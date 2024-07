STAVERN: – Det brenner på dass. Og jeg skjønner ikke hvorfor så mange tilsynelatende har så lave skuldre i den situasjonen.

De siste ukene har PR-mann Peder Tellefsdal reist rundt på kristne sommerstevner og festivaler for å snakke om sin nye bok, Rebranding The Church.

Her tar han til orde for at hele kirken har et kommunikasjonsproblem.

I sommerværet i Stavern, på sommerleiren Liv og Vekst til Misjonskirken, har over 100 mennesker trukket inn for å høre foredraget til Tellefsdal.

Når han møter Vårt Land er han tydelig på at man må stikke fingeren i jorda, og se på hvordan det norske samfunnet er i dag.

Det mener han bærer preg av at svært få bryr seg om Jesus. Akkurat det vil han gjøre noe med.

HVORDAN BYGGE KIRKENS MERKEVARE: Tellefsdal snakker, publikum lytter. (Magnus Laundal)

– Vi har overkomplisert

I juni skrev Vårt Land om en oppdagelse Tellefsdal gjorde da han arbeidet for PR-byrået Burson-Marsteller, og hadde Den norske kirke på kundelisten. Her gjorde han en analyse av hva som ble kommunisert utad fra Den norske kirke sentralt. Han forventet å finne noe om Jesus, men oppdaget at det var større fokus temaer som klima og innvandring.

Det var nettopp derfor han ville skrive en bok. For å «hjelpe folk å blankpusse kjernebudskapet».

Nemlig å fortelle historien om Jesus.

– Du mener at kirken ikke er tydelig nok på kjernebudskapet om Jesus. Gjelder det først og frem Den norske kirke, eller har frimenigheter samme problem?

Tellefsdal svarer at han ser de samme utfordringene hos frikirkene som DNK, og at boken er til hele kirkelandskapet, at utfordringene gjelder alle.

På den ene siden skisserer han opp kirker som forsøker å være relevant i samfunnet, og derfor undergraver budskapet om Jesus. På den andre siden tegner han et bilde av kirker som trekker seg inn i seg selv, og ut av storsamfunnet.

Både kirkerådsleder Harald Hegstad og Vårt Lands anmelder Erik Andreassen har tidligere ment at det blir for enkelt å blankpusse kjernebudskapet på den måten Tellefsdal tar til orde for.

IKKE KOMPLISERT: Peder Tellefsdal synes man overkompliserer kirkens budskap, og vil heller holde det enkelt. (Magnus Laundal)

Det er ikke forfatteren enig i.

– Jeg vil parere med at vi har overkomplisert ting også. For folk flest tror jeg en overkomplisering av evangeliet er et mye større problem enn overforenkling.

Han fortsetter:

– Evangeliet er både noe du kan oppsummere veldig enkelt og kort, samtidig som det rommer hele livet. Det rommer en dybde som du kan studere i tusen år og fortsatt ikke komme til bunns i.

Rebranding the Church

Rebranding the Church – Rediscovering The Greatest Story Ever Told To Connect With Modern Audiences

Utgitt på eget forlag

Ble lansert 19. juni

Har solgt 300-400 bøker i Norge, ifølge Tellefsdal selv.

Samtidig mener han det er en kjerne som er fundamentalt enkelt.

– Som kirke kan man aldri slutte å fortelle grunnhistorien enkelt og tydelig. Porten inn til alt ligger i den kjernehistorien. Den om Jesu liv, død og oppstandelse.

– Hvis det er å overforenkle, så gjør jeg det gjerne.

– Jeg tar utfordringen

På Misjonskirkens sommerstevne i Stavern åpner Tellefsdal foredraget med å si at han kommer til å utfordre publikum.

Og på første rad sitter Anne Råmunddal Kippenes med notatblokken i fanget, og tar imot utfordringen. Slik hun oppfatter utfordringen, handler det om at man må snakke mer, og høyere, om det unike med kirken, nemlig nåden og Jesus som Guds sønn.

FLITTIG: Med notatboken i fanget lytter Anna Råmunddal Kippenes aktivt til hva Tellefsdal har å si. (Magnus Laundal)

– Jeg pleier vanligvis ikke stikke hodet så veldig fram i sånne settinger, men nå tar jeg utfordringen hans.

– Hva tar du med deg fra foredraget?

– Det med å gjøre kirken aktuell, og være tydelig på Jesus. Det er vi veldig forsiktige med å si, fordi vi er redd for å bli avvist.

Hun tar med seg at kristne må bli flinkere til å snakke om troen sin, også til folk som ikke er kristne.

– Jeg synes det er viktig at kirken blir aktuell for vanlige folk.

KLAR: Anne Råmunddal Kippenes tar utfordringen fra Peder Tellefsdal, under Misjonskirkens sommerstevne Liv og Vekst. (Magnus Laundal)

Misjonskirken er klar for å ta fatt på utfordringene

Siri Iversen er generalsekretær i Misjonskirken Norge, og synes også Tellefsdal kommer med gode oppfordringer. Hun har ikke lest boken, men var til stede under foredraget.

I en tekstmelding til Vårt Land sier hun at Tellefsdal gir en fornyet tro på kraften i evangeliet.

– Han formidler en begeistring og takknemlighet for nåden, for Jesus - for evangeliet.

Samtidig er hun ikke redd for å se på utfordringene han kommer med.

– Misjonskirken Norges verdier er rotfester, raus & relevant. Vi har en lengsel etter å leve ut disse verdiene enda klarere, sier Iversen, som erkjenner at det kan være en utfordrende spenn mellom å være «rotfestet» og «relevant».

– Her synes jeg Tellefsdal utfordrer på en god måte til å fokusere på å løfte fram Jesus og nåden - og på den måten representere en forvandlende kraft som hverken isolerer eller assimilerer seg, men påvirker positivt.

Fullstappet kalender

Etter en slags turne innom Nissedal bibelcamping, Åpen himmel (IMI-kirken), Sarons Dal, Liv og Vekst og Arendal misjonskirke er kalenderen mer enn full i høst.

– Jeg har mye flere henvendelser i høst enn jeg rekker å være med på. Men det er jo et luksusproblem, da, forteller Tellefsdal og smiler.

FORNØYD: Tellefsdal er fornøyd med responsen på boken. (Magnus Laundal)

Han beskriver responsen på boka og foredragene som overveldende god, og er særlig takknemlig for en ting:

– Det er veldig kult å se hvor stor bredde av kirkelandskapet budskapet har fått oppmerksomhet i. Du har langt ut i det karismatiske landskapet, og helt over i det supertradisjonelle landskapet.

Det liker han godt.

– Det virker som det treffer en nerve som er allmennkristelig, og det er viktig for meg.