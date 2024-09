Reagerer på kondom-utdeling på kristen ungdomsfestival

– Utdeling av kondomer er ikke en praksis vi ønsker på Impuls Trondheim, sier festivalsjef Peter Skoland i en skriftlig kommentar til Vårt Land.

Da den kristne ungdomsfestivalen Impuls gikk av stabelen i Trondheim i februar i år, kunne deltakere helt ned i 13-årsalderen få utdelt prevensjon på festivalområdet. Bak initiativet stod Norges kristelige studentforbund (NKS) som hadde med seg kondomer på stand.

Impuls er en konferanse for ungdom mellom 13 og 20 år og er tilknyttet Norkirken Trondheim Salem. Menigheten er en del av Normisjon, en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som blant annet mener at sex tilhører ekteskapet.

Selv om Impuls ble arrangert i februar i år, er det først denne uken at kritikk mot kondom-utdelingen kommer fram i offentligheten. Det skjedde i form av en kommentar av spaltist Martin Ellingsen i Subjekt.

«Det burde ikke være vanskelig å forstå at dette kan oppleves både upassende, absurd, provoserende og fremmedgjørende for ungdommene selv», skriver han i kommentaren.

Ellingsen er utdannet statsviter og er styreleder i Laget KKS, en kristen studentorganisasjon i Kristiansand tilknyttet Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag).

Det har foreløpig ikke lyktes Vårt Land å få ham i tale.

– Lite Jesus

Bakteppet for Ellingsens kommentar er et utspill fra NKS i Vårt Land forrige uke. I forbindelse med studiestart stilte organisasjonen med stand på det tverrkirkelige arrangementet «Velkommen til Oslo».s

NKS var i år til stede som eneste tydelige teologisk liberale ungdomsorganisasjon. At bare en håndfull besøkte standen til NKS, viser at konservative miljøer dominerer, sa NKS-leder Eline H. Lorentzen til Vårt Land.

I sin kommentar tar Ellingsen kraftig til motmæle mot dette narrativet. Han stiller også spørsmål ved hvilken rolle NKS har valgt seg i Kristen-Norge, og synes ikke det er rart dersom de opplever å bli møtt med en kald skulder fra de andre kristne organisasjonene.

«Sannheten er at det som promoteres på NKS’ stands på kristne festivaler, er nærmest parodisk i utakt til alt Kristen-Norge bør handle om. Det er lite Jesus, bibel, bønn og evangelium», skriver han.

Det er i den forbindelse han trekker fram NKSs utdeling av kondomer «på kristne festivaler med mindreårige til stede og barn som løper rundt med dem etterpå».

På arrangementer hvor flere kjønn er til stede, så kan man ikke utelukke muligheten for at sex kan skje, eller allerede skjer — Eline H. Lorentzen, generalsekretær i NKS

Ønsker å vise bredden av Kristen-Norge

Generalsekretær Eline H. Lorentzen i NKS, synes kritikken mot kondom-utdelingen er en ikke-sak.

– Jeg synes dette vitner om en gammeldags holdning der man tenker at prevensjon oppfordrer til sex, men ingen tenker at «nå skal jeg gå og ha sex», fordi man får utdelt et kondom, sier hun.

Lorentzen understreker også at de aldri deler ut kondomer på stand dersom primærmålgruppen kun er barn og unge under 16 år.

– Hvorfor delte dere ut prevensjon på Impuls?

– På arrangementer hvor flere kjønn er til stede, så kan man ikke utelukke muligheten for at sex kan skje, eller allerede skjer. Vi er opptatt av at skal man først ha sex, så skal man ha trygg sex. Norge er i verdenstoppen i klamydia-forekomst, og i 2023 var det fortsatt en økning i tilfeller av klamydia i aldersgruppen 15–19 år. Vi tror utdelingen kan bidra til å gjøre prevensjon mindre tabubelagt blant unge.

– Hvorfor viktig for dere å ha stand på en kristen festival som ikke deler deres syn på seksualmoral?

–Ved å være til stede på konservative arenaer gjør vi arrangementene mer åpne og inkluderende. Ikke alle unge har ikke tatt et teologisk standpunkt, og derfor er det viktig at de ser bredden av Kristen-Norge. Vi ønsker å vise fram at man som kristen kan drikke alkohol i moderate mengder for å kose seg, og at man ikke må vente til ekteskapet for å ha sex, sier Lorentzen.

Ifølge henne er Impuls i Trondheim det eneste arrangementet de har delt ut kondomer på.

Utfordrer kristenledere

I kommentaren utfordrer Ellingsen ledere av kristne organisasjoner: «Hvorfor inviterer kristne ledere og organisasjoner Forbundet på deres arrangementer når de går imot sentrale deler av kristen etikk, tro og tradisjon?»

På Facebook skriver han:

«Jeg mener at aktører som Laget – NKSS, Impuls Stavanger, Impuls Trondheim, Skjærgårds Music and Mission Festival og liknende må stikke fingeren i jorden og se på egne verdidokumenter, hvilke aktører de slipper til og krav som settes til de på stand».

Festivalsjef for Impuls i Trondheim, Peter Skoland, har lest kommentaren til Ellingsen.

«Utdeling av kondomer er ikke en praksis vi ønsker på Impuls Trondheim, både på grunn av aldersgruppen som er representert, der flertallet er under 16 år, og fokuset på arrangementet», sier han i en skriftlig kommentar til Vårt Land.

Han opplyser at de under årets arrangement fikk tilbakemelding om at NKS delte ut kondomer fra stand.

«Ved oppfølging med NKS hadde utdelingen opphørt, og vi hadde ingen flere tilfeller av utdeling», skriver han.

Videre skriver han at de ikke har praksis for å stenge ute aktører «som ønsker å engasjere seg positivt i kristen ungdom, men evaluerer jevnlig hvilke vilkår og betingelser som gjelder for organisasjoner som står på stand hos oss.»

Eline H. Lorentzen i NKS opplyser at de vil fortsette å dele ut prevensjon på stands, men at de vil gå i dialog med Impuls i Trondheim dersom de skal dit igjen.

