– Det er et fengende begrep, men det gir assosiasjoner til et prosjektarbeid eller noe konkret som skjer her og nå, sier Hans Olav Hodøl.

Han forsker på kommunikasjon ved Universitetet i Agder, og jobber blant annet med medieproduksjon og strategisk kommunikasjon, men poengterer at han ikke har forsket på merkevarenavn.

Hodøl har selv vært på Troens Bevis sitt sommerstevne i Sarons Dal mange ganger.

Søndag ble mange overrasket da leder Rune Edvardsen lanserte «Ingen Utelatt» som et nytt, potensielt navn på den 60 år gamle stiftelsen som per dags dato heter Troens Bevis – Verdens Evangelisering.

Ingen utelatt har i mange år fungert som tittel på misjonsarbeidet til Troens Bevis, der det å nå ut til unådde folkeslag står sentralt.

Hodøl synes navnet minner mest om et slagord eller en visjon. Han mener det fungerer godt til eksempelvis en kampanje:

– Det høres ut som et motto, men ikke en organisasjon. Det minner litt om valgkampslagordet til Arbeiderpartiet for noen år siden, nemlig «alle skal med».

– Hva oppnår man?

Kommunikasjonseksperten og deltakeren mener man må tenke langsiktig når man skal finne navn på en virksomhet.

– Identiteten og troverdigheten til en organisasjon er noe ganske annet enn en flott visjon eller en ambisjon om noe. Man kan ha en visjon i en periode, men man må også huske på at en organisasjon skal leve lenge.

– Du kan gjerne bruke det på plakater og den slags, men jeg synes det er pussig å kalle en organisasjon det, sier Hodøl.

Han legger til at de fleste virksomheter som bytter navn, ønsker å signalisere en eller annen form for endring.

– Slik jeg oppfatter Rune Edvardsen, så er det ikke endringer på trappene her. Han tenker primært at vi skal fortsette som før. Og da sliter jeg litt med å se hva man oppnår ved å skifte navn.

– Ingen kjepphest for meg

Rune Edvardsen har ledet Troens Bevis siden 2007, etter at han overtok roret fra sin far, Aril Edvardsen.

Han har over lengre tid diskutert nytt navn sammen med resten av styret i stiftelsen, og forteller at reaksjonene etter lanseringen stort sett har vært positive:

– 95 prosent har vært veldig positive. Det har vært mange fine meldinger og mailer. Men det er klart, noen har kjent navnet Troens Bevis i 60 år og har et nært forhold til det.

Han mener likevel det finnes mange gode grunner til å bytte til Ingen Utelatt:

I SARONS DAL: Hans Martin Skagestad og Rune Edvardsen mener et nytt navn, uten kristent innhold, vil gjøre det lettere å få innpass i deler av verden der kristendommen er forbudt. (Ingvild Kessel)

– Dette er jo ingen kjepphest for meg, men vi trenger et navn som er mer spiselig. Verden har forandret seg enormt mye de siste 60 årene. Da er det på tide å fornye seg.

Edvardsen forteller at det er vanskelig å drive arbeid i store deler av verden dersom man møter opp og forteller at man er en kristen organisasjon. Da kan et navn uten kristne assosiasjoner fungere bedre:

– Vi får ikke innpass hvis vi sier vi er fra Troens Bevis. I mange land er kristendommen forbudt, derfor bruker vi ikke navnet vårt i disse områdene uansett.

Det er særlig i Sørøst-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika det er vanskelig for kristne aktører å operere, sier Edvardsen.

Hodøl sier han har forståelse for argumentet om at et mer nøytralt navn kan lette mulighetene for prosjekter og samarbeid i enkelte regioner, men mener man må veie de ulike hensynene opp mot hverandre.

– Spørsmålet styret da må ta stilling til er om dette veier opp for de utfordringene jeg er redd at navneskiftet vil få for arbeidet og innsamling i Norge, sier han.

– Sarons dal mer kjent enn Troens Bevis

Hans Martin Skagestad er daglig leder i Troens Bevis, og mener en navneendring vil kunne løfte frem det organisasjonen driver mest med.

– Vår oppgave er å nå de minst nådde og mest utsatte menneskene i verden. Ingen skal utelates. Det viktige er ikke navnet vårt, men at vi har bygget 100.000 kirker på 60 år. Det er det som burde skape overskrifter, ikke navneendringer, mener han.

I tillegg peker han på at det kan være lettere å rekruttere unge og nye mennesker med et nytt og kortere navn:

– «Troens Bevis – Verdens Evangelisering» er tungt og langt å si, med tanke på rekruttering og å nå ut til de unge. I tillegg må vi nok kunne si at begrepet Sarons Dal er mer kjent enn Troens Bevis.

– Hva med dem som mener det blir mer fokus på det humanitære arbeidet, og ikke de kristne verdiene, ved å bytte navn til Ingen utelatt?

– Humanitært arbeid har vi drevet med i 60 år, så det er ikke akkurat noe nytt. Og verdigrunnlaget ligger fast. Evangelisering og humanitært arbeid henger sammen, sier Skagestad.

– Tror dere det blir uvant å ta i bruk det nye navnet?

– For noen, kanskje, ja. Men vi skal være en virksomhet som vinner nye mennesker med på reisen. Om noen år håper jeg vi kan se tilbake og være glade for at vi byttet, sier Edvardsen.

Han legger til at de ikke har bestemt seg enda, men at det trolig blir bestemt til høsten.

Skagestad legger til at de skal være lyttende overfor sine støttespillere:

– Vi har bedt om tilbakemeldinger fra givere og støttepartnere av Troens Bevis, ikke dem som skriver med caps lock på internett, sier han.

– Gjenkjennelig

May-Helen Høyer Jordheim er frivillig i Sarons Dal, og leder opplegget for barn mellom 0 og 4 år på sommerstevnet.

OVERRASKET: May-Helen Høyer Jordheim er frivillig på opplegget for barn under sommerstevnet i Sarons Dal. Hun og de andre frivillige ble overrasket over navneendringen som ble lansert på stevnet. (Ingvild Kessel)

Hun og flere av de andre frivillige ble overrasket over at det ble foreslått navneendringer, men synes ikke det er unaturlig.

– Ingen utelatt er et begrep vi som er frivillige kjenner veldig godt til. Vi forholder oss jo ikke så mye til navnet Troens Bevis. Men misjonsarbeidet, som vi skal samle inn penger til gjennom misjonsløp og aktiviteter, det forholder vi oss mye mer til.

– Dessuten favner det bredt. Man får begge aspekter ved arbeidet her: At ingen skal utelates fra verken evangeliet eller fra et verdig liv. Det vises i praksis blant annet gjennom omsorgslandsbyene, både i Uganda og andre steder.

Ledelsen anslår at det er opp imot 8000 deltakere innom Sarons Dal i løpet av festivaluka. Og rundt 700 av dem er barn og unge som er med på egne aktiviteter:

– Det er enorm pågang. Vi har hatt stor vekst blant de minste barna bare siden i fjor.

Sommerstevnet i Sarons Dal

6.–14. juli 2024 på Sarons Dal camping i Kvinesdal kommune i Agder.

Arrangeres av stiftelsen Troens Bevis – Verdens Evangelisering , som ble startet opp i 1965 av Aril Edvardsen. Organisasjonen jobber primært med misjonering og evangelisering.

, som ble startet opp i 1965 av Aril Edvardsen. Organisasjonen jobber primært med misjonering og evangelisering. Parallelt med den ordinære festivalen er det egne barne- og ungdomsleirer. Hele Vest-Agder tas i bruk for å gi de unge et variert aktivitetstilbud.

