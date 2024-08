– Jeg mener at kongen burde ha skjønt det for lenge siden: Det er for kontroversielt å være beskytter for en konferanse som i veldig stor grad promoterer olje og gass, sier Fredrik Glad-Gjernes, aktivist i Extinction Rebellion. Til vanlig er han daglig leder i KFUK-KFUM Global, hvor han for tiden er i permisjon.

Arrangementet han sikter til er ONS (Offshore Northern Seas) som arrangeres 26. til 29. august i Stavanger. I år ventes over 60.000 deltakere fra mer enn 100 nasjoner til energimøtestedet som i år har 50-årsjubileum.

Siden oppstarten i 1974 har kong Harald vært ONS’ høye beskytter. Ved nesten hver messe har kongefamilien vært til stede, og i år er intet unntak: På mandag står kronprins Haakon for åpningen.

Glad-Gjernes ber nå kongen om å trekke sitt beskytterskap for ONS.

– Hvis vi fortsetter å utvinne og forbrenne olje og gass, slik ONS aktørene ber om, vil det ta livet av millioner av uskyldige mennesker som lever i klimautsatte land. Fossilmakta sin store innflytelse på våre samfunn er udemokratisk og farlig. Kongen er konge for alle og bør således være høy beskytter for bærekraftsmålene og kjempe for at alle får sine grunnleggende rettigheter oppfylt, sier han.

ÅPNING: ONS har fått kongelig besøk i løpet av nesten hvert eneste arrangement siden oppstarten 1974, ifølge arrangøren. Her taler kongen under ONS i 2010. (Alf Ove Hansen/NTB)

Fra olje til fornybar energi

Men ifølge arrangørene har det opp gjennom årene skjedd en vridning av messens innhold.

«Fra å være en ren oljemesse har fornybar energi, grønn omstilling og innovasjon blitt en stadig viktigere del av programmet», skriver de om seg selv i en annonse fra i vår.

Vårt Land har bedt ONS kommentere kritikken fra Glad-Gjernes, og har fått skriftlig svar fra konferansens kommunikasjonsavdeling. Her sier direktør Leif Johan Sevland at det er feil å kalle ONS for «oljemessen».

– Jo, de som selger bolter til oljeplattformer er fortsatt på ONS. Men den samme bolten brukes også til offshorevind-konstruksjoner. Veien til den fornybare fremtiden finner vi best ut av sammen, sier han i en artikkel på nettsiden til ONS.

Han påpeker samtidig at vi vil være avhengig av olje og gass i mange tiår til.

– Men vi må produsere renere. Det er derfor viktig at bransjen får med seg de klokeste hodene og fortsetter den grønne trenden, sier Sevland, og legger til:

– Bare tenk på all kompetansen som er skapt på skuldrene av oljeindustrien! Innenfor lavutslipp, offshore vind, solenergi, karbonfangst og -lagring … Her er vi helt på topp i verden.

Selv foretrekker han å kalle ONS for et energimøtested.

Kongelig klimaengasjement

Den merkelappen kjøper imidlertid ikke Fredrik Glad-Gjernes.

– På folkemunne i Stavanger går ONS bare under navnet «oljemesså». Alle ser på den som en olje- og gasssamling. Ved å være beskytter for ONS, legitimerer kongen det jeg oppfatter som formålet til messen: mer investeringer i olje og gass, en sektor som vi nå er nødt til å gå bort fra, sier han.

Han påpeker at kongen i sin nyttårstale i fjor kunne fortelle at han får mange henvendelser fra unge som uttrykker sin bekymring for at det ikke gjøres nok for å ta vare på naturen og jorda.

«Jeg deler de unges bekymring, og deres utålmodighet. Håpet er at de nye målene verdens ledere har satt må bli fulgt av handling», sa kongen, og la ettertrykkelig til:

«Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss. Dette kan jeg ikke uttrykke sterkt nok.»

– Så kongen har et veldig sterkt engasjement for klima og rettferdighet og det grønne skiftet, men det er ikke forenlig med å promotere en av verdens største oljekonferanser, mener Glad-Gjernes.

PÅ STAND: Flere tunge olje- og gassaktører viser seg fram i messeområdet på ONS i Stavanger, her er standen til Shell i 2018. (Carina Johansen/NTB)

GJEST: Tesla-gründer Elon Musk er blant dem som tidligere har besøkt ONS. I 2022 stilte han til samtale med moderator Xenia Wicket under åpningen av energimøteplassen. (Carina Johansen/NTB)

Historisk tradisjon

Det kongelige hoff er blitt forelagt kritikken og oppfordringen fra Glad-Gjernes. De viser til at ordningen med kongens beskytterskap har en lang historisk tradisjon.

– Ordningen fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder av samfunnslivet. Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år. Utover det har vi ingen kommentar til saken, skriver kommunikasjonsrådgiver Sara Svanemyr i en e-post til Vårt Land.

Kongen er i dag beskytter for en rekke organisasjoner og arrangementer, alt fra Festspillene i Bergen til Det Norske Bibelselskap og Sjømannskirken.