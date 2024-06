Nå er fremtiden til Institutt for sjelesorg avgjort

Institutt for sjelesorg (IFS) ved Modum Bad legges ikke ned. Velfungerende tilbud og samarbeidsavtaler vil videreføres, samtidig som nye utviklingsområder utforskes.

Det bestemte styret ved Modum Bad denne uka.

Institutt for sjelesorg (IFS) har slitt økonomisk i lange tider, og mange har fryktet for virksomhetens fremtid. Styreleder Øyvind Håbrekke har tidligere avvist nedleggelse som et mulig alternativ. Instituttet er en liten del av Modum Bads totale virksomhet, hvor den største delen består i sykehusvirksomhet innenfor psykisk helsevern.

– Vi har kalt det en restart. Vi satser videre, men samtidig må vi gå grundig gjennom hvordan virksomheten kan driftes bærekraftig i fremtiden, sier Håbrekke.

Av aktivitetene som fortsetter som før er blant annet utdanningstilbudet i samarbeid med VID, pastoralklinisk utdanning i samarbeid med MF og utdanningsprestestilling i samarbeid med Kirkerådet.

Det vil også bli planlagt nye rekreasjonsuker for 2025.

– Akkurat nå går driften på lavbluss, men vi er fornøyde med at vi har kommet så langt i arbeidet med å stake ut den videre kursen. Og så ser vi at det gjenstår en del arbeid for å finne den endelige organiseringen som gjør at vi kan gå i balanse, sier Håbrekke.

Behandlet rapport

For et halvt års tid siden oppnevnte direktøren ved Modum Bad, Kari-Jussie Lønning, i samråd med styret, en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som denne våren skulle utarbeide en rapport med forslag til hva som kunne bli veien videre for instituttet.

Rapporten ble levert i forrige uke og behandlet på styremøtet denne uka. Innholdet i rapporten er ikke kjent, da den behandles som et internt dokument, ifølge Håbrekke.

– Rapporten har anvist flere måter å gå videre på, og vi har valgt den mest offensive tilnærmingen som var mulig per i dag, sier styrelederen.

Institutt for sjelesorg ved Modum Bad

Institutt for sjelesorg har siden 2016 vært en del av stiftelsen Modum Bad.

Ble innviet i 1975.

«Sjelesorg gir mulighet til å reflektere over og bearbeide egen livs- og troshistorie, erfaringer fra livet, lengsler og håp», ifølge instituttets egne nettsider.

Vurderer nytt navn

– Vi vil også vurdere navnet fordi vi har fått noen tilbakemeldinger at det ikke fungerer like godt i alle sammenhenger, sier Håbrekke.

– Hva legger du i det?

– Både «institutt» og «sjelesorg» er begreper som ikke alle forstår like godt, og for noen virker begrepene fremmedgjørende.

– Hva skjer fremover nå?

– Vi skal arbeide videre med å etablere grunnlaget for sunn drift. De siste årene har vi hatt kostnader og forpliktelser som vi ikke har klart å ha dekning for økonomisk. Fremover vil vi derfor ha en kombinasjon av egen stab og innleid kompetanse, svarer Håbrekke.

Økonomiske utfordringer

IFS har hatt problemer med å få folk tilbake til tilbudene sine etter koronapandemien, og fra august er det bare én ansatt igjen ved instituttet.

Håbrekke har tidligere fortalt Vårt Land at de har ventet med å fylle de åpne stillingene, i påvente av hva som skal skje med instituttet.

FREMTID: Institutt for sjelesorg som er tilknyttet Modum Bad har lenge slitt økonomisk, nå skal tilbudet få en ny start. (Erlend Berge)

Likevel har stillingen som ny avdelingsleder for en nyopprettet forebyggende enhet ved Modum Bad blitt lyst ut. Den forebyggende enheten består av både Modum Bads kurs- og kompetansesenter (MBKK), og IFS.

Tidligere ledende sykehusprest ved Modum Bad, Idun Strøm Sefland, mente dette var et strategisk grep som foregrep styrets behandling av rapporten til arbeidsgruppen.

Styreleder Håbrekke avviste dette og mente styret sto fritt til å vurdere alle mulige alternativer.