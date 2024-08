I Moss kirke har det siden 2022 blitt arrangert «gongbad» i kirkerommet. Deltakerne legger seg på en matte i kirkerommet, mens Renée Jakobsen spiller på en gong. Ifølge arrangørens skal deltakere få «ta imot de magiske vibrasjonene fra gongen».

Gongbadet skal hjelpe de betalende deltakerne både til å slippe stress, og gi «healing på cellenivå i kroppen», heter det på arrangørens nettsider.

Arrangør Renée Jakobsen har tidligere sagt til Moss Avis at kirken er et drømmelokale for gongbad.

– Jeg elsker kirker. Kirken tilfører noe, og det skjer noe med folk når de kommer inn i et kirkerom. De får en ærefrykt og andektighet, og det passer godt med gongen, for den frembringer noe av den samme følelsen, sier Jakobsen til Vårt Land.

– Fremstår som new age-religiøsitet

Det får Jostein Ådna, bispedømmerådsmedlem for Frimodig kirke i Borg bispedømme, til å reagere.

– Slik gongbad beskrives, fremstår dette som et typisk uttrykk for New Age-religiøsitet. Forbindelseslinjene til østlig religion, først og fremst buddhisme, er tydelige. Gongbad opererer innenfor rammer som bryter med en kristen virkelighetsforståelse og et kristent menneskesyn. Derfor er dette et arrangement som ikke passer inn i et kirkerom, sier Ådna i en e-post til Vårt Land.

KRITISK: – Slik gongbad beskrives, fremstår dette som et typisk uttrykk for new age-religiøsitet, sier Jostein Ådna, bispedømmerådsmedlem for Frimodig kirke i Borg bispedømme. (Marit Mjølsneset)

Han viser til retningslinjene for bruk av kirkene, som sier at kirkerommet ikke skal brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion.

– Selv om Forandringsrommet sannsynligvis ikke ser på seg selv som et trossamfunn, utøver det like fullt med et arrangement som dette en New Age-religiøsitet som rammes av denne utelukkelsen, sier han.

Tror reaksjonene er basert på frykt

Jakobsen avviser at hun driver med religionsutøvelse.

ARRANGØR: Renée Jakobsen driver Forandringsrommet, som arrangerer gongbad i Moss kirke. (Privat)

– Dette har ikke et religiøst fokus, men et fokus på helse. Det handler om å hjelpe folk å gi slipp på stress, og gi en terapeutisk hvile. Gongen gir folk en meditativ eller dypt hvilende tilstand. Den virker også fysisk på kroppen, slik at energien kan flyte fritt i kroppen, sier Jakobsen.

Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at arrangementet er et uttrykk for New Age-religiøsitet med bånd til buddhisme.

– Gongen er så gammel at ingen kjenner opprinnelsen til den. Den er eldre enn all religion, og er et instrument som ikke tilhører noen bestemt religion.

Hun berømmer menighetsrådet i Moss for å gi rom for gongbad.

– Kirken er folkets rom, og jeg slår gjerne et slag for Moss menighet som tar kirkerommet i bruk, ikke bare til gongbad, men også til konserter og fredsappeller. Det trekker folk til kirken.

Hun tror reaksjonene på gongbadet er basert på frykt.

– Gongen er kraftfull, men det er ingen form for religiøs intensjon bak gongbadene. Folk kan oppleve indre reiser på et gongbad, men heller ikke det er knyttet til en bestemt religion, sier Jakobsen.

Får støtte fra menighetsråd

Tor Sørby, daglig leder i Moss menighet, forsvarer bruken av kirkerommet, og avviser at gongbadet er å anse som fremmedreligiøs praksis. Han mener gongbadet ikke skiller seg prinsipielt fra yoga, som blir praktisert i en rekke menigheter rundt i landet.

– Dette er ikke religion. Yoga er et helsetiltak, og ikke et religiøst tiltak, sier Sørby.

Han viser til at det i menighetens årsrapport gis støtte til praksisen.

«I vestlig tradisjon har yoga blitt helt frigjort fra annen religiøs tradisjon, men handler om helse, pust og egenkjærlighet. Gongbad er bare en variant av denne tradisjonen som handler om å hvile og frigjøre energi til å bedre hverdagen midt i hektiske dager», heter det i årsrapporten fra 2022.

DAGLIG LEDER: Tor Sørby, daglig leder i Moss menighet, mener gongbadet ikke skiller seg prinsipielt fra yoga, som praktiseres i en rekke norske menigheter. (Moss menighet)

Også skeptisk til yoga i kirkerommet

Bispedømmerådsmedlem Jostein Ådna sier at han ikke er noen ekspert på yoga, men har inntrykk av at dette i mange sammenhenger «er blitt en nokså utvannet, allmenn betegnelse på diverse gymnastiske øvelser».

– Kirkerommet er imidlertid ingen naturlig arena for yoga i betydning gymnastiske øvelser. Straks dette lokaliseres i kirkerommet istedenfor i sekulære treningslokaler aktiveres den religiøse dimensjonen ved yoga, sier han.

– I sin «ekte forstand» er yoga rotfestet i østlig-hinduistisk religion, som bryter med en kristen virkelighetsforståelse og et kristent menneskesyn. Jeg er derfor personlig imot at kirkerom får benyttes til yoga, sier Ådna.

– Med på å gi hvilepuls

Tor Sørby mener gongbadet er et godt tiltak for å gjøre kirken tilgjengelig for nye mennesker.

– Utgangspunktet vårt er at kirkerommet må tåle alt som er menneskelig. Enten det er et uttrykk for andre tanker eller tvil. Vi har altfor få konsepter i kirkerommet til at vi kommer i berøring med alle mennesker. Noen går ikke på gudstjenester, konserter eller foredrag, og da er det bra å få inn yoga og andre elementer som vi i kirken ikke er like god på.

Gongbad har blitt arrangert i Moss kirke siden 2022. Han opplyser at menighetsrådet har gitt sin støtte til praksisen, etter at reaksjoner gjorde at leieavtalen ble tatt opp som prinsippsak.

– Jeg har vært med på dette selv, og kjenner at det er med på å gi hvilepuls, sier Sørby.