Har funnet Ottosens arvtaker: Dette er Utsyns nye redaktør

25. april kunne den profilerte informasjonslederen i Misjonssambandet (NLM), Espen Ottosen, annonsere for hovedstyret at han sier opp jobben sin og blir kommentator og journalist i avisen Dagen.

Oppsigelsen skjedde blant annet fordi han er uenig i «viktige valg som hovedstyret og generalsekretær har tatt», har Ottosen fortalt.

Som informasjonsleder har Ottosen hatt flere hatter. Han har vært leder for kommunikasjonsavdelingen, samt vært redaktør for misjonsmagasinet Utsyn som utgis av NLM. Nå er det besluttet hvem som skal ta over den ene rollen:

Torbjørn Bjorvatn blir ny redaktør i Utsyn 15. september.

Det melder organisasjonen i en pressemelding.

Jeg er selv misjonssambandsmann og ivrig leser av Utsyn — Torbjørn Bjorvatn, påtroppende redaktør i Utsyn

– Skrekkblandet fryd

60-åringen kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Samemisjon, en jobb han har hatt siden oktober i fjor.

Før den tid har han jobbet som førsteamanuensis i fagene organisasjon, ledelse og prosjektledelse. Ved Handelshøyskolen for Universitetet i Agder, tok han også sin pd.h om kommunikasjon i internasjonale prosjektgrupper, opplyser misjonsorganisasjonen.

– Jeg ser frem til dette. Jeg er selv misjonssambandsmann og ivrig leser av Utsyn, synes det er et veldig godt blad. Jeg ser frem til det med skrekkblandet fryd, men vet at det gode grunnlaget, som er lagt for bladet over flere år, vil gjøre det greit for meg å komme som ny, sier Bjorvatn i pressemeldingen.

Gode skussmål

Generalsekretær Gunnar Bråthen, mener Bjorvatn er godt kvalifisert til stillingen som redaktør for Utsyn.

– Bjorvatn har journalistisk erfaring og ledererfaring fra ulike sammenhenger. I tillegg har han bakgrunn fra det lavkirkelige organisasjonslivet og han har godt kjennskap til både Misjonssambandet og Utsyn fra før. Vi tror han vil bidra inn i informasjonsarbeidet i Misjonssambandet, på en god måte, sier Bråthen i pressemeldingen.

Innstillingsutvalget bestod av generalsekretær Gunnar Bråthen, hovedstyreleder Knut Espeland og nestleder i hovedstyret, Raymon Bjuland.

MIDLERTIDIG LØSNING: Vegard Heldal har siden 1. juni vært konstituert avdelingsleder og Anders Artmark Aanensen har vært konstituert Utsyn-redaktør. (Simon Berg/Misjonssambandet )

Én eller flere stillinger?

Siden 1. juni har redaksjonsleder i Utsyn, Anders Artmark Aanensen, vært konstituert redaktør for organisasjonens misjonsmagasin. Han har ikke vært blant søkerne til redaktørstillingen og vil fortsatte som redaksjonsleder når Bjorvatn tar over roret.

Vegard Heldal har siden den gang vært midlertidig avdelingsleder for kommunikasjonsavdelingen. Han jobber egentlig som markedsansvarlig i organisasjonen.

Generalsekretær Gunnar Bråthen uttalte i slutten av mai at det er usikkert om Ottosens rolle som informasjonsleder skal splittes opp i flere stillinger eller om det bare blir én.

– I denne omgang tilsetter vi redaktør, så kommer vi tilbake til lederstillingen i kommunikasjonsavdelingen på et senere tidspunkt, sier Bråthen.

I stillingsannonsen ble det opplyst at det var en mulighet for at redaktøren kom til å innta rollen som kommunikasjonsavdelingens avdelingsleder, ifølge pressemeldingen.

Kreftene strakk ikke til

Bjorvatn sluttet i sin stilling som generalsekretær i Norges Samemisjon 31. august. Han har vært åpen om hvorfor han gir seg. Han har fortalt at «oppgaven ble til slutt for stor».

– Etter jul kjente jeg at kreftene ikke strakk til. I april måtte jeg trekke inn årene, uttalte han på nettsiden til organisasjonen i sommer.