Institutt for sjelesorg (IFS) ved Modum Bad har i lang tid slitt økonomisk, og tidligere i år meldte styreleder Øyvind Håbrekke at endringer måtte til. Han utelukket en nedleggelse, men sa at de måtte vurdere hvilke aktiviteter de kan gå videre med, og hvilke som må omstruktureres.

Hvordan fremtiden til IFS ser ut, er det mange som knytter sterke følelser til.

Én av dem er Idun Strøm Sefland, som tidligere har jobbet som ledende sykehusprest ved Modum Bad.

– Situasjonen er dramatisk synes jeg, mye står på spill, sier Sefland.

Sjelesorgtilbudet på Modum Bad er ett av få i Norge, og flere Vårt Land har snakket med frykter for praksisens fremtid.

Behandle instituttets fremtid

Styret ved Modum Bad vedtok høsten 2023 at en hurtigarbeidende arbeidsgruppe skulle utnevnes, og at denne i slutten av mai skulle levere en rapport som ser nærmere på tilbudet ved IFS, og hva som kan være mulige veier videre. Denne rapporten skal behandles på styremøtet i begynnelsen av juni, hvor styret skal avgjøre hvordan fremtiden til instituttet blir.

Gruppen er satt sammen av direktøren ved Modum Bad, Kari-Jussie Lønning, etter diskusjon med styret, og består av personer som kjenner virksomheten godt, samt eksterne krefter som kan bidra med et utenfrablikk, ifølge styreleder Håbrekke.

Håbrekke, som svarer på vegne av institusjonen og styret, sier styret er opptatt av å drive virksomheten videre på en økonomisk bærekraftig måte, og at det innebærer at noen tilbud må trappes ned og andre videreutvikles.

– Når vi har konkludert i neste uke, tror jeg mange vil bli glade for at de tilbudene de har satt pris på kommer til å fortsette, sier han.

Han kan ikke gå inn på hvilke tilbud det er snakk om.

FREMTID: Hvilke tilbud Institutt for sjelesorg ved Modum Bad skal tilby fremover skal avklares på styremøtet i starten av juni. (Erlend Berge)

Vårt Land har forsøkt å få innblikk i rapporten, men har fått beskjed om at den behandles som et internt dokument.

---

Institutt for sjelesorg ved Modum Bad

Institutt for sjelesorg har siden 2016 vært en del av stiftelsen Modum Bad.

Ble innviet i 1975.

«Sjelesorg gir mulighet til å reflektere over og bearbeide egen livs- og troshistorie, erfaringer fra livet, lengsler og håp», ifølge instituttets egne nettsider.

Kilde: Modum Bad

---

Ønsker faglig tyngde

– Jeg håper den ansvarlige ledelsen evner å løfte blikket og gjøre alt som er mulig for å videreføre et arbeid som i så mange tiår har betydd så mye for sjelesorgen i Norge og i andre skandinaviske land.

Sjelesorg er noe annet og vesentlig mer enn bare forebygging — Per Arne Dahl

Det sier Per Arne Dahl, som tidligere har vært leder for IFS og Samlivssenteret, og som har arbeidet som prest på Modum Bad over flere år.

Per Arne Dahl RESPEKT: Per Arne Dahl er veldig glad i Modum Bad og den samlede virksomheten, og har dyp respekt for hva stedet har betydd for veldig mange. (Erlend Berge)

Han har forståelse for at styret og ledelsen må gjøre grep når det kommer til den virksomheten som ikke har vært lønnsom, men han håper at de som skal ta beslutningene ser viktigheten av den faglige tyngden som instituttet må ha for å kunne fungere i fremtiden.

Håbrekke har forståelse for at folk er urolige og spente på hva som skjer med instituttet.

– Vi vet at det er mange som har hatt glede av Institutt for sjelesorg, og er glad i stedet og tilbudene som er gitt der, sier han.

Lyser ut ny stilling

Tidligere denne måneden ble en ny stilling som avdelingsleder for en nyopprettet forebyggende enhet ved Modum Bad lyst ut. I stillingsbeskrivelsen kommer det frem at den forebyggende enheten består av både Modum Bads kurs- og kompetansesenter (MBKK), og IFS.

« … begge jobber innen forebygging, fagformidling, rådgivning, veiledning, utdanning, kurs og konferanser», står det videre.

Utlysningen fikk Sefland, som denne våren har sittet i arbeidsgruppen som skal levere sin rapport til styret, til å trekke seg fra denne.

– Min vurdering er at denne utlysningen er et strategisk grep som foregriper styrets behandling av den hurtigarbeidende gruppens rapport. Nå er det allerede opprettet en felles enhet med felles ledelse før behandling av rapporten, sier Sefland.

Hun legger også til at arbeidsgruppen, så vidt hun vet, ikke har vært innforstått med profilen i utlysningen.

– Ordlyden i utlysningen gjør noe med forståelsen av hva IFS er, og også forståelsen av hva både faget og den kristne praksisen sjelesorg innebærer, sier hun.

Dahl er også bekymret for at sammenslåingen av MBKK og IFS til en forebyggende enhet vil gjøre at sjelesorgarbeidet mister sin faglige egenart.

– Sjelesorg er noe annet og vesentlig mer enn bare forebygging, sier Dahl.

– Tror du at en slik utlysning styrer styret i en viss retning når de skal ta sin beslutning?

– Jeg håper ikke det er tilfellet. Hvis det er et signal om at Institutt for sjelesorg blir nedgradert til kun forebygging, da er det mange som vil undre seg, svarer den tidligere instituttlederen.

– Styret står fritt

Håbrekke sier at styret stiller seg bak stillingsutlysningen, og at denne ble diskutert på et styremøte i april.

– Vi sto uansett foran rekruttering av nye ledere til både MBKK og ISF, og gjennomgangen til styret har gjort at vi ser at virksomheten delvis overlapper og må ses i sammenheng. Styret var enig om at det var viktig å starte rekrutteringsprosessen nå, sier Håbrekke.

Han avviser at styret har tatt en tydelig retning, og mener utlysningen ikke foregriper styrets vurderinger.

Øyvind Håbrekke FORSTÅELSE: Styreleder Øyvind Håbrekke sier han har forståelse for at folk er urolige og spente for hvordan fremtiden vil bli for Institutt for sjelesorg. (Erlend Berge)

– Styret står fritt til å vurdere alle alternativene som arbeidsgruppen har pekt på, uavhengig av utlysningsteksten, som også har forbehold om at det er en utviklingsprosess ved instituttet.

– Hva tenker du om at flere er bekymret for at den faglige egenarten forsvinner under en forebyggende enhet?

– Jeg er ikke redd for at det, det har over lang tid vært diskutert om man burde ha et nytt navn på instituttet, fordi begrepet sjelesorg er mindre kjent for folk i dag enn da instituttet ble opprettet for 50 år siden.

Håbrekke viser til at allerede i strategidokumentet som ble vedtatt i fjor høst ble både MBKK og IFS plassert inn under begrepet forebygging. Siden pasientbehandling i sykehusdelen er den største delen av virksomheten som tar mye oppmerksomhet, mener han dette var et grep som styrket deres betydning på Modum Bad.

Styrelederen deler oppfatningen av at sjelesorg også har et spesifikt kristent innhold og er mer enn forebygging, og understreker at styret er bevisst på dette.

Økonomisk krevende

Fra august vil det kun være én ansatt igjen på IFS. Det arrangeres flere rekreasjonsuker i juni, men det er foreløpig ikke planlagt nye aktiviteter utover høsten før avklaringer om veien videre er avgjort.

Det er flere som av ulike grunner har sluttet ved instituttet, og Håbrekke forteller at det har vært et bevisst valg å ikke ansette noen nye, i påvente av hva som skjer med tilbudet.

Tidsskrift for sjelesorg har også lavere aktivitet.

I fjor mistet IFS statsstøtten på 1,6 millioner kroner, og driften har gått med underskudd i flere år. Én av utfordringene har vært å få folk tilbake til tilbudene etter korona.

En annen utfordring har vært at viktig faglig kompetanse på veiledning og sjelesorg ikke har blitt erstattet når erfarne ansatte ved IFS har sluttet, mener Sefland.