– Vi vet i dag lite om holdninger til skeive i Adventistkirken, sier Tor Tjeransen, informasjonsleder i Syvendedags Adventistkirken.

I sommer skal en omfattende undersøkelse om holdninger og erfaringer knyttet til LHBTQ+ gjennomføres blant medlemmer og andre med tilknytning til Adventistkirken i Norge. LHBTQ+ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer.

«Formålet med undersøkelsen er å kartlegge det sosiokulturelle klimaet i menigheten, skeives erfaringer, og eventuelle forskjeller mellom de nordiske landene Norge, Sverige og Finland. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om erfaringer med seksuell trakassering/overgrep i og utenfor menighet.»

Det skriver Adventistkirken på nettsiden sin.

Undersøkelsen er initiert av den svensk-finske legen Eya Le Wartie. Hun er selv adventist og gjennomfører studien som et ledd i sin spesialistutdanning innenfor psykoterapi ved Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) i Stockholm, opplyser de.

– Vi ønsker at så mange som mulig deltar i undersøkelsen, for det vil være nyttig kunnskap å ha med seg videre, sier Tjeransen.

Kom med erkjennelse

Adventistkirken mener Bibelen er tydelig på at ekteskapet ble etablert av Gud som et livslangt, forpliktende og offentlig anerkjent forhold mellom en mann og en kvinne, heter det på nettsiden deres. De åpner derfor ikke for ekteskap mellom likekjønnede.

Samtidig ønsker de at både skeive og deres familie skal kjenne seg inkludert i menighetene, forteller Tjeransen. Siden i fjor har den norske ledelsen jobbet med en uttalelse som gir noen føringer på hvordan pastorer og lokale menighetsledere kan håndtere denne gruppen på en god måte, samtidig som de fastholder kirkesamfunnets samlivssyn.

Dokumentet ble offentliggjort i begynnelsen av juni av unionsleder Victor Marley.

I uttalelsen erkjennes det at mange skeive og deres familie og venner «opplever at Adventistkirken ikke evner å møte dem på en god og informert måte. «Mange frykter at en åpenhet rundt deres legning vil føre til fordømmende reaksjoner og opplever det som vanskelig å ha tillit til at menigheten kan møte dem med empati og forståelse», heter det i dokumentet.

Adventistkirken ønsker blant annet «å fostre et klima der menigheten er et nådefellesskap av omsorgsfulle kristne som er underveis, en familie som tilber sammen, lytter og ivaretar hverandre» (se faktaboks).

Det blir teologi mot ulike menneskelige erfaringer og levd liv — Heidi Ranvik Jensen, psykiater og leder av SAHA

– En del berøringsangst

Heidi Ranvik Jensen er psykiater og leder av Syvendedags adventistenes helsearbeiderforening, også kjent som SAHA. (Daniela Halvorsen/Privat )

Heidi Ranvik Jensen er psykiater og leder av SAHA (Syvendedags adventistenes helsearbeiderforening). Også hun mener det er behov for en undersøkelse om skeives vilkår i Adventistkirken.

– Vi vet fra andre undersøkelser at skeive har ekstra utfordringer i forhold til psykisk helse. Undersøkelsen i Adventistkirken skal blant annet kartlegge negative livserfaringer som vi vet kan påvirke psykisk helse negativt, for eksempel psykisk, fysisk og åndelig vold, sier hun.

– Hvordan opplever du at skeive blir ivaretatt i Adventistkirken?

– Jeg tror holdningen til skeive kan variere en del, men at det har vært en økende bevissthet i fellesskapet senere år. Det har nok også vært en del berøringsangst knyttet til dette temaet.

– På hvilken måte?

– Det er tema som har vist seg kirkesplittende. Det har vi sett både tidligere i Den norske kirke og nå også i frimenighetene som i større grad tar tak i denne problematikken. Det blir lett polarisert og et høyt konfliktnivå rundt debatten. Det blir teologi mot ulike menneskelige erfaringer og levd liv, sier hun.

Selv tror hun den ferske uttalelsen fra unionsleder Victor Marley er et godt utgangspunkt for å imøtekomme skeive og deres pårørende.

Uttalelse

I begynnelsen av juni ble det offentliggjort en uttalelse fra unionsleder Victor Marley, med tittelen: «En pastoral respons i møte med LHBT+ mennesker og deres familier»

Uttalelsen ble vedtatt i Den norske union-styret mars i fjor etter en omfattende prosess. Siden den gang har dokumentet og temaet vært inngående drøftet på flere pastorsamlinger og blitt presentert på ledersamlinger i distriktene.

I uttalelsen heter det blant annet:

«Vi erkjenner:

At vi som kirke strever med å under- vise troverdig om seksualitet og at vi ofte ikke har satt oss godt nok inn i kompleksiteten i LHBT+ -tematikk. At vi ikke har tatt oss tilstrekkelig tid til å lytte til historier fra personer som opplever likekjønnet tiltrekning eller opplevelse av kjønnsdysfori. At det i menigheter i Adventistkirken har kommet homofobe uttalelser og gitt uttrykk for holdninger blant oss som ikke hører hjemme i et fellesskap av troende. At LHBT+ personer er en berikelse for vår menighet og er dypt elsket av Gud. At legning i seg selv ikke skal være til hinder for medlemskap og tjeneste i våre menigheter. At personer som har gått inn i like- kjønnet parforhold ofte har blitt har- dere dømt enn personer i ulikekjønnet samboerforhold utenfor ekteskapet. At vår utmeldingspraksis ofte har fungert som en straff for sårbare mennesker og bidratt til ytterligere skam og ensomhet og i noen tilfeller har ført til at de, i tillegg til å bli utstøtt fra menighetsfellesskapet, også har mistet troen på Gud.

Vi ønsker:

Å fostre et klima der menigheten er et nådefellesskap av omsorgsfulle kristne som er underveis, en familie som tilber sammen, lytter og ivaretar hverandre. Å oppmuntre våre menigheter til å vise omsorg for utsatte grupper i samfunnet. At menighetene er bevisst på at utmelding av medlemmer er en svært alvorlig reaksjonsform som kun bør reserveres til personer som gjennom sine handlinger og ord skader enkelt- personer eller trosfellesskapet. Å øke kompetansen blant våre pastorer, ansatte og menigheter slik at de bedre kan forstå LHBT+ personer og møte emnet seksualitet med mindre fordømmelse, større troverdighet, empati, varme og dypere bibelsk innsikt.»

Kilde: Adventnytt

