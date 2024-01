Oslo-biskop Kari Veiteberg varsler sin avgang

17. desember i år blir Veitebergs siste arbeidsdag som biskop i Oslo. 18. desember starter hun sin første arbeidsdag som bymisjonsprest, skriver Klassekampen.

– Sju år er nok. Det er et hellig tall, og det er lenge nok til at man får satt spor etter seg. Jeg har fått gjennomført en del av de visjonene jeg har brakt inn i tjenesten, og jeg har hatt, og vil fremdeles ha, mange gode menneskemøter, sier Oslo-biskopen til avisen.

I en kommentar på nettsidene til Den norske kirke, utdyper hun beslutningen:

– Jeg har alltid sagt at jeg ønsker meg en annen jobb etter bispegjerningen og nå er jeg snart 63 år. I 2019 fortalte jeg at jeg gjerne vil jobbe på institusjon eller på gata som bymisjonsprest igjen. Det er ikke nytt at jeg mener rundt syv år som biskop er nok. Så en kan kanskje si at jeg alltid har hatt en syvårsplan, forteller Veiteberg.

Vårt Land har etter nyheten ble kjent spurt om et intervju med Veiteberg, men fått som svar at det må vi vente med.

«Intervju om avgang som biskop og over i prestestilling igjen, får du i desember! Er biskop i mange månader enno! Ljos over dagen», skriver biskopen i en tekstmelding.

Veiteberg ble i 2017 utnevnt til Oslos første kvinnelige biskop. Hun ble den første biskopen i Oslo som ble utnevnt av Kirkerådet, og ikke Kongen i statsråd.

– Utfordret til etisk refleksjon

Den norske kirkes ledende biskop, preses Olav Fykse Tveit, aksepterer hennes beslutning.

– Som Oslos biskop har hun åpnet kirken og formidlet dens budskap til mange, gjennom sin forkynnelse, i gudstjenestefeiring, på visitaser og i mange andre sammenhenger i bispedømmet, sier Tveit i en uttalelse til avisen.

– Hun har utfordret til etisk refleksjon i samfunnsdebatten. Som kollega hadde jeg gjerne sett at hun fortsatte i sin oppgave som biskop lenger enn til desember i år, men vi må akseptere hennes beslutning, sier Tveit videre.

TRER AV: Mandag annonserte Kari Veiteberg at 2024 blir hennes siste år som Oslo-biskop. Bildet er fra da hun talte under minnegudstjenesten 10 år etter 22-juli-terroren. (Torstein Bøe/NTB)

Hverdagsmesser og fengselsbesøk

18. desember går Veiteberg tilbake til jobben som bymisjonsprest i Tøyenkirken.

Som bymisjonsprest i Oslo vil hun blant annet jobbe med hverdagsmesser, fengselsbesøk, delta i lavterskeltilbud og ha oppsøkende arbeid på gaten og i virksomheter.

– Tøyenkirken er mitt kildested. Der skal jeg jobbe som en helt ordinær bymisjonsprest, tett med de menneskene som har det aller vanskeligst i byen vår og gudstjenestelivet der som betyr så mye for meg, sier Veiteberg i en pressemelding fra Den norske kirke.

I tiden som biskop deltar Veiteberg så ofte hun kan på de faste messene i Tøyenkirken onsdager klokken 19.

De gleder seg på Tøyen

Birte Nordahl, avdelingsleder i Kirkens Bymisjon og Tøyenkirken, ønsker Veiteberg velkommen tilbake. Hun kaller Veiteberg en annerledes biskop.

– Det markerer hun også nå ved å gjøre noe så uvanlig som å gå av som biskop for å komme tilbake til kjernen i sin gjerning. Det er forbilledlig, sier Nordahl.

– Hun har et brennende engasjement for mennesker i ulike former for utenforskap og var en høyt elsket bymisjonsprest blant våre gjester og brukere. Vi gleder oss veldig til at hun kommer på plass i Tøyenkirken igjen, sier avdelingslederen.

Da Veiteberg trådte inn i bispegjerningen var det også stort engasjement i Tøyenkirken. Da Vårt Land var til stede under vigslingsgudstjenesten i 2017 uttrykte flere kirkegjengere fra Tøyen både stolthet og vemod over at nettopp deres prest skulle ikles den røde bispekappen.

Hun har i løpet de siste årene markert seg på en rekke saker. Blant annet har hun tatt til ordet for en tro på kjærlighetens Gud framfor på Bibelen, og for at «tiden ikke leger alle sår» da hun talte under minnegudstjenesten på 10-årsdagen for 22. juli-terroren i 2021. I 2022 valgte hun å flytte inn i et mikrohus ved Romsås kirke i stedet for å bo i leiligheten i Oslo sentrum.

