– Ganske mange har spurt om det er jeg som skal vie dem. Men jeg har ikke vigselsrett, så det kan jeg ikke. Så jeg vet ingenting.

Det sier Barbro Elin Thomassen, som er prest i Norddal og Geiranger på Sunnmøre. Lite er foreløpig kjent om hvordan bryllupet til Märtha Louise og Durek Verrett vil gå for seg, når de gifter seg i bygda som er en av Norges desidert mest populære turistattraksjoner 31. august i år.

Noe av den mest håndfaste informasjonen som foreløpig foreligger, er fra et brev fra Møre og Romsdal politidistrikt til Politidirektoratet, om et VIP-oppdrag i Geiranger. Der står det: «Foreløpig er det signalisert at arrangementet vil starte opp i Ålesund, før en på fredagen vil bevege seg mot Geiranger. Det er ventet at arrangementet vil vare gjennom helgen og ut mot mandag formiddag.» Dette ifølge NRK, som omtalte brevet 5. juni. Det er også kjent at bryllupsfesten skal være på Hotel Union Geiranger.

En ting som foreløpig ikke er kjent, er hva slags rolle den åttekantede kirken i bygda vil ha, hvordan vielsen vil bli og hvem som skal stå for den.

– Blir det vielse i kirken?

– Det vet jeg ikke, sier Thomassen.

– Men du hadde vel visst det om det var tilfellet?

– Den kan leies ut, og det er kirkevergen som har med utleie å gjøre, så her kan være tette skott om nødvendig. Men det er jo en bitteliten kirke, så ville det være plass? Det er verdens nydeligste kirke, plassert et helt fantastisk sted, men jeg aner ikke om de skal være der eller andre steder, sier Geiranger-presten.

USIKKERT: Kirkerådet vil ikke opplyse om Geiranger kirke er utleid 31. august. (Wikimedia)

Vårt Land har vært i kontakt med kirkevergen i Storfjorden kirkelige fellesråd, som ikke ønsker å opplyse om hvorvidt kirken er utleid denne dagen. Når Vårt Land spør konstituert kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet Jorunn Askeland, er dette svaret:

«Vi kan dessverre ikke oppgi om kirken er utleid 31. august.»

Jeg håper å få leid ut hytta. Ellers har jeg ingen planer, foreløpig — Barbro Elin Thomassen, prest i Geiranger

– Ikke noe nytt at det kommer kjente folk hit

Barbro Elin Thomassen er fersk som prest i bygda. Hun er fortsatt under utdanning og har ansvar for sogn og tre kirker, og Geiranger er en av dem. Slik hun ser det, er Geiranger særdeles godt rustet til å arrangere et stort bryllup med internasjonale gjester.

– Jeg tenker at de må få ha et privatliv, og sånn sett tror jeg Geiranger er et godt sted å komme til. Det er ikke noe nytt at det kommer kjente folk hit, selv om man ikke alltid hører om det, fordi de som jobber her skjermer dem.

Direktør for stiftelsen Geirangerfjorden verdsarv, Katrin Blomvik Bakken, har tidligere sagt til NRK at hun tror bryllupet er lagt til Geiranger fordi lokalbefolkningen og reiselivsnæringen er vant til å håndtere kjente personer – og at de ikke sladrer. Det er en beskrivelse presten i bygda kan stille seg bak:

– Det går ingen rykter. Når de sier at det er tett, så er det tett. Det er ikke slik at vi sitter på mange hemmeligheter som vi ikke vil dele, for det er ingen som vet. Jeg regner med at Monja (Monja Mjelva, vertskap på Hotel Union Geiranger, red. anm.) har oversikt over det som skal skje og om sikkerheten og slikt, men jeg har ikke hørt et pip. Og dette er folk som jeg har mye å gjøre med, så det er veldig profesjonelt.

– Hva er din plan for 31. august?

– Jeg håper å få leid ut hytta. Ellers har jeg ingen planer, foreløpig. Så vi får se. Det står ingen ting i kalenderen min den datoen. Jeg har ikke tenkt på det faktisk.

Hun ser for seg at hun kanskje måtte debattert litt med seg selv om hva slags åndelige uttrykk det skal være rom for i Den norske kirke, dersom hun hadde blitt spurt om å stå for vielsen. Men hun synes også debatten rundt brudeparet kan være i overkant skarp.

– Jeg synes vi noen ganger kan være litt brutale i måten vi diskuterer. Vi må kunne diskutere, og samtidig være rause.

– Ikke jeg som skal vie dem

Silje Trym Mathiassen er prest i Den norske kirke og nå tilknyttet Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun er også kjent som venn av Märtha Louise. Mathiassen vil ikke svare på om hun vet hvem som skal vie paret, og om det skal skje i kirken. Men én ting kan hun avsløre:

– Det er ikke jeg som skal vie dem, sier hun.

– Vet du hvem som skal gjøre det?

– Det vil jeg ikke svare på.