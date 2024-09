– Det er like naturlig for Laget å invitere Forbundet til sine nasjonale arrangementer som det er for Senterpartiet å invitere Rødt til sitt landsmøte, sier Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget).

Som Vårt Land skrev før helgen har det kommet reaksjoner på at Norges kristelige studentforbund (NKS) tidligere i år delte ut kondomer på ungdomskonferansen Impuls i Trondheim.

I en kommentar i Subjekt ble standsene til NKS problematisert av mangeårig ungdomsarbeider Martin Ellingsen. På Facebook kommer han også med en oppfordring til kristne ledere:

«Jeg mener at aktører som Laget, Impuls Stavanger, Impuls Trondheim, Skjærgårds Music and Mission Festival og liknende må stikke fingeren i jorden og se på egne verdidokumenter, hvilke aktører de slipper til og krav som settes til de på stand», skrev Ellingsen, som selv har vært tilknyttet Laget.

I en melding til Vårt Land presiserer Ellingsen sitt budskap:

«Det jeg ønsker å belyse handler ikke om teologiske forskjeller per se, men om helt forskjellige grunnmurer i forskjellige organisasjoner og menigheter, og at det får store konsekvenser for kristne om ikke de reflekterer over og tar stilling til at en del organisasjoner i dag er bygd på helt andre grunnmurer enn dem selv.»

GRUNNSTEIN: Martin Ellingsen mener at kristne organisasjoner må bli sine grunnsteiner bevisst, og reflektere over og ta stilling til hvordan man møter organisasjoner som bygger på motstridende premisser. (Adam Read)

Gammel skilsmisse

Laget og NKS er imidlertid i utgangspunktet bygd på samme grunnmur. Laget ble stiftet i 1924 da en «konservativ og pietistisk fløy» brøt ut av NKS. Fortsatt er de teologiske skillelinjene mellom de to studentorganisasjonene høyst reelle, påpeker generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde.

I en kommentar på Facebook-siden til Ellingsen, opplyser Kjøde det er flere arrangementer i regi av Laget hvor NKS ikke er velkommen på stand. Det gjelder nasjonale arrangementer som StudentFORUM, Veritaskonferansen og Russetreffet.

«Gitt den store avstanden i bibelsyn, teologi og fokus mellom Forbundet og Laget – som ikke ser ut til å ha blitt mindre etter ‘skilsmissen’ for 100 år siden - er det unaturlig at vi skal gi deres progressive agenda boltringsrom på våre nasjonale arrangementer. Derfor inviteres de heller ikke til å ha standplass ved disse», skriver Kjøde.

PÅ STAND: Forbundet på stand under Velkommen til Oslo. Fra venstre: Benedicte Falck, Jonas Hostvedt, Emil Andreas Bellen Nordahl og Eline H. Lorentzen. (Synne Moen)

Lokalt versus nasjonalt

Når det gjelder lokale Laget-arrangementer, stiller saken seg annerledes, slik han ser det. Disse har nemlig lokale komiteer som utøver stor grad av selvråderett. Et eksempel på et slikt arrangement er «Velkommen til -», hvor byers nye studenter skal få muligheten til å bli kjent med kristne tilbud.

Som Vårt Land har skrevet, var NKS nylig til stede på «Velkommen til Oslo» som eneste tydelige teologisk liberale ungdomsorganisasjon. At bare en håndfull besøkte standen til NKS, viser at konservative miljøer dominerer, sa NKS-leder Eline H. Lorentzen til avisen.

Hennes uttalelser danner bakteppet for Ellingsens kommentar i Subjekt.

Peker på ukultur i Laget

Lorentzen forteller til Vårt Land at NKS har følt seg dårlig behandlet av Laget i sammenhenger der begge står på stands.

– Jeg var veldig tydelig i en epost til Kjøde om hva slags holdninger vi opplever fra hans frivillige og ansatte når vi står ved siden av dem på stands. Det er ikke bare relatert til arrangementet Velkommen til Oslo, men det har vært flere hendelser hvor vi har blitt møtt med passiv drittslenging og ren uhøflighet.

– Hva er det dere har opplevd?

– De hilser ikke på oss, og kan ikke engang ofre et smil til oss når de står ved siden av oss. Alle de andre konservative gruppene hilser på oss selv om vi har et veldig ulikt grunnlag. Det er en gjenganger at Lagets frivillige og ansatte ser forbi oss, og vi står nesten alltid ved siden av de på stand. Vi har ikke orket å gjøre noe med det, det får være deres greie at de ikke greier å løfte hodet og ha respekt, sier Lorentzen.

Videre peker Lorentzen på lederen i Laget:

– Det er utrolig skuffende når Kjøde selv bidrar offentlig i sosiale medier til den negative kulturen. Det viser at det er et kulturproblem i Laget.

Kjøde har blitt fremlagt kritikken Lorentzen retter mot ham og Laget i denne artikkelen

– Det første jeg fikk høre om denne saken var gjennom media. Først denne uken mottok jeg en e-post fra Lorentzen med en rekke anklager som jeg stiller meg uforstående til. Jeg kan også legge til at jeg har invitert Lorentzen til en kopp kaffe via e-post, men hun har ikke svart på forespørselen, sier Kjøde.

For ordens skyld: Lorentzen sier til Vårt Land at hun svarte på Kjøde sin mail 20. september.

UENIG I KRITIKK: Laget-general Karl-Johan Kjøde stiller seg undrende til kritikken som Lorentzen retter mot ham og laget. (Stein Gudvangen, KPK.)

Forstår ikke anklagene

Kjøde stiller seg undrende til Lorentzen sine anklager.

– Vi ønsker virkelig å møte alle folk, også de som vi er uenige med, med respekt. Forbundet skal også møtes med respekt, men disse beskrivelsene av oss er helt fremmed for meg, sier han.

– Til å være en person som jeg aldri har snakka med, kommer hun med mange sterke påstander. Det eneste konkrete som hun kommer med er min Facebook-kommentar hvor jeg sier at det ikke er naturlig å gi Forbundet en plattform på våre nasjonale arrangementer, legger Kjøde til.

På spørsmål om hvorfor de ikke ønsker å inkludere Forbundet på sine arrangementer svarer Kjøde:

– Vi ønsker å være høflige, og til og med samarbeide på arenaer der det kan passe seg. Men Forbundet står ikke for en kristendomsformidling som vi ønsker å fremme. De fremmer, etter eget utsagn, en progressiv agenda. Jeg synes de langt på vei fremstår som et politisk partiprogram mer enn en kristen formidler. Da er vi ikke i utgangspunktet interessert i å ha dem på våre arrangementer.

Reelle kristne alternativer

Lorentzen mener skoen trykker andre steder enn at de ikke blir invitert på arrangementer.

– Det er helt greit at de ikke vil invitere oss på nasjonale arrangementer, men det er ikke greit at han anklager oss for å skape dårlig samarbeidsklima, når det er i Laget det egentlig er et stort behov for kulturendring. Og endringen må starte med ham.

Samtidig legger hun til:

– Vi vil egentlig stå på stand på alle kristne arrangementer, konservative og progressive. Vi tror at med vår tilstedeværelse blir det mer mangfoldig og mer inkluderende for Kristen-Norge. Det er viktig at unge som er til stede på et arrangement og som ikke har funnet sin plass i kristenlandskapet enda, blir gitt flere reelle kristne alternativer. Hvis de ikke finner sitt miljø, kan de jo miste troa helt, og det er ingen tjent med.