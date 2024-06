– Jeg er veldig stolt og glad for å ha blitt vist denne tilliten, sier Nils Terje Andersen.

Han overtar som domprost i Kristiansand etter Freddy Berg, som går av med pensjon.

Det opplyser Agder og Telemark bispedømme i en pressemelding til Vårt Land.

Andersen er 53 år, kommer opprinnelig fra Lørenskog på Romerike og kom til Kristiansand i 2004 for å jobbe som kapellan i Vågsbygd menighet. Der ble han i nesten 20 år, fra 2014 som sokneprest. Nå jobber han som prest i Kirkens bymisjon i Kristiansand og Arendal.

– Jeg er blitt veldig glad i Kristiansand domprosti. Det er mange dyktige kolleger, og det er både gøy og spennende å jobbe der, legger Andersen til i pressemeldingen.

Fikk nylig ny jobb

Andersen gikk nylig av som mangeårig sokneprest i Vågsbygd menighet i Kristiansand, for å bli prest i Kirkens Bymisjon i samme by. Den stillingen tiltrådte han i 5. februar i år.

Da søkerlisten ble kjent, sa Andersen følgende til Vårt Land om hvorfor han ville bytte jobb etter så kort tid:

– Jeg trives utrolig godt i jobben jeg har begynt i, med fantastiske kollegaer og spennende oppgaver. Jeg så for meg å bli værende her, men så ble stillingen som domprost ledig.

Biskop Stein Reinertsen sier i pressemeldingen at han ser fram til å jobbe med Andersen.

– Jeg tror vi får en meget dyktig ny domprost med svært gode kommunikative evner og visjoner.

Flere søkere

I Kristiansand domprosti er det 15 sokn med 18 kirker. I tillegg til domprosten er det ansatt 23 prester i domprostiet.

Fristen for å søke gikk ut 8. mai. I tillegg til Andersen, stod følgende navn på søkerlisten:

Geir Skårland (50), avdelingsleder for menighetsutvikling i Stavanger bispedømme

Dagfinn Thomassen (63), prost i Orkdal prosti

Ragnhild Eikeland Floberg (58), prost i Aust-Nedenes

Ville ha strateg

Domprosten skal lede prestetjenesten i Kristiansand domprosti og bistå biskopen i Agder og Telemark bispedømme. I stillingsutlysningen står det at den som tilsettes må ha høy faglig og administrativ kompetanse med gode lederegenskaper.

«Vi søker en domprost som har evne og vilje til å inspirere og motivere medarbeidere og menigheter. Erfaring som leder, personlige lederegenskaper og formell lederkompetanse vil bli vektlagt. Videre vil gode samarbeidsevner bli tillagt stor vekt.»

Det legges også vekt på at domprostiet preges av et rikt økumenisk fellesskap, og at det forventes at domprosten bidrar positivt inn i dette, samt i dialog mellom tros- og livssynsorganisasjoner og kommunen.

«Vi søker videre etter en person med evne til strategisk tenkning om å være kirke i byen», skriver de.

Tidligere har Andersen sagt følgende om hva slags domprost Kristiansand trenger:

– En som leter etter muligheter for å gjøre kirken mer synlig og kjent, og som jobber strategisk med både prester og andre ansatte. Så er det avgjørende å ikke glemme det viktigste: Det folk etterspør når de kommer til en kirke, er kontakt med noe dypt og ekte. Det skal prestene være med å formidle.