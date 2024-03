Institutt for sjelesorg sliter økonomisk. Vurderer endringer i driften

Institutt for sjelesorg (IFS), som er en del av Modum Bad, har slitt med økonomien gjennom flere år.

– Det må skje endringer, og vi er nå inne i en prosess der vi ser på hva slags muligheter instituttet har og hvilke aktiviteter som kan tilbys i fremtiden, sier styreleder for Modum Bad, Øyvind Håbrekke, til avisa Dagen.

Det var spesielt under koronapandemien at de økonomiske utfordringene ble ekstra omfattende.

– Spørsmålet er ikke nedleggelse eller ikke nedleggelse. Det er mer et spørsmål om hvordan vi går videre og hvilke aktiviteter vi går videre med, forklarer Håbrekke til Dagen.

Vil ikke selge

Instituttet tilbyr både kurs, retreat, veiledning og ulike utdanningsmuligheter. Det er kjent for et sterkt fagmiljø innenfor kristen sjelesorg.

Øyvind Håbrekke STYRELEDER: Øyvind Håbrekke er styreleder for stiftelsen Modum Bad, i tillegg til å sitte i bystyret i Oslo for KrF. (Erlend Berge)

Størstedelen av virksomheten til Modum Bad er imidlertid klinikken, som har 100 sengeplasser og tilbyr behandling for psykiske lidelser.

Håbrekke forklarer til Dagen at det skal vurderes om alle tilbudene skal videreføres.

– Det har vært etterspørsel etter tilbudene ved instituttet, men de koster mer enn et tilstrekkelig antall personer er villige til å betale for, sier Håbrekke, men legger til at styret hverken har tenkt å legge ned hele virksomheten, eller har planer om å selge bygget.

«Jobber med veivalg»

På instituttets nettside opplyses det at programmet for våren 2024 vil gå som planlagt.

«Vi har åpent for utleie av lokaler høsten 2024, samtidig som vi jobber med veivalg og muligheter for veien videre.»

I januar i fjor kunne Vårt Land melde at klinikken ved Modum Bad lå an til å måtte kutte 3.000 liggedøgn i året som følge av fjerning av fritt behandlingsvalg.

---

Institutt for sjelesorg (IFS)

En del av den økumeniske og diakonale stiftelsen Modum Bad.

Tilbyr kristen sjelesorg, veiledning, samt utdanning og kurs innen sjelesorg.

Instituttet ble innviet i 1975, og het fram til 2016 Institutt for Sjelesorg, Einar Lundbys stiftelse.

Klinikken Modum Bad ble opprettet i 1957, og er en institusjon for behandling av mennesker med psykiske lidelser.

---