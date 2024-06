MF-student er kritisk til skolens unnskyldning til skeive: – Gjør det vanskeligere å ha et tradisjonelt ekteskapssyn

Tollef Skrettingland Roba (22) studerer til å bli lektor på MF vitenskapelig høyskole. Han sier til Vårt Land at han er kritisk til den uforbeholdne unnskyldningen fra rektor Vidar Haanes som kom tidligere denne måneden.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå helt konkret hva Haanes beklager for.

Roba tror at unnskyldningen har uforutsette implikasjoner. Han synes ikke unnskyldningen i seg selv er et problem, men skulle gjerne hatt en oppklaring på hva unnskyldningen egentlig betyr.

– Haanes sier i sin tale at han beklager upassende læreruttalelser gitt av personale på skolen på 1980- og 90-tallet. Hvilke læreruttalelser ble gitt? Hva inneholdt de læreruttalelsene?

Prorektor ved MF, Kjetil Fretheim har snakket med Vårt Land på vegne av Vidar Haanes. Fretheim sier til Vårt Land at det på 1980- og 90-tallet ble utgitt institusjonelle uttalelser som legitimerte diskriminering av skeive i kirke og samfunn. Den formelle unnskyldningen gitt i talen handlet om å ta et oppgjør med denne fortiden.

Han forklarer at MF ikke har noen føringer når det kommer til ekteskapssyn, og synes det blir en avsporing fra talens innhold.

– Denne talen handlet om å beklage historiske hendelser, sier Fretheim.

TYDELIG: Kjetil Fretheim er prorektor ved MF. (priv)

Utfordrer meningsmangfoldet

Roba sier til Vårt Land at han vet han er blant en minoritet på MF med sitt tradisjonelle syn på ekteskap og homofili. Han tror at den formelle unnskyldningen kan gjøre det vanskeligere å ha en minoritetsmening på høgskolen.

– Den formelle unnskyldningen kan skape forventninger om hva som er riktig å mene eller ikke. Det kan få negative konsekvenser for meg og mine meningsfeller.

Natalie Woldengen (24) har vært leder i Studentrådet ved MF skoleåret 2023-24. Hun er uenig med Roba, og synes det er synd at han opplever at meningsmangfoldet på MF blir mindre.

POSITIV: Natalie Woldengen (24) er leder ved Studentrådet ved MF. Hun er glad for at den formelle unnskyldningen endelig kom. (privat)

– MF som høgskole streber etter å være et sted hvor det er plass til alle. MF har et bredt spekter av studenter, det er noe vi vil skal være med på å forme kulturen på skolen.

Fretheim svarer til Vårt Land at han ikke kjenner seg igjen i kritikken om at MF legger føringer på hva studentene skal mene. Han forklarer at MF er en utdannings- og forskningsinstitusjon, og verdsetter meningsmangfoldet høyt.

– Som høgskole er vi opptatt av å fremme meningsmangfold og å beskytte studentenes frihet til å mene det de vil.

Ønsker dialog

Natalie Woldengen håper unnskyldningen gitt av MF kan skape rom for mer dialog og samtale rundt vanskelige spørsmål. Hun håper unnskyldningen kan fungere som en samtalestarter, og er glad for at ledelsen satte saken på agendaen.

– Det var helt på tide at MF tok et oppgjør med fortiden. Vi i Studentrådet har allerede feiret Pride i mange år, og er glade for at ledelsen på skolen endelig har tatt det standpunktet.

Woldengen viser til en forening på skolen, «Dialogos», som arrangerer samtaler og dialog om kontroversielle spørsmål. Hun håper at «Dialogos» kan fungere som en arena hvor studenter på MF med ulike meninger møtes og får gode og konstruktive samtaler om vanskelige tema.

---

MF-SAKEN

For første gang har MF vitenskapelig høyskole flagget med Pride-flagget hele juni måned.

Ved avslutningsseremoni og semesteravslutning ved MF våren 2024 ga rektor ved MF, Vidar Haanes en uforbeholden unnskyldning til alle skeive.

Talen ble skrevet av rektor ved MF, Vidar Haanes og prorektor Kjetil Fretheim, sammen med påtroppende og avtroppende styreleder ved skolen.

---