner blant annet følgende:

Får strategien tydelig frem virksomhetens unike verdiløfte, og virksomhetens unike bidrag? Sagt på en annen måte: Hva kan folk finne i kirken som de ikke kan finne andre steder?

Henger visjon, misjon og verdiløfte sammen? Prioriteres det i tråd med dette i resten av planen?

Slik Tellefsdal ser det hopper utkastet også bukk over «selve premisset for at Den norske kirke har en helt unik stemme inn i debatten om bærekraft».

– En veldig kirkelig plan

Leder for Hamar bispedømmeråd, Kjersti Drtina Øversveen, er blitt forelagt kritikken fra Tellefsdal og Hedberg.

– Burde Gud vært mer nevnt i dette forslaget?

– Troen på Gud ligger jo til grunn i læregrunnlaget for Den norske kirke. Læregrunnlaget er ett type dokument, så er strategiplan noe annet som skal vise til hvilke aktiviteter vi gjør. Det er gjennom dåp, trosopplæring, gudstjenesteliv at vi forkynner evangeliet og troen på Jesus. Disse aktivitetene viser vi til i strategiplanen, noe som gjør det til en veldig kirkelig plan.

At mye av strategiplanen er viet til FNs bærekraftsmål, mener hun er helt naturlig:

– Jeg ser ikke noe motsetning mellom FNs bærekraftsmål og kirkens budskap om nestekjærlighet og barmhjertighet. Kirkemøtet har vedtatt en strategiplan som bygger blant annet på FNs bærekraftsmål. Det er veldig tydelig at Den norske kirke tar sitt samfunnsansvar på alvor, og det gjør vi i Hamar også, sier Øversveen.

Den foreslåtte strategiplanen er på høring fram til 3. november.

– Jeg er stolt av den brede involveringen vi har hatt i planen så langt. I bispedømmerådet sitter også en representant fra Bønnelista som vi skal lytte til. Vi er trygge på at vi får en veldig god strategiplan til slutt, sier hun.