Mener Jehovas vitner kan ha lagret opplysninger om seksuell aktivitet. Nå har Datatilsynet vurdert saken

Flere tidligere medlemmer av Jehovas vitner har de siste årene klaget trossamfunnet til Datatilsynet. En av klagerne er Jonas Skogstroll.

I sin klage hevder han at ledelsen i Jehovas vitner «innhenter og bruker personlig informasjon uten samtykke. Dette innbefatter informasjon om politiske meninger, personers seksualitet og etnisk tilhørighet», skrev Vårt Land for tre år siden.

Nå har Datatilsynet vurdert saken hans.

«På bakgrunn av informasjonen i saken har Datatilsynet besluttet å fatte vedtak om at vi ikke kan konstatere brudd på personvernforordningen. Vi avslutter derfor saken fra vår side», skriver de til ham.

Datatilsynets begrunnelse er at faktum i saken er omtvistet.

«Det er både uenighet mellom partene om hva som har skjedd, og hvilke opplysninger som blir behandlet. Vi må derfor legge til grunn det faktum som etter en helhetsvurdering framstår mest sannsynlig.»

I vedtaket som Vårt Land har fått innsyn i, er navnet til klageren sladdet. Skogstroll bekrefter at brevet omhandler ham.

– Grovt overtramp

Skogstroll har tidligere uttalt til Vårt Land at han ble ekskludert fra Jehovas vitner fordi han kritiserte ledelsen, men at han ikke har vært troende siden 2004. De siste 14 årene var han medlem for å ha kontakt med familie og venner. Han har påpekt at han ikke har noe imot medlemmer i Jehovas vitner, men måten organisasjonen blir styrt på.

Skogstroll har tidligere spurt Jehovas vitner om innsyn i opplysninger om ham selv, og fikk vite at de hadde lagret dåpsdato, kontaktinformasjon og liknende.

– Men selv om jeg ikke kan bevise det, er jeg 100 prosent sikker på at de har flere opplysninger om meg. At de oppbevarer informasjon om meg, og vil registrere min eventuelle seksuelle aktivitet er uakseptabelt og et grovt overtramp, uttalte han til Vårt Land i 2021.

I klagen til Datatilsynet har han blant annet bedt om innsyn i hva Jehovas vitner har registrert om ham, samt bedt trossamfunnet bekrefte om personopplysningene om ham er slettet eller destruert. Han har også ønsket klarhet i om de har behandlet opplysninger om hvorvidt han er seksuelt aktiv.

– Berettigede formål

Ifølge Datatilsynets vedtak har Jehovas vitner opplyst at de sentralt lagrer opplysninger om blant klagers navn, kjønn fødselsdato, menigheten vedkommende tilhørte, dåpsdato, dato for fratreden fra Jehovas vitner og tidspunktene klager har tjent som pioner.

Trossamfunnet mener de har rettslig grunnlag for å behandle slike «grunnopplysninger» for å ivareta deres religiøse formål, ifølge vedtaket.

De har særlig vist til at de må ha en viss medlemshistorikk, blant annet grunnet eventuelle forespørsler om gjenopptakelse. Dette mener de er viktig for å ikke opptre i strid med religiøs overbevisning ved en eventuell gjenopptakelse.

Datatilsynet vurderer lagringen av opplysninger slik:

«Etter vår vurdering viser dere til berettigede formål for lagringen av medlemsopplysninger», skriver de. Samtidig påpeker de at trossamfunnet ikke kan lagre personopplysninger på ubestemt tid.

Ifølge vedtaket har Jehovas vitner fastholdt at de ikke lagrer opplysninger om klagers eventuelle seksuelle aktiviteter.

Datatilsynet skriver at de ikke har funnet grunnlag for å betvile dette. De mener «det er sannsynliggjort at Jehovas vitner ikke lagrer opplysninger om klagers seksualitet og lignende opplysninger i forbindelse med det dømmende utvalget. Vi ser derfor ikke grunn til å fatte vedtak om sletting», heter det i vedtaket.

Har klaget på avgjørelsen

Datatilsynets vedtak ble fattet i april, med tre ukers klagefrist. Skogstroll har klaget på avgjørelsen, men av praktiske årsaker rakk han ikke å gjøre det innen fristen, forteller han.

Selv mener han de kunne gjort mer for å innhente faktagrunnlag for saken, og mener Jehovas vitners eldstemanual «Vær hyrder for Guds hjord» burde være sentral i deres vurdering.

Datatilsynet opplyser til Vårt Land at de vil vurdere om klagefristen er overholdt etter sommeren. Hvis den ikke er overholdt vil de vurdere om det er særlige grunner til å likevel behandle klagen.

Flere saker

Til sammen har Datatilsynet tre klagesaker mot Jehovas vitner på bordet. Det inkluderer en klage om innsyn i personopplysninger som de fikk senest denne måneden.

– Noen av dem er delt opp slik at antallet registrerte saker er noe større enn dette, skriver juridisk seniorrådgiver Anders Sæve Obrestad i en e-post til Vårt Land.

Jørgen Pedersen er talsperson for Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia. At trossamfunnet har fått medhold i en av sakene, er han glad for.

– Vi er glade for å se at Datatilsynet bekrefter at Jehovas vitner følger de norske personvernlovene. Datatilsynets vedtak viser at det ikke er noe som tyder på at Jehovas vitner lagrer upassende data om sine medlemmer, enten tidligere eller nåværende, kommenterer han vedtaket

I en tidligere sak har Vårt Land omtalt Skogstroll som Pær Jonas Gustavsson. Han har siden skiftet etternavn.

