Frikirkens nye leder med utstrakt hånd til Maria Arredondo etter samlivsvedtak

Saken oppdateres.

Lørdag meldte Vårt Land at popartist og barne- og familiemedarbeider i Kristiansand frikirke, Maria Arredondo Sødal, var usikker på om hun fortsatt kan være ansatt der.

Årsaken er fredagens vedtak fra Frikirkens øverste organ, synodemøtet, om at likekjønnet samliv er i strid med Guds vilje og et bekjennelsesspørsmål.

Det siste betyr at ordinerte medarbeidere i Frikirken, slik som pastorer, må lære i tråd med vedtaket, også hvis de personlig er uenige i det.

Selv om begge vedtakene fikk mer enn to tredjedels flertall, har debatten vært vond for Frikirken. Maria Arredondo Sødal tok til tårene da hun talte til synodemøtet på lørdag:

– Ut fra de bestemmelse som kom i går, er det ikke sikkert at jeg kan være ansatt i Frikirken videre. Men jeg skal være medlem og gjøre hva jeg kan for å hjelpe til å samle menigheten, sa hun.

– Maria er et fantastisk flott menneske

Mandag kveld fikk Arredondo Sødal svar fra Frikirkens nyvalgte synodeleder, Tor Erling Fagermoen, da han debatterte kirkesamfunnets lære om likekjønnet samliv i Dagsnytt 18 på NRK.

– Maria er fantastisk flott menneske. Hvis Maria spør meg om hun fortsatt kan jobbe i Frikirken, så er svaret at jeg har veldig lyst til at hun skal det. Ansettelsesmyndigheten har Kristiansand frikirke og de er veldig glad i Maria, sa han der.

Fagermoen ledet utvalget, som sto bak samlivsdokumentet som Frikirken vedtok fredag. Han mener også at samliv er et bekjennelsesspørsmål.

Han ble valgt til synodeleder i konkurranse med utfordrer Erhard Hermansen, som er uenig i at samlivssaken er et bekjennelsesspørsmål.

Viser til Bibelen – og migranter

Debatten på NRK-flaggskipet Dagsnytt 18, er første gang Tor Erling Fagermoen uttaler seg i detalj om samlivsspørsmålet som synodeleder.

Programleder Sigrid Sollund spurte om hvorfor det er riktig å holde fast på Frikirkens konservative syn.

– Nå er ikke vi de eneste som mener det. Den verdensvide kirke mener stort sett fortsatt at ekteskapet er en unik institusjon mellom en mann og en kvinne. Det tror jeg er det riktige å holde fast på, både ut fra sånn jeg leser Bibelen og også for å imøtekomme en annen minoritet: migrantene som kommer til landet vår, svarte Fagermoen.

Han minnet om at «veldig mange av de har et tradisjonelt syn på ekteskap».

– Må de lage sine egne menigheter for å kunne finne rom for sitt syn? Jeg tenker at Frikirken skal være åpne for de og å være gode på integrering, sa synodelederen.

---

Frikirkens samlivsdokument

Sex utenfor ekteskap: Bibelen er tydelig på at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne

Samboerskap: Samboerskap mangler ekteskapets paktselement, og bryter dermed med Guds ordning for samliv

Likekjønnet samliv: Bibelteksten som omtaler homofile seksuelle handlinger beskriver det som å være i strid med Guds vilje

Konverteringsterapi: Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke først og fremst være endring av seksuell tiltrekning

Gjengifte: Det finnes åpning for ny vigsel etter samlivsbrudd

---

Fagermoen ble spurt ut om konverteringsterapi

På NRK ble Fagermoen også spurt om en formulering i Frikirkens samlivsdokument, som blant annet Maria Arredondo Sødal har kritisert for å minne om konverteringsterapi. Det er nå forbudt i Norge.

«Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke være endring av seksuell tiltrekning», heter det i dokumentet.

– Vi ville nevne noe som er i tiden, nemlig konverteringsterapi, men hele poenget vårt er å si at det driver vi ikke med. Ingen skal presse mennesker, ingen skal manipulere mennesker.

Fagermoen ble også spurt av Sigrid Sollund om hva en pastor skal gjøre hvis noen spør: «jeg tror jeg er homofil, hvordan skal jeg forholde meg til disse følelsene?».:

– Kanskje er det en ung person, som trenger mye støtte for sitt liv. Jeg tenker at det beste stedet å være da, er en kirke. For da får du folk rundt deg, som sier at du er skapt, i Guds bilde, du er elsket, det er ikke noe feil med deg, du har ikke noe å skamme deg over, men når det gjelder ekteskap, så fastholder vi at, det er mellom en mann og en kvinne, svarte synodelederen.

Oslo-pastor: – Mye god teologi for å åpne for likekjønnet samliv

I studio på Marienlyst stilte pastor i Vestre frikirke i Oslo, Gunnar Johnsen, som representant for fløyen i Frikirken med et mer liberalt syn på samliv.

Han fortalte at det «gjør sterk inntrykk» på ham å høre «fortellingene til de som er skeive, som har vokst opp i våre menigheter og andre kristne sammenhenger».

– Jeg tenker at vi må kunne la skjeve få være i kirken med hele sine liv, sa han.

På spørsmål om hvorfor han ønsket at Frikirken skulle endre kurs nå, svarte Johnsen:

– I de senere årene har det kommet mye god teologi som begrunner på en god måte, ut fra en bibelsk forståelse, at det går an å åpne for et likekjønnet samliv ved siden av det heterofile samlivet mellom mann og kvinne. Jeg tenker at vi som kirke må kunne velsigne det.

Pastoren understreket at kirken må «også forstå tiden vi lever i, ikke bare Bibelen»:

– Det er en krevende øvelse å overføre tekster fra 2000 år siden og frem til vår tid.

Å definere likekjønnet samliv som synd, «er ganske sterkt», påpekte han avslutningsvis.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med 82 menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet.

Kilde: frikirken.no

---