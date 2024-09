Det kunne nesten være en sliten mor eller far som snakker til et barn med noen tusen års forsinkelse. Litt anklagende. Hvis du nå bare…

Men det er jo sånn litt å skamme ungen ut, vet vi idag, så det er mest avmakt når ordene kommer ut på den måten. Pedagogikk er heller ikke profeters sterke side. Så her kommer anklagen som et rop: «Ville du bare høre på mine bud!» Vi kan høre ropet igjen og igjen, fordi det er en menneskelig tilstand, at vi ikke hører og gjør det vi burde. Og vi hører i hvert fall ikke på profeter, som roper opp om alt mulig. Enten de er miljøforkjempere, fredsaktivister eller har flyttet ut på et fjell og kritiserer sivilisasjonen for å være usivilisert. Vi prioriterer ofte feil og gjør det betingede til det ubetingede. Vi gjør ofte det overfladiske til det dype. Dessverre.

Jorden vi går på og menneskene vi møter – akkurat der har vi litt makt. Makt til det gode og makt til å så håp

Vi når heller ikke å åpne mobilen og klikke på nyhetsappen før verdens store tragedier velter inn på skjermen.

Kanskje har du det som meg. Det er utrolig mye som jeg og vi ikke kan gjøre noe med. Og det i seg selv gjør meg trist.

Det er voldsomme oversvømmelser og krig. Og det kan gi såkalt klimasorg. Eller sorg over den «alminnelige» ondskap?

«Ville du bare høre mine bud!», sier profeten på Guds vegne. Og ja, Jesaja taler inn i sin tid med råd og veiledning til sin konge, men ordene er også allment gyldige. Det skinner en sannhet igjennom ordene. Ordet som fødes. Vi må ta Kristus med inn i de gamle ord, kjærlighetens uovervinnelighet inn i det mørke der. Ja, selve kjærlighetens bud. Og håpet, særlig håpet skal vi ta med innover ordene. Selv om det blir så lite det håpet. Så er det akkurat her det høres, når det virker så håpløst. Men å følge Guds bud er å elske, å elske er å skape vekst og trivsel. Og så kan vi gå til det helt nære. Fredselskende kan vi jo prøve å gi noe omsorg til det stedet som vi er. Jorden vi går på og menneskene vi møter – akkurat der har vi litt makt. Makt til det gode og makt til å så håp, og kanskje sette en pinseliljeløk eller flere i jorden. La håpet også gro i deg.

---

Jesaja 48,16-19

Kom hit til meg og hør dette: Fra begynnelsen har jeg aldri talt i det skjulte, helt fra det skjedde, var jeg der. «Nå har Herren Gud sendt meg og sin Ånd.» Så sier Herren, som løser deg ut, Israels Hellige: Jeg er Herren, din Gud, som lærer deg hva som hjelper, og fører deg på veien du skal gå. Ville du bare høre på mine bud! Da ble din fred som elven, din rettferd som havets bølger. Da ble din ætt som sanden, dine etterkommere som sandkorn; de ble ikke utryddet og navnet ikke utslettet hos meg.

---