Norsk menighet slutter seg til svensk megakirke

– Vi tror at det er viktig for oss som Guds folk å stå sammen i tiden som er nå, sier Ruben Hansen, pastor i Zoé kirken i Fredrikstad.

Under et menighetsmøte i helgen vedtok forsamlingen at de slutter seg til den svenske megakirken Livets Ord. Det innebærer blant annet et navneskifte: Framover skal forsamlingen hete «Livets ord: Zoé kirken». Ifølge Hansen ble vedtaket fattet med «overveldende flertall».

Det var Dagen, som først meldte nyheten.

Livets Ord tilhører den svenske Trosbevegelsen og ble startet av Birgitta og Ulf Ekman i Uppsala i 1984. Lokalt teller Uppsala-menigheten 3.000 medlemmer. I tillegg har de et internasjonalt nettverk med over 1.000 tilknyttede kirker.

I 2014 overtok Joakim Lundquist som hovedpastor i den svenske forsamlingen, etter at Ulf Ekman forlot menigheten for å bli katolikk.

«Gud kaller oss»

Til Vårt Land forteller Ruben Hansen at menigheten i Fredrikstad lenge har hatt en tilknytning til den svenske modermenigheten. At de nå formaliserer og synliggjør denne relasjonen, mener han derfor er helt naturlig.

– Siden menigheten vår startet opp i 1989, har vi hatt en sterke bånd til Livets Ord, forteller han.

For eksempel har flere i lederskapet til Zoé kirken utdannelse fra bibelskolen til Livets Ord. Carl Gustaf Severin, misjonær og predikant i Livets Ord i Uppsala, sitter i styret deres. I lengre tid har hovedpastor i Livets Ord Moskva, Mats-Ola Ishoel, fungert som tilsynsmann for Zoé kirken, opplyser Hansen.

– Livets Ord i Uppsala har vokst til å bli et stort nettverk med menigheter. Vi kjenner oss nærme dem på vår del av Kristi kropp, sier pastoren.

Hansen forteller at den svenske menigheten har utformet sitt eget «DNA» som består av fem punkter: Evangeliet, tro, misjon, livet med Den hellige ånd og enhet.

– Vi deler den samme genuine begeistringen for dette, og kjenner at Gud kaller oss til å tjene ut fra det samme mandatet som dem, sier han.

En norsk base for Livets Ord

Ifølge Hansen vil menigheten fortsatt være en del av Pinsebevegelsen i Norge. Rent juridisk forblir de registrert som trossamfunn hos Statsforvalteren. Men i både navn og vedtekter vil de synliggjøre sin tilhørighet til den svenske megakirken.

– I vedtektene tar vi med at vi er en base for Livets Ord i Norge og at vi slutter oss til deres visjoner og doktriner, forteller han.

Livets ord: Zoé kirken teller i overkant av 460 medlemmer, opplyser Hansen.

At forsamlingen har et sterkt bånd til den svenske menigheten, ble også stadfestet i 2022. Da ble Troens Ord i Sarpsborg slått sammen med Zoé kirken. På det tidspunktet var Troens Ord den eneste norske menigheten med en formell tilknytning til Livets Ord, skrev Vårt Land.

Livets Ord

Frimenighet som tilhører den svenske Trosbevegelsen

Ble startet i Uppsala i 1983, av Birgitta og Ulf Ekman

I 2014 fortalte Ulf Ekman at han forlot menigheten for å bli katolikk

Joakim Lundquist overtok som hovedpastor etter Ekman

I tillegg til å ha flere forsamlinger i Sverige, driver Livets ord et stort internasjonalt nettverk med over 1000 tilknyttede menigheter

