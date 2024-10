Kirken har ropt varsko om økte kostnader – så mye får de i 2025

Saken oppdateres

I 2025 får Den norske kirke 2,66 milliarder kroner i tilskudd.

Det kommer fram i regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram mandag.

Regjeringen legger til grunn en prisvekst på 3 prosent i 2025.

Økte pensjonskostnader

I statsbudsjettet for 2024 fikk DNK 2,57 milliarder kroner, noe som var en videreføring av støtten fra tidligere år. Samtidig uttrykte daværende kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum bekymring for at de reelle pensjonskostnadene øker mer enn hva som kompenseres for i offentlige tilskudd.

Tidligere i år skrev Vårt Land at den økonomiske situasjonen i DNK har blitt mye mer krevende enn ventet, på grunn av økte pensjonskostnader. Både i 2024 og 2025 må Kirkerådet kutte i antall stillinger.

Trossamfunn utenfor DNK

Grunnloven slår fast at alle tros- og livssynssamfunn skal støttes på lik linje. Derfor får tros- og livssynssamfunn utenfor DNK et tilskudd tilsvarende hva DNK får per medlem.

I 2025 får trossamfunn utenfor DNK 1,25 milliarder, mot 1,13 i 2024.