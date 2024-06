Karl-Johan Kjøde har sagt opp i Laget

Siden 1. januar 2016 har Karl-Johan Kjøde vært generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, også kjent som Laget.

Tirsdag kveld leverte han sin oppsigelse til organisasjonens landsstyre.

Det melder Dagen.

Generalsekretæren er ansatt i åremålsstilling, og Kjøde har snart fullført hele perioden med to forlengelser. For å tilrettelegge best mulig for arvtakeren blir stillingen gitt videre noen måneder før åremålet utgår. Hans arvtaker vil ta over stafettpinnen 31. mai neste år.

Det skriver Laget i en kunngjøring på nettsiden sin.

– Har formet meg

Laget er en kristen elev- og studentorganisasjon som samles på skoler og studiesteder over hele Norge. I kunngjøringen blir Kjøde beskrevet som en generalsekretær som både har blitt formet av, og formet lagbevegelsen inn i en ny tid.

«Store satsinger som ‘Grill en kristen’, ‘Fagsjekk’, ‘Kristenrussen’ har fått stor plass i organisasjonen og bidratt til at flere elever og studenter har fått et møte med Jesus som sin frelser», heter det i kunngjøringen.

– Jeg har selv hatt en reise i Laget som har formet meg og min virkelighetsforståelse; fra det å være sønn av en lagsansatt, til det å bli aktiv i skolelaget i Mandal. Deretter som ettåring i Kristiansand, etterfulgt av et år som prosjektmedarbeider i Oslo, sier Kjøde på nettsiden til Laget.

Til Dagen opplyser Kjøde at han foreløpig ikke har noen konkrete planer for tiden etter Laget.

– Det er en beslutning jeg skyver på, for hvis jeg lander noe nytt, er det fort gjort å flytte inn i det. Jeg vil ha fokus på Laget mens jeg er her, sier han.

– Tydelig og modig

Fra landsstyrets leder, Svein Aksel G. Nakkestad, får Kjøde gode skussmål.

– Karl-Johan er en tydelig og modig leder, med et strategisk blikk og evne til å gjennomføre. Det har vært viktige egenskaper som har gjort at Laget har brutt mye nytt land for Guds rike de senere år. Vi er glade for at det fremdeles er et år igjen med Karl-Johan i spissen og ønsker han Guds velsignelse over et nytt kapittel, sier han i kunngjøringen.

Han opplyser at de allerede nå vil starte prosessen med å finne ny generalsekretær. Utlysningen vil skje i august.

