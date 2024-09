– Jeg har fått signaler på at vedtaket blir anket. Noe annet ville vært merkelig, sier Jan Inge Ringsby til Fædrelandsvennen.

Han er tilsynsmann i Søndre presbyterium i Frikirken, som Kristiansand frikirke tilhører. Det vakte oppsikt da menigheten forrige uke vedtok en rekke tiltak for å inkludere homofile.

På et menighetsmøte fikk 82 forslagsstillere flertall for å be eldsterådet tilkjennegi at homofile får ta del i alle oppgaver som ikke innebærer ordinasjon. I tillegg ber de eldsterådet arbeide for å inn både en ekstra pastor og nye eldsterådsmedlemmer som oppleves samlende i samlivsspørsmålet.

Tilsynsmannen sier til Fædrelandsvennen at vedtaket kan ankes dersom noen opplever at det strider med Frikirkens lære eller bestemmelser.

Isåfall kan det kalles inn til et nytt menighetsmøte for ny behandling. Dersom vedtaket blir stående, kan det ankes til styret i presbyteriet, altså tilsynsområdet. Neste ankenivå er synodestyret, som fungerer som et styre på nasjonalt nivå.

– Dette kan altså tid, sier Ringsby til avisen.