I februar meldte Kristelig Pressekontor at Misjonsalliansen hadde solgt bygården i Sven Bruns gate 9 i Oslo til eiendomsselskapet Nordic Apartment.

Overtakelsen fant sted 4. juni, og Misjonsalliansen er nå ferdig med å flytte ut av gården de har hatt tilhold i siden 1989 og som de kjøpte for 15,1 millioner kroner i 1998.

Da de solgte i vinter, fikk de 75 millioner kroner for eiendommen like ved SAS-hotellet. Det ga en gevinst på rundt 60 millioner kroner.

Til Storgata 51

Generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun og hennes stab forlater Sven Bruns gate 9 med et visst vemod, men karakteriserer de gamle lokalene som «ikke lenger egnet for den organisasjonen vi ønsker å være».

I en mellomfase leier organisasjonen lokaler på Fridtjof Nansens plass ved Oslo rådhus. Det er også noe mer bruk av hjemmekontor enn normalt.

Fra 12. august vil Misjonsalliansen være å finne i Storgata 51, vis-à-vis Blå Kors-gården, ikke langt fra Akerselva.

– Vi ønsker lokaler som speiler at vi er åpne og moderne og en global organisasjon som jobber sammen på tvers av avdelinger mot et felles mål, nemlig redusert fattigdom. De nye lokalene gir oss et mer effektivt og inspirerende arbeidsmiljø, sier Hegertun videre.

Fondsplassering

Misjonsalliansen opplyser til Kristelig Pressekontor at inntektene fra eiendomssalget vil bli plassert i fondsmarkedet.

– Sammen med en investeringsrådgiver legger vi en langsiktig strategi for hvordan vi skal plassere pengene. Vi har ikke endelig konkludert ennå, men vi snakker om plassering i aksjefond og rentefond. Målet med plasseringen av midlene er både å opprettholde realverdien og å få en avkastning som vil dekke merkostnadene ved å leie. Vi har pr. dato ikke planer for å bruke pengene, sier Hegertun.

KPK skrev i februar om Misjonsalliansens arbeid med mikrofinans, en virksomhet som de senere årene har gått med betydelige tap. Dette svekket også Misjonsalliansens likviditet.

Vi har pr. dato ikke planer for å bruke pengene — Heidi Sandvand Hegertun

– Trenger Misjonsalliansen pengene fra eiendomssalget til å dekke tap i bankvirksomheten?

– Nei, og det er egentlig ikke snakk om tap, men at verdien av mikrofinansbankene våre ble nedskrevet i regnskapet. Midlene vi har tilgjengelig nå, går ikke til å dekke denne nedskrivningen, det kan jeg kategorisk avkrefte. Og vi er heller ikke i noen likviditetsskvis. Men pengene fra eiendomssalget vil fungere som en sikkerhet for Misjonsalliansen og forenkle driften vår slik at vi kan fokusere på fornyelse og effektivitet, sier Hegertun.

I Sven Bruns gate 9 er det en rekke utleieleiligheter i etasjene over kontorene der Misjonsalliansen har holdt til. Organisasjonen har brukt en del ressurser på administrasjon av disse. Det slipper de nå å tenke på, og dette gjør det mulig å spisse innsatsen inn mot Misjonsalliansens formål som er fattigdomsbekjempelse.

Ikke planer om kjøp

– Ligger det i kortene at Misjonsalliansen skal kjøpe nye lokaler?

– Det er ikke tatt noen beslutning om dette langsiktig. I en lengre periode framover vil vi leie, og så kan det bli aktuelt å investere i eiendom igjen senere. Men nå har vi vurdert det som en god strategi for oss at vi leier. Dette er tilpasset vårt behov, sier Hegertun.