Brast i gråt på talerstolen: – Ikke sikkert at jeg kan være ansatt i Frikirken videre

Maria Arredondo Sødal, popartist og barne- og familiearbeider i Kristiansand frikirke, tok lørdag til tårene da hun snakket om fredagens vedtak, der det ble klart at Frikirken skal anse synet på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål.

– Ut fra de bestemmelse som kom i går, er det ikke sikkert at jeg kan være ansatt i Frikirken videre. Men jeg skal være medlem og gjøre hva jeg kan for å hjelpe til å samle menigheten, sa hun til synodemøtet.

Hun gjorde det klart at hun har forståelse for at det finnes konservative i Frikirken som mener at kirkesamfunnet ikke kan leve med to syn.

– Men å løfte det til et bekjennelsesspørsmål blir for mye for meg. Det eneste jeg har tenkt å bekjenne er at jeg tror på Jesus, på Den hellige ånd som bærer meg, og på Gud som har skapt oss i sitt bilde, sa Arrendondo Sødal til synodemøtet.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med 82 menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

------

Konservativt flertall

Spørsmålet har de siste månedene skapt stor debatt i Frikirken.

Et flertall på to tredjedeler vedtok fredag at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og at det dermed inngår i Frikirkens læregrunnlag som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Samtidig vedtok synodemøtet en merknad som sier at begrepet «bekjennelsesspørsmål» har blitt forstått ulikt og skapt unødvendige motsetninger. I stedet foreslår de å bruke begrepet «sentralt lærespørsmål».

Kritisk til konverteringsterapi-setning

I forkant avstemmingen fredag var Arredondo Sødal kritisk til det foreslåtte samlivsdokumentet.

Det er særlig én setning i samlivsdokumentet hun er kritisk til, som hun mener kan forstås som konverteringsterapi.

«Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke være endring av seksuell tiltrekning», heter det i dokumentet.

Sødal frykter at avsnittet vil være lovstridig.

– Vi har fått en advokat til å se på det, som konkluderte med at vi var i gråsonen, og kanskje på feil side, sa Sødal til synodemøtet.

Hun fikk svar fra Kjell Andreas Magnus, synoderådsmedlem og eldste i Hånes frikirke.

– Jeg opplever at vi er trygt innenfor rammene av loven. Om vi likevel skulle bli utfordret på dette av ulike aktører, må vi stå i det for å skape dette rommet for ytringsfrihet og samvittighetsfrihet som jeg mener vi trenger. Hvis vi i tillegg skulle tape en slik sak er jeg villig til å gå i fengsel for det. Da vil jeg stå i en god tradisjon av kristne før meg, som er villig til å betale prisen for å følge Bibelen og lyde Gud mer enn mennesker, sa Magnus fredag.

FORSVARTE: – Jeg opplever at vi er trygt innenfor rammene av loven, sa Kjell Andreas Magnus om Frikirkens samlivsdokument. (Herman Frantzen)

– Ikke villig til å gå i fengsel

Lørdag svarte Arredondo Sødal på utfordringen fra Magnus.

– Som ansatt ber jeg om samvittighetsfrihet. Jeg er ikke villig til å gå i fengsel for noe jeg er helt imot.

I fortsettelsen oppfordret hun til å la mindretallet bli representert i tillitsverv.

– Vi var delt i komiteen, men det eneste vi var enige om var at vi ønsker en samtale videre, sa Arredondo Sødal.

Sødal Arredondo ønsker ikke å kommentere saken overfor Vårt Land lørdag, utover det hun sa fra plattformen under synodemøtet.