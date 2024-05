– Det er på grensen til illojalt å ha et PR-show med en avis på laget, når du annonserer avgang i egen organisasjon. Samtidig kan jeg ikke annet enn å beundre rigget, sier Elin Ørjasæter om Espen Ottosens avgang som informasjonsleder i Misjonssambandet.

Ørjasæter er dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, og har skrevet flere bøker om ledelse og arbeidsrett.

Da Espen Ottosen gjorde sin avgang kjent 25. april, var verken generalsekretær eller hovedstyre informert i forkant. Samtidig som han annonserte sin avgang, gjorde han det også klart at han i august begynner som kommentator i Dagen.

Nylig meldte Vårt Land at Ottosen signerte med Dagen 2. april, 23 dager før han gjorde avgangen kjent. Dermed hadde han allerede signert med Dagen da han publiserte et omstridt innlegg om misjonærbarn, som han senere ble bedt om å fjerne.

– Jeg ville gjort akkurat det samme

At det gikk 23 dager fra han signerte med Dagen til han sa opp, er uproblematisk, mener Ørjasæter.

– Det er ikke lang tid i en slik sammenheng. Måten han kunngjorde avgangen på, er derimot høyst uvanlig. Det mest ryddige, og vanlige, er å informere egen leder først. Jeg forstår det dersom NLMs ledelse føler seg som en del av et rigg, mer enn en mottaker av en oppsigelse fra en vanlig ansatt. Det var jo et rigg, med avisen Dagens folk nærmest «ringside».

Elin Ørjasæter er forfatter og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristianias institutt for ledelse og organisasjon. (Hilde Unosen)

Det er ingenting ulovlig med måten Ottosen gjorde sin avgang på, presiserer hun.

– Det er bare uvanlig og på grensen til illojalt i moralsk forstand, men ikke i rettslig forstand.

Hun mener Ottosens avgangs-regi er en del av den moderne medievirkeligheten.

– Hadde NLM ventet at han ikke skulle bruke det han kan om gode PR-rigg, spør Ørjasæter, og legger til:

– Når man har en stjerneansatt, så er det aldri kostnadsfritt. Man kan godt ønske seg en grå mus som er lojal, og samtidig svinger seg opp som en av Norges mest interessante meningsbærere, men den kombinasjonen finner du sjelden.

– Har du forståelse for at han valgte å si opp på denne måten?

– Jeg ville gjort akkurat det samme. Det er nesten som jeg tenker at jeg skulle kopiert hans fremgangsmåte.

Når man har en stjerneansatt, så er det aldri kostnadsfritt — Elin Ørjasæter

Mener Dagens posisjon er vanskelig

Hun mener det presseetiske siden av Ottosens avgang er mer problematisk.

– Vebjørn Selbekk (redaktør i Dagen, red.anm.) var definitivt i en vanskelig situasjon, rent presseetisk, ved at egne journalister dekket en person i omstridte saker samtidig som ledelsen i avisen visste at Ottosen hadde signert ansettelse. Uansett hva Selbekk hadde gjort her, ville han kunne bli kritisert for det. Jeg går ut fra at han nå må gå noen runder i egen redaksjon og forsvare valgene sine.

Selbekk har tidligere avvist at ansettelsen skal ha påvirket Dagens uavhengighet overfor Misjonssambandet, men har samtidig erkjent at ansettelsen av Ottosen har vært en krevende situasjon å håndtere.

Forsvarer omstridt innlegg

Ørjasæter mener også det er oppsiktsvekkende at han ble bedt om å slette innlegget han skrev 12. april, hvor han kritiserte den han mener er feilaktige fremstillinger i podkasten «Misjonærbarna». Der ville han korrigere det han mener er feilaktige påstander om rettssaken i Stavanger tingrett i 2013, der en kvinne gikk til søksmål mot NLM og Frikirken for overgrep og omsorgssvikt under hennes oppvekst på internatskole i Taiwan.

Hun mener det omstridte innlegget var berettiget.

– Jeg synes det er merkelig at man ikke anerkjenner den daværendes ledelsen rett til å komme med innspill fra sin side av saken. Ottosen var et viktig tidsvitne i en viktig rettssak og jeg syntes hans innlegg om saken, som han så måtte slette, var både viktig og interessant.

Ottosen: – Kan hende det var en feil vurdering

Ottosen forklarer at han hadde mye dialog med generalsekretær Gunnar Bråthen i ukene frem mot oppsigelsen.

– Han var fullt ut klar over at det kunne komme en oppsigelse i løpet av april, sier Ottosen.

SVARER: – Jeg kan forstå Ørjasæters påstand om at det er på grensen til illojalt, sier Espen Ottosen. (Matilde Solsvik)

– Er du enig i at du var illojal mot NLM da du kunngjorde avgangen for pressen uten å informere arbeidsgiver først?

– Nei, men jeg kan forstå Ørjasæters påstand om at det er på grensen til illojalt. Slik NLMs struktur er, synes jeg det var mest ryddig at både hovedstyre og generalsekretær fikk informasjonen samtidig. Men det kan hende det var en feil vurdering.

– Var din avgang et kalkulert PR-show?

– Nei. Jeg er ikke komfortabel med uttrykkene «kalkulert» og «PR-show». Dette var planlagt, fordi både jeg og Dagen ønsket å være sikre på at det ikke ble en lekkasje av nyheten. Det var over 10 personer i rommet hvor jeg presenterte nyheten, så da er det uheldig å vente med offentliggjøring.

Han legger også til at han ikke var klar over at Dagen sendte en journalist til Misjonssambandets hovedkontor samme kveld.

Generalsekretær Gunnar Bråthen ønsker ikke å kommentere prosessen før Ottosens avgang overfor Vårt Land.