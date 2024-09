Signalene har vært klare fra Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i lang tid: Oslo kommune må kutte, kutte, kutte.

Det dreier seg om å kutte flere milliarder kroner over de neste årene. Hvor pengene skal tas fra, har ikke vært kjent. Det var av den grunn knyttet stor spenning til neste års budsjett, som ble lagt fram av Oslo-byrådet onsdag kl. 13.

I budsjettet blir det klart at byrådet viderefører bevilgningene til Den norske kirke i 2024 – 173 millioner kroner – til 2025 og helt frem til 2028. Men i denne perioden får Den norske kirke kun dekket 75 prosent av pris- og lønnsveksten. Det betyr i praksis at byrådet kutter 2 millioner kroner i 2025, noe som vil øke til 3,5 millioner kroner i 2028.

Kirkeverge i Oslo, Kjetil Haga, er glad for at det ikke ble større kutt.

– Sett i lys av de store utfordringene til Oslo kommune, er vi glade for dette. Jeg ser det som et tydelig tegn på den gode dialogen og samhandlingen mellom kommunen og kirken i Oslo, sier Haga til Vårt Land.

BRA, MEN... : – På den ene siden er vi glade for at vi ikke får kutt, men samtidig ligger vi langt unna nivået til resten av landet, sier Oslos kirkeverge Kjetil Haga. (Kathrine Nygård)

Vil ha mer

Det kirkelige fellesrådet i Oslo får i 2025 15 millioner kroner øremerket til rehabiliteringen av Trefoldighetskirken. Videre får de 30 millioner kroner i investeringsmidler til deres øvrige kirker.

– 30 millioner kroner fordelt på 65 kirkebygg er veldig lite. Oslo har store behov for midler til kirkebyggene, og da er kommunens ansvar helt vesentlig, meddeler Haga.

Kirkevergen sier at han vil jobbe aktivt for at kommunen øker deres investeringsmidler til kirken.

– Det vi ser alvorlig på er at med dagens lave investeringsramme, vil kirkene i Oslo i liten grad få del i midlene fra kirkebevaringsprogrammet, som i de fleste tilfellene forutsetter femti prosent medfinansiering fra kommunen.

Haga påpeker at det er opp til enhver kommune i Norge hvor mye de vil bevilge til kirkene.

– Når det gjelder driftsmidler fra kommunen, får kirken i Oslo kun seksti prosent av gjennomsnittet av de andre store byene i landet per medlem. Vi jobber derfor også for å få økt driftsrammen, og dette har vi god dialog med kommunen om. Det er ingen grunn til at Oslo kommune skal gi mye mindre til drift av kirkene enn de andre store kommunene i landet, sier Haga.