BØ I TELEMARK: – På konfirmasjonsleir har vi i tankene at deltakerne er en blanding av ungdommer som har vært mye i kirken, ikke så mye i kirken og alt imellom.

Det sier leirsjef for konfACTION Karl Fredrik Muren Øgaard. Sammen med 200 frivillige ledere fra den kristne ungdomsorganisasjonen Kristen idrettskontakt (KRIK) har de samlet over 1000 konfirmanter fra Den norske kirke og Normisjon til leir på campingplassen i Bø i Telemark. Der ønsker de å plante frø.

– Så får Gud gi vekst, sier Øgaard.

Han tror idretten og aktivitetsparken Bø Sommarland er en viktig del av tilbudet de møter konfirmantene med.

– Aktiviteter trekker mange – også de som ikke ville dratt på et kristent møte til vanlig, sier han.

---

Kristen idrettskontakt (KRIK)

Kristen ungdomsorganisasjon med formål om å «bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet»

Over 300 aktive lokallag. Cirka 14 000 medlemmer (2023)

Hovedmålgruppen er mellom 13-26 år, men har også et sterkt økende familiearbeid

Kilde: krik.no

---

Karl Fredrik Muren Øgaard, KRIK (Anna Bugge)

Forenkler ikke for konfirmantene

I løpet av en dag er konfirmantene med på morgenmøte, aktiviteter, og bading i Bø Sommarland. Dagen avsluttes med kveldsmøte og deretter smågrupper hvor de snakker om dagen og hva de har hørt på møtet.

Kapellan i Grefsen menighet, Thor-André Holten, ble konfirmantenes første møte med en «preken» fra scenen i hovedteltet.

– Hva taler man om til konfirmanter hvor det kan være variasjon med tanke på tro?

– Jeg opplever at de fleste konfirmanter har hatt et ønske om konfirmere seg i kirken og tatt et bevisst valg deretter.

– På en kristen leir hvor folk har meldt seg på frivillig og ikke er en del av et konfirmantopplegg, ville nok folk lyttet mer aktivt til det som deles. Men jeg tenker ikke konfirmantene trenger noe forenklede greier. Budskapet er det samme for alle, sier Holten som talte om at en ikke trenger å skape seg selv, fordi en allerede er skapt.





Ble sjokket over at lederne var så hyggelige

– Det føles verdifullt å vekke nysgjerrighet rundt kristen tro til folk som kanskje ikke har så mye erfaring med det fra før av, sier Martin Friis (23).

Han og Ive Norbakken (21) er ledere på konfACTION. De har ansvar for aktiviteter og for å lede smågrupper. Der er det lagt til rette for at konfirmantene kan stille spørsmål om tro.

Friis og Norbakken tar ikke lett på ansvaret. Samtidig ønsker de å være frimodige.

– Jeg har ikke tatt noe utdanning innen kristendom eller gått på bibelskole, men tenker det går veldig fint å si «det vet jeg ikke». Samtidig har man med tiden gjort seg opp noen tanker, og jeg tror jeg har noe å gi videre til konfirmantene, sier Friis.

Til nå opplever de at konfirmantene holder litt tilbake.

– De er skeptiske til oss som ledere og litt vanskelige å komme inn på, forteller Norbakken.

Lederne mister likevel ikke motet. De tror relasjonsbygging med ungdommene er viktig.

– Her får de sett et kristenliv i praksis hos noen som er nærme dem i alder. Kanskje bryter det med noen fordommer, sier Norbakken.

Leirsjef Øgaard tror også lederne har stor innflytelse. Han husker godt da en deltaker ble sjokket over at lederne kunne være så snille uten å forvente noe igjen for det.

– Det er kanskje noe av det viktigste vi gjør på denne leiren – å vise hvem Jesus var gjennom handlinger, sier han.

I TELT: I Bø i Telemark samles 1000 konfirmanter for idrett og Jesus. (Anna Bugge)

Ser en utvikling

Konfirmantene fra Storsalen menighet i Oslo er aktive i ungdomsarbeidet hjemme og trives godt på KRIK-leir.

– Guds nærvær er så sterkt når vi står der og synger lovsang, sier Signe Møller Ørslien.

De tror konfACTION er et bra sted å møte kristen tro.

– Noen gjør jo litt narr av det de ser, for eksempel når noen løfter hendene under lovsang, men de fleste blir nysgjerrige, sier Simone Husby.

Hun merket at det var en helt annen stemning i møteteltet i dag enn dagen før, etter talen til frikirkeleder Awin Khalili Holm. Holm delte fra oppveksten sin som flyktning fra Iran og historien om hvordan hun ble kristen.

– Alle var helt stille etterpå, forteller Husby.

– Jeg tror ikke mange er vant til å høre så store ting. Jeg tror ikke de vet helt hva de skal si.

Lello Amansa (f.v), Emma Oline Normann, Signe Møller Ørslien, Ive Norbakken og Martin Friis. (Anna Bugge)

– Annerledes

– Talen fikk meg til å tenke. Mennesker har det så forskjellig, men Gud er der for alle, sier Filip Ejdfors.

Han og kompisgjengen fra Østenstad menighet er alle døpt, men har vært lite aktiv i kirken siden.

De ville konfirmere seg i Den norske kirke fordi «alle» andre skulle det, og fordi de hadde hørt positive ting om KRIK-leieren. Jørgen Nørbeck Eidem ville også lære mer om kristendommen.

– Jeg vil ikke si jeg er troende, men jeg ville finne ut om jeg kanskje er det eller ikke, sier han.

Guttene forteller at de får en annen tilnærming til kristen tro på KRIK-leir.

– Møtevirksomheten er veldig annerledes enn det vi er vant til. Det er en bedre tilnærming til unge – ikke så mange salmer og sånt, sier Eskild Rønningen Syverstad.

– Hjemme er det mer undervisning. Her er det mer kreativt og flere personlige historier, legger han til.

På spørsmål om de tror konfACTION kommer til å bli en opplevelse de vil huske, får Vårt Land et tydelig ja fra samtlige i gjengen.

– Folk vi har snakket med, som har vært på leir for lenge siden, sier de husker det fremdeles og at de hadde det veldig gøy, sier Ejdfors.

ANNERLEDES: Eskil Rønningen Syverstad (f.v.), Jørgen Nørbeck Eidem, Erlend Lundsett Fredriksen og Filip Ejdfors sier de får en ny tilnærming til tro på konfACTION. (Anna Bugge)