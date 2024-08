– Jeg har fått rare blikk og spørsmål som «hva søren gjør kirka her?»

– Jeg kan skrive en bønnelapp om at sønnen vår vinner neste kamp. De må vinne den for å komme videre til sluttspillet, sier Nanda María Maack.

Hun jobber som kirkeverge i Stad kirke, og er på Norway Cup som foresatt.

Sammen med resten av familien Maack Kristinsson trekker hun inn i kirketeltet. Synet av en sofa og muligheten til å hvile bena litt gjorde tilbudet uimotståelig.

– Det er få steder på Ekebergsletta med en sofa og muligheten til å finne litt ro, sier hun.

Det store hvite teltet tilhører Den norske kirke. I mylderet av foreldre som synger «heiarop», og idrettslag som bærer rundt på store høyttalere for å spille høyest mulig musikk, ønsker kirken å tilby et sted for hvile og avbrekk. ß

TILLIT: Kirkeverge Nanda María Maack skriver en bønnelapp om at sønnen skal vinne neste og avgjørende kamp på Norway Cup. Å skrive bønnelapper er en av flere konkrete handlinger man kan gjøre i kirketeltet. (Erlend Berge)

Åpent telt

I teltet ønsker menighetspedagog Marte Jerpstad og diakon Kirsten M. Aase Finch velkommen. De er begge ansatt i Søndre Aker Prosti, og er to av flere ansatte som rullerer på å stå på stand.

Ved å være tilstede på fotballcupen, håper de å nå ut til både kirkevante og folk som er ukjent med kristen tro, forteller de.

– Jeg tenker det handler om å gjøre porten høy og døren vid. Vi er jo generelt mer synlige som kirke bare ved å vise fjes og være her, sier Jerpstad.

Jerpstad er en av tre som har hovedansvar for standen i år. Hun jobber som menighetspedagog i Bekkelaget og Ormøy menighet, med ansvar for ungdomsarbeidet for de i aldersgruppen 13 til 18 år.

Gjennom stillingen som menighetspedagog jobber hun tett med årets konfirmantkull, og hun forteller at mange av tenåringene hun treffer i kirka også spiller på Norway Cup. Det er et godt eksempel på hvorfor DNK burde være tilstede, mener menighetspedagogen.

– Mange av de som kommer innom er konfirmanter som enten konfirmerte seg i fjor eller som skal konfirmere seg neste år, og som nylig har fått en opplevelse av at kirke er noe fint. Ved å være her kan vi vise at vi er aktuelle utenfor kirkerommet også.

OPTIMISTISK: Marte Jerpstad er en av tre som har hovedansvar for fotballkirka til DNK i år, og opplever at mange barn og unge oppsøker teltet. (Erlend Berge)

Hva søren gjør kirka her?

Den norske kirke i regi av Søndre Aker prosti og Bekkelaget og Ormøy Menighet har hatt stand på Norway Cup i mange år. Responsen er stort sett god, forteller Jerpstad.

– Jeg har fått noen rare blikk og spørsmål som «hva søren gjør kirka her?».

For Jerpstad er det likevel viktigst å fremheve den kompetansen som hun og flere av de andre kirkelige ansatte sitter med.

Hun refererer til sine medansvarlige for kirketeltet, og tror at både hun som menighetspedagog og sine kollegaer som diakon og prest sitter på erfaring og kunnskap om samtalepraksiser og sjelesorg som er relevant for en arena som Norway Cup. Forhåpentligvis kan det gjøre det enklere å åpne seg hvis man trenger det.

– Er det noe dere får brukt i praksis mens dere er her?

– Ja, det er noe med at det kommer innom folk som har alt fra sin beste til sin verste dag. Og da ønsker vi å være tilstede og tilgjengelig for alle typer følelser.

Jeg tenker det handler om å gjøre porten høy og døren vid — Marte Jerpstad, menighetspedagog

STEMNINGSRAPPORT: Det er god stemning på Ekebergsletta denne uka. DNK har et kirketelt rett ved Ekeberghallen busstopp. (Erlend Berge)

Noe trygt og gjenkjennelig

Den islandske familien Maack Kristinsson er bosatt på Stad, og er på Norway Cup for å se eldstesønnen spille. Nå har alle familiemedlemmene, bortsett fra fotballspilleren selv, litt tid mellom slagene.

Som kirkelig ansatt, synes Nanda at det er noe trygt og gjenkjennelig ved å se det røde banneret til DNK på cupområdet. Hun tror flere setter pris på kirkens tilstedeværelse enn hva man alltid får inntrykk av.

Familien Maack Kristinsson er på Norway Cup for å se eldstesønnen spille. Fra venstre: Patrekur Dađi Finnsson Maack (12), Nanda María Maack, Ragnheiđur Freyja Finnsson Maack (8) og Finnur Kristinsson. (Erlend Berge)

Familien omtaler seg selv som en veldig multikulturell og åpen familie. Mens mor i familien er kristen, er far buddhist. Alle barna i familien er døpt i kirka på en dato som inneholder tallet 8. I buddhismen er tallet 8 hellig, og ved å gjennomføre dåpen på den måten kan de forene viktige elementer av begge sine trossamfunn.

– For oss er det viktig at barna får rom og ressurser til å tro på det de vil, sier Nanda.

Samarbeid med KFUM-kameratene

I det Vårt Land er på vei til å vende snuten hjemover, kommer Thor-Erik Stenberg gående. Han er daglig leder i fotballaget KFUM-kameratene Oslo, på kallenavn og sjargong kalt Kåffa. Han er på vei bort til Ekeberghallen, og stikker hodet innom kirketeltet på veien.

STOLT: KFUMs daglige leder Thor-Erik Stenberg er stolt over det arbeidet KFUM-kameratene får til, og er takknemlig for det nære samarbeidet med Den norske kirke. (Erlend Berge)

Kåffå har det siste året etablert seg som et av Norges mest fremadstormende fotballag. Laget rykket opp til Eliteserien før inneværende sesong, og er det eneste Oslo-laget i toppdivisjon. Laget med hjemmebane på Ekebergsletta er også en stor breddeklubb, og har over 110 deltakende lag på Norway Cup.

Med en kristen verdiforankret bakgrunn, og tilhørighet til KFUK-KFUM, har klubben en tydelig kristen profil. De har tidligere sagt til Vårt Land at de ønsker å være en lavterskel vei inn til kristen tro. For Stenberg er det tydelig at fotballen kan være en naturlig døråpner for å snakke om tro, verdier og holdninger.

Likevel er den daglige lederen svært takknemlig for det nære forholdet til DNK. Han fremhever hvordan KFUM-kameratene som fotballklubb ikke kan være kirke. Da er det viktig å ha gode samarbeidspartnere man kan sende mennesker til.

– Vi er ikke kirke og skal heller ikke være det. Vi er en fotballklubb. Men målet vårt er å peke mot kirkene og sende mennesker i den retningen.

---

Norway Cup

Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn mellom 6 til 19 år.

Ble arrangert for første gang i 1972.

Cupen arrangeres av Bækkelaget Sportsklub, og avholdes i uke 31 hvert år.

De fleste kampene spilles på Ekebergsletta, i bydelen Ekeberg i Oslo.

I 2023 ble det satt ny rekord med 2183 deltakende lag.

---