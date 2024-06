Dette er den nye styrelederen i Caritas

– Når det gjelder et verv som dette, så kjenner jeg på en form for skrekkblanda fryd. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet sammen kvalifiserte, dyktige medarbeidere, sier Peter Kuran.

Kuran er Caritas Norges nye styreleder. Han ble valgt søndag 16. juni under Caritas sitt rådsmøte, som er organisasjonens årsmøte.

Valgkomiteen hadde imidlertid innstilt Ane Ugland Albæk fra Kristiansand som deres førstevalg til ny styreleder. Peter Kuran var ikke foreslått av valgkomiteen, men ble nominert av menighetene St. Birgitta i Fredrikstad og St. Johannes Døperen i Sandefjord. Det var 25 stemmeberettigede menigheter på rådsmøtet.

Stemmetallene er ikke protokollført, opplyser Caritas’ generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys overfor Vårt Land. Rådsmøtet var ikke åpent for media.

Caritas er Den katolske kirkes offisielle hjelpeorganisasjon.

---

Peter Kuran

Kateket i St. Birgitta menighet i Fredrikstad

Folkevalgt i 52 år for Høyre, satt i byrådet i Fredrikstad i 24 år og var ordførerkandidat for partiet tre ganger. I 2023 meldte han overgang til KrF.

Var anestesisykepleier i 18 år.

Utdannet og praktiserende innen pedagogikk, og var styreformann i 35 år for Stiftelsen Phoenix i Mysen i Indre Østfold kommune, der Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige i alderen 18 og oppover.

Bidrar i Aktive Fredsreiser som et annengenerasjons tidsvitne. Faren hans Richard Kuran var fra Polen og ble arrestert en rekke ganger under 2. verdenskrig. Han var blant annet med på å gjemme jødiske barn.

---

Beholder deler av dagens styre

Valget av ny styreleder og styre har i år et spesielt bakteppe. Før påske kunne Vårt Land avsløre at tidligere generalsekretær i hjelpeorganisasjonen, Martha Skretteberg, har fått en gunstig sluttpakke. Mange i Caritas reagerer, og en anonym ansatt kaller pengesummen for et «moralsk svik mot verdens fattige». Reaksjonene førte til slutt til at Caritas Norges tidligere styreleder Stian Berger Røsland trakk seg i slutten av april, mens resten av styret stilte sine plasser til disposisjon. Dette betydde at alle styremedlemmer var på valg i år.

I valgkomiteens innstilling til årets rådsmøte var tre fra det forrige styret innstilt til en ny periode. Det var Ole Martin Stamnestrø (geistlig representant, Martha Bivand Erdal og Katarina Pajchel, som har vært fungerende styreleder etter at Røsland trakk seg.

Alle tre, som er representanter fra Oslo, ble valgt for nye perioder.

Fra det forrige styret går Gunnar Markussen og Arve Ofstad ut. Vårt Land har spurt begge om hvorfor de ikke var oppført som kandidater i år, men de har ikke ønsket å kommentere.

Av nye kandidater til styre hadde valgkomiteen innstilt Annebelle Lefebure Henriksen fra Stabekk, Marie Florence Moufack fra Trondheim og Petter Steen fra Haugesund. Kun Moufack ble valgt.

I tillegg ble Albæk, som da tapte styreleder-valget, valgt inn sammen med Pål Augland.

Møteleder foreslo at de tre kandidatene som fikk flest stemmer får en treårs-periode i styret, mens de tre som fikk færrest får sitte i et år (se faktaboks).

---

Det nye styret i Caritas Norge

Peter Kuran – styreleder, foreslått av St. Birgitta menighet i Fredrikstad og St. Johannes Døperen menighet i Sandefjord.

Marie Florence Moufack (valgt for tre år), foreslått av Vår Frue menighet i Ålesund og valgkomiteen.

Pål Augland (valgt for tre år), foreslått av St. Paul menighet i Bergen.

Katharina Pajchel (valgt for tre år), foreslått av valgkomiteen.

Martha Bivand Erdal (valgt for ett år), foreslått av valgkomiteen.

Ole Martin Stamnestrø (geistlig representant) (valgt for ett år), foreslått av valgkomiteen.

Ane Ugland Albæk (valgt for ett år), foreslått av valgkomiteen.

---

Vil følge opp Skretteberg-saken

– Hvilke utfordringer har organisasjonen foran seg?

– Vi må bygge organisasjonen videre, se om vi kan utvide den. Men det er klart at jeg kun har vært styreleder i en times tid, så du tar meg litt kjapt, sier Kuran.

– Det har vært uro i organisasjonen knytta til en Pride-markering og avtaler gjort med tidligere generalsekretær Martha Skretteberg. Har dette vært noe av motivasjonen din til å stille som styrelederkandidat?

– Du kan si det sånn at jeg visste at det var noen utfordringer knyttet til de to punktene. Jeg ser at man har noen utfordringer og at man har stilt seg i en situasjon hvor man kan si at det som har skjedd er umusikalsk, og at det er noe som må tas fatt i. Nå har det tidligere styret anmodet en ekstern gransking av saken om avtalene med Skretteberg, og den vil vi følge opp.