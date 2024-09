I kveld nomineres kandidatene til å overta for Kari Veiteberg

Tidligere i år skrev Kari Veiteberg historie da hun varslet at 2024 blir hennes siste år som biskop i Den norske kirke i Oslo. Etter syv år i stillingen, går hun går hun 17. desember tilbake til Kirkens Bymisjon for å være prest der.

Kirkehistorikerne må tilbake til 1800-tallet for å finne liknende tilfeller av biskoper som har sluttet i gjerningen før pensjonstid, skrev Vårt Land da nyheten ble kjent.

Siden da har jakten på hennes arvtaker vært i gang. 49 navn er foreslått som ny Oslo-biskop.

Nå skal lista barberes kraftig ned.

I kveld møtes Oslo bispedømmeråd for å nominere inntil fem av dem til rollen som biskop i Oslo, Asker og Bærum. Kandidatene blir offentliggjort tirsdag 3. september, ifølge en pressemelding fra Oslo bispedømme.

Ble foreslått

Fram til 15. april var det åpent for hvem som helst å komme med forslag til hvem som skal bli ny hovedstadsbiskop for Den norske kirke. Det å stå på lista betyr ikke at en har sagt seg villig til å stille som kandidat.

Gyrid Gunnes, førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole, er blant de foreslåtte bispekandidatene.

– Det er veldig hyggelig å bli nevnt. Jeg vil peke på Sturla Stålsett som den beste biskopen for Oslo, men jeg tenker at hvis en skulle ønske seg en feministisk og litt ukonvensjonell teolog kunne jo jeg ha vært en aktuell kandidat til det, uttalte Gunnes til Vårt Land tidligere i år.

Andre navn på listen er Sunniva Gylver, Aud Valborg Tønnesen, Knut Tveitereid, Hans Aage Gravaas, Elisabeth Thorsen, Vidar Haanes, Bård Mæland og Pål Kristian Balstad.

FORSLAG: Aud Valborg Tønnesen, Sturla Stålsett, Elisabeth Thorsen, Knut Tveitereid, Gyrid Gunnes og Hans Aage Gravaas er blant navnene som i april ble foreslått som aktuelle for stillingen som biskop i Oslo. (Guro Asdøl Midtmageli, Erlend Berge)

«Solid teologisk kompetanse»

Nytt av året er at bispedømmerådet har offentliggjort kriteriene de vil vektlegge når de skal velge ut kandidater.

Bispedømmet ønsker en biskop som blant annet har gode lederegenskaper, ledererfaring, «solid teologisk kompetanse» og «evne og vilje til å formidle evangeliet og kristen tro på en engasjerende og forståelig måte i det offentlige rom», heter det på nettsiden til Oslo bispedømme.

Etter at de nominerte kandidatene er klare i kveld, tar Kirkerådet over prosessen. De vil etter planen tilsette ny biskop i desember.

Veien til ny biskop i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.

Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.

De nominerte kandidatene blir presenterte.

Alle stemmeberettigede stemmer.

De tre kandidatene med flest stemmer blir offentliggjort.

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.

Kirkerådet tilsetter ny biskop.

