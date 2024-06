– Jeg frykter at jeg skal bli fengslet. Jeg er ikke så sterk som Navalny. Jeg har to barn så det hadde vært uakseptabelt for meg å havne i fengsel, sier den ukrainske presten Dmytro Ostanin.

I mars i år fratok Moskva-patriarkatet, Den russisk-ortodokse kirkes høyeste ledelse, Ostanin jobben som forstander i Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen, en jobb han har hatt siden 2007. Nå har de suspendert ham som prest. Det forteller Ostanin til Vårt Land.

Det var i forrige uke at Ostanin fikk en e-post med beskjeden om at han er suspendert inntil videre.

– Det er ingen særlige detaljer om hva jeg er mistenkt for. Det kommer egentlig uten noen forklaring. Jeg har hørt at detaljene rundt hvorfor jeg er blitt suspendert skal komme på bordet i rettssaken. I e-posten står det at jeg er suspendert inntil videre beslutning, som da vil komme i retten.

Ostanins skjebne skal bli avgjort i en kirkelig rettssak i Russland, men Ostanin har ingen planer om å være med på den.

– Jeg vil ikke dra fordi det er en risiko for meg. Mange prester og venner som bor i Russland sier til meg at jeg skal bli stoppet allerede på flyplassen.

Hjelper Ukraina – ble klaget inn til Moskva

– Er du redd?

– Nei, jeg frykter ikke for meg selv, men jeg frykter for Ukraina og ukrainere. Jeg jobbet med ukrainere fra begynnelsen av krigen, allerede i 2014. Da den aktive fasen av krigen startet i 2022, begynte jeg å jobbe med flyktninger i kommunen som flyktningskonsulent, og som tolk i tolketjenester. Vi i menigheten besøker mottak med ukrainske flyktninger med humanitær hjelp.

– Hvis det nå kommer en annen prest, vil all hjelp stanse. Det er jeg redd for, sier Ostanin.

Den ortodokse presten kommer fra Ukraina, men er norsk statsborger. Ostanin har jobbet i Flyktningtjenesten i Bergen siden krigens utbrudd og bistått ukrainske flyktninger i Norge.

Menigheten hans er underlagt Moskva-patriarkatet, men Ostanin og mange i menigheten har engasjert seg i veldedig arbeid til støtte for Ukraina helt siden 2014.

Penger, klær og andre varer har blitt sendt til veldedige fond og hjelpetiltak i Ukraina. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, intensiverte de hjelpearbeidet, ifølge Ostanin.

I Vårt Lands tidligere sak om at Ostanin ble fratatt jobben som forstander, sa Ostanin at «mange har forlatt menigheten og valgt andre menigheter med en annen linje. Mange har sendt brev til Moskva og klaget på at presten støtter Ukraina. Nå får vi resultatet». Ostanin kunne da også fortelle at nesten alle de aktive i menigheten er flyktninger fra Ukraina.

– Hvis en prest eller en menighet ikke står med Moskva-patriarkatet, så skjer følgende: Først fratar de presten stillingen som forstander. Så suspenderer de presten og venter på at ting har roet. Alle skal glemme hva som har skjedd og for å sikre at ingenting kommer i media. Når det ikke lenger er noe liv i menigheten, så bytter de alt. De får inn en annen prest og et nytt styre og da overføres de eiendommen til en helt ny menighet. Dette er vanlig i Russland og de prøver akkurat samme strategi i Norge, mener Ostanin.

– Kan bli en sikkerhetsrisiko

Menigheten til Ostanin holder til i et gammelt bedehus som ligger like ved Norges viktigste marinebase, Haakonsvern. Dagbladet påpekte dette i en artikkel i 2022, en artikkel som Ostanin klaget inn til Pressens faglige utvalg. Artikkelen hadde tittelen «Russere kjøpte eiendom ved marinebase», men Ostanin påpekte i PFU-klagen at de ikke er russere ettersom menigheten har mange ukrainske medlemmer, samt medlemmer fra andre nasjoner.

– Det er paradoksalt at jeg vant PFU-saken, og at jeg da følte jeg måtte beskytte min menighet for mistanke, for å nå finne meg i en slags motsatt situasjon. Jeg er bekymret for hva som vil skje hvis det nå kommer inn en pro-russisk prest. For da kan det bli en sikkerhetsrisiko, sier Ostanin.

– Vi har ukrainere i kirken som har mistet sine hus i Ukraina på grunn av Russland. De har fått et nytt hjem her. Nå står de i fare for å tape det igjen, hvis patriarkatet overfører menigheten vår til en annen prest, sier Ostanin.

Han kaster en ball til den norske stat:

– Jeg har et spørsmål til staten. Hvordan brukes penger som går til menigheter som tilhører Moskva-patriarkatet? Hva om disse pengene brukes til kirkelig propaganda? Selve patriarken er propagandist og det er flere prester som er propagandister, mener Ostanin.