Har jobbet med «forkynner-godkjenning» i fire år - i dag ble det vedtatt

Under Årsmøtekonferansen i Pinsebevegelsen ble det onsdag kveld vedtatt å slutte seg til en felles nasjonal godkjenningsordning for ledere i Pinsebevegelsen. Dette skjedde under Samtaleforum, som er organisasjonens øverste drøftingsorgan.

Ordningen har vært diskutert siden 2020/2021, og i fjor høst ble et utkast sendt på høring til alle landets pinsemenigheter.

Målet er å sikre at forkynnerne og lederne er skikket til sin oppgave, men det skal ikke være opp til nasjonale eller regionale organer å avgjøre dette.

Relevante organer i Pinsebevegelsen

Pinsebevegelsen i Norge er ikke et trossamfunn, men et nettverk bestående av mer enn 340 selvstendige kirker.

Lederrådet leder og representerer Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå. Ledes av Øystein Gjerme.

Samtaleforum er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg. I samtaleforum drøftes temaer/prosesser som er aktuelle både på regionalt og nasjonalt plan, og teologiske og praktisk orienterte emner som har sin bakgrunn i aktuelle problemstillinger i Pinsebevegelsen.

Organisasjonsutvalget oppnevnes av lederrådet, og skal utarbeide gode rammer for personalpolitikken angående arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold i Pinsebevegelsen

Sentrale elementer

Godkjenningsordningen skal gi uttrykk for hva «et brede lag av pinsemenigheter forventes å kunne slutte seg til og følge i praksis», står det i innstillingen som ble lagt frem i forkant av Samtaleforum.

Noen av de sentrale elementene i godkjenningsordningen som ble vedtatt onsdag kveld var disse:

Utgangspunktet for forkynnertjenesten skal være et selvopplevd kall, som er stadfestet av lokalmenigheten.

Bestemmelsene gjelder forkynnere, herunder pastorer, med tjeneste ut over lokalmenigheten.

Forkynnere som inntas i Pinsebevegelsens sentrale forkynneroversikt skal være personer som står under løpende tilsyn av en tilsynsperson utpekt av lokalmenigheten. Tilsynspersonen vil normalt være menighetens forstander/pastor eller en eldste, men kan også være andre som menigheten ønsker å engasjere for formålet.

I tillegg skal forkynnerne ha en tilsynsperson, som skal kunngjøres i den sentrale forkynneroversikten. Disse personene kan fungere som referanser om noen ønsker å foreta en bakgrunnsskjekk av lederen.