På søndag, under rådsmøtet til Caritas Norge, ble Peter Kuran valgt til organisasjonens nye styreleder. Valget stod mellom ham og valgkomiteens førstevalg, Ane Ugland Albæk.

Men det var tre, ikke to som ble nominert som styrelederkandidat. Før rådsmøtet hadde to katolske menigheter nominert Håkon Bleken, katolikk og advokat i firmaet Haavind, som kandidat.

Men da valgkomiteen kom med sin innstilling var ikke navnet hans på listen. Bleken tror det er en biskop som har stanset hans kandidatur.

– Etter vedtektene til Caritas er det kun Norsk-katolsk bisperåd som kan nedlegge veto mot en kandidat. Der er det nå biskopene Erik Varden og Bernt Eidsvig. Jeg tror det høyst sannsynlig er Eidsvig som har lagt ned veto mot meg, sier Håkon Bleken til Vårt Land.

VILLE STILLE: Advokat Håkon Bleken ønsket å stille til vervet som styreleder i Caritas, men ble fjernet som kandidat etter veto fra biskop Bernt Eidsvig. – Jeg synes ikke det er noe hyggelig, sier Bleken til Vårt Land. (Advokatfirmaet Haavind AS)

– Hvorfor tror du det?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Det er slik Bleken sier. Ifølge statuettene til Caritas Norge, skal valgkomiteen forut for rådsmøtet innhente «Norsk Katolsk Bisperåds godkjennelse av forslag til kandidat(er) som styreleder».

Rådet består av biskopene i de tre katolske kirke­distriktene i Norge: Oslo katolske bispe­dømme, prelaturet Trondheim og prelaturet Tromsø. Ettersom at man fortsatt venter på utnevnelsen av en ny biskop i Tromsø, består rådet i dag av Oslo-biskopen Bernt Eidsvig og Trondheim-biskopen Erik Varden.

Eidsvig: – Bleken har ikke tillit til meg

Biskop Bernt Eidsvig har blitt forelagt antagelsene til Bleken. Han sier de er korrekte.

– Jeg avviste Bleken som styrelederkandidat fordi han ikke har tillit til meg, noe han har gjort offentlig kjent. Samarbeidet mellom bispedømmet og Caritas har i min tid vært preget av nærhet og tillit. Slik må det være. Jeg kan ikke se hvordan det kunne ha fortsatt slik med Bleken som styreleder, sier Eidsvig.

– Det er Blekens fulle rett å mene at jeg bør gå av som biskop, det bekymrer meg ikke. Likeledes er det hans demokratiske rett å si dette offentlig. Det er min rett å fastslå at den fornødne tillit mellom Bleken og meg ikke er for hånden, sier Eidsvig.

– Har aldri gitt utrykk for generell mistillit

Eidsvig går ikke inn på hva han sikter til når han sier at det er Blekens rett å mene at biskopen bør går av. Bleken forklarer:

– Eidsvig referer til kritikk i forbindelse med håndteringen av den såkalte registreringssaken for cirka 10 år siden. Det er en sak som jeg for min del har lagt bak meg for lenge siden. Jeg har aldri gitt uttrykk for generell mistillit til Eidsvig som biskop.

– Hva synes du om at du ble vraket fra listen?

– Jeg synes ikke det er noe hyggelig at man nedlegger veto mot meg i Norsk-katolsk bisperåd.

– Kunne du tenke deg å være styreleder i Caritas?

– Ja.

---

Håkon Bleken

Advokat i Oslo siden 1993

Tidligere jobbet i Justisdepartementet og tidligere dommerfullmektig.

Styreleder i Fransiskushjelpen.

---

Diskuterte biskopens framtid i sosiale medier

Høsten 2014 ble det kjent at Den katolske kirke i Norge hadde meldt inn titusenvis av personer i ­kirken og søkt offentlig støtte for dem. ­Personene ble aldri spurt om de var katolikker eller ønsket å være medlemmer, men ble ­registrert fordi de hadde et navn som tydet på at de hadde bakgrunn fra et hovedsaklig katolsk land. I 2018 ble Oslo katolske bispedømme idømt en foretaksstraff på 2 millioner kroner for forholdet.

Eidsvig innrømmet at han to ganger ba Vatikanet om å få tre til side under medlemsrotsaken, men dette ble avvist av Vatikanet, som ville at han skulle fortsette.

I 2019, etter at Høyesteretts ankeutvalg satte punktum for Oslo katolske bispedømmes (OKB) krav om å slippe å tilbakebetale offentlig støtte, diskuterte katolikker biskopens framtid i sosiale medier.

I en kommentar på Facebook viste Håkon Bleken til at Eidsvig etter eget utsagn har sagt seg villig til å tre tilbake, og at «spørsmålet bør være om han bør spørre én gang til. Denne saken kommer til å hefte ved ham resten av embedstiden, dessverre».

Bleken understreket i en annen meningsutveksling at «OKB er straffedømt for grovt uaktsomt bedrageri og har betalt en bot på 2 millioner kroner». «Det dreier seg om et grenseløst mismanagement fra ledelsen i bispedømmet med biskop Eidsvig i spissen. I enhver annen organisasjon hadde administrerende direktør vært ute for lenge siden».

Eneste som ble vraket

Valgkomiteleder Gjermund Høgh sier at Bleken ble luket ut som styrelederkandidat allerede før en liste ble sendt til bisperådet for godkjenning. Biskopene fikk imidlertid se at Bleken hadde blitt nominert, på lik linje med alle andre som hadde blitt nominert.

– Bleken var ikke av de vi ba om å bli forhåndsgodkjent av biskopene, forklarer Høgh.

Høgh sier at Bleken fikk tilbud om å stå oppført som styremedlem-kandidat. I Caritas’ statuetter står det at det kun er styrelederkandidater som må godkjennes av bisperådet.

– Bleken fikk tilbud om å stå til valg som styremedlem, men for ham var det enten eller. Hvis han ikke kunne stå innstilt som styreleder, så ville han ikke stå innstilt som styremedlem. Men jeg er ikke en type som spør om noen er villig til å ta imot et verv hvis ikke jeg mener det er alvorlig, sier Høgh.

Blekens gjenfortelling er annerledes. Da Bleken fikk se valgkomiteens forslag, la han merke til at han ikke stod oppført som styrelederkandidat, men som kandidat til styremedlem. Da han forhørte seg om hvorfor dette var tilfelle, fikk han svar fra Høgh om at bisperådet ikke hadde tillit til ham.

– Jeg svarte at det ikke var aktuelt å stå som styremedlem-kandidat når jeg ikke hadde nødvendig tillit. Men sånn som Høgh legger det frem, så framstår jeg som en fornærmet fyr, noe som ikke er hyggelig.