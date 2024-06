Per Arne Dahl vil feire lavmælt. Har fremdeles ubesvarte spørsmål

– Det er veldig bra at Modum Bad satser offensivt på IFS, ingenting er bedre enn det. Samtidig jeg er spent på hva dette betyr i praksis.

Det sier Idun Strøm Sefland, tidligere ledende sykehusprest ved Modum Bad, om hvordan fremtiden til Institutt for sjelesorg (IFS) ser ut til å bli.

Denne uka avgjorde styret å «restarte» IFS, og gjøre en grundig gjennomgang av hvordan de kan holde virksomheten økonomisk bærekraftig.

Det har tidligere vært flere som har bekymret seg for fremtiden til instituttet, blant annet Per Arne Dahl, som har vært leder for IFS og Samlivssenteret, og som har arbeidet som prest på Modum Bad over flere år.

– Jeg håper den ansvarlige ledelsen evner å løfte blikket og gjøre alt som er mulig for å videreføre et arbeid som i så mange tiår har betydd så mye for sjelesorgen i Norge og i andre skandinaviske land, sa han til Vårt Land tidligere i år.

– Feire lavmælt

– Det er en glede at styret har gjort vedtak om «restart» av instituttet, men dette er en beslutning som forplikter både Modum Bad og hele kirken i Norge, som har hatt og har nytte av Institutt for sjelesorg.

Dette sier Dahl i etterkant av styrets vedtak.

Selv om han er glad for at styret har kommet til denne beslutningen, håper han på enda mer klarhet fremover. Én av tingene han lurer på er hvordan samarbeidet vil bli mellom Modum Bads kurs- og kompetansesenter (MBKK) og instituttet, som skal gå sammen til en forebyggende enhet under en felles leder.

– Det er flere ubesvarte spørsmål når det kommer til samordning med MBKK, den utlyste lederstillingen og en nødvendig ny fagstab for Institutt for sjelesorg. Alt avhenger derfor nå av at det kommer på plass tilstrekkelig bemanning med sjelesorgfaglig kirkelig kompetanse, sier han, og legger til:

– Derfor la oss feire lavmælt den restart som styreleder Håbrekke garanterte.

– Hva tenker du står ubesvart?

– Hvordan både MBKK og instituttet får beholde sin egenart og sitt potensial ovenfor ulike grupper både i kirke og samfunn.

Dahl synes MBKK er en flott virksomhet, med et klart forebyggende virke, men han understreker at IFS er mer en det.

– Det handler om pastoralklinisk utdannelse, kursvirksomhet, og om sjelesorg, åndelig veiledning, retreat, tidebønner, stillhet og ikke minst samarbeidet med norsk misjon, frikirkeligheten og DNK.

– Gjensidig dugnad

– Vi er mange som er takknemlige på vegne av kirken og IFS, men denne restarten er avhengig av en skikkelig gjensidig dugnad, sier Dahl.

Han oppfordrer nå både enkeltpersoner, organisasjoner og menigheter som har blitt hjulpet av instituttet til å bidra.

– Nå er et tid for at folk der ute hjelper IFS og gir et håndtrykk i form av penger, personlige ressurser og forbønn. Jeg håper at en institusjon som har betydd så mye for kirken nå kan oppleve at folk samler seg rundt tilbudet, sier han og legger til:

– Nå er det også tid for at Modum Bad forplikter seg på en ordentlig måte.

Dahl mener det på denne måten kan bli reell restart i stedet for en resignasjon.

Navnebytte

Sefland er også glad for styrets beslutning, men legger til at det er et stort hvis inne i bildet.

– Instituttet har tradisjonelt hatt tre tydelige bein: praksisen, fag- og fagutviklingen og formidlingen. Jeg håper alle disse tre blir holdt intakt, sier hun.

Hun er også spent på hvordan profilen til instituttet vil se ut nå som det blir en felles forebyggende enhet, og at IFS potensielt får nytt navn.

– Navnebytte kan være klokt, men ordet sjelesorg betegner også et praktiskteologisk fag som man kanskje endrer forståelse av og tilhørighet til om navnet endres, sier Sefland.