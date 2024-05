Staten anker Ateistene-dom til Høyesterett

– Jeg kan bekrefte at staten ved Barne- og familiedepartementet har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett, opplyser Lotte Tvedt, prosessfullmektig for staten i en e-post til Vårt Land.

I fjor kunne Vårt Land melde at Ateistene har gått til søksmål mot staten. Det skjedde etter at de i 2022 fikk endelig avslag på sin søknad om å bli registrert som livssynssamfunn.

Kun registrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve statstilskudd.

Dommen fra Oslo tingrett kom i juni fjor: Staten frifinnes. Ateistene, tidligere kjent som Hedningssamfunnet, gav imidlertid ikke opp kampen og anket saken til Borgarting lagmannsrett. Der fikk de medhold.

Nå har altså staten besluttet å anke dommen til Høyesterett.

– Etterlater tvil

Staten mener at Ateistene har som mål å bekjempe religion – ikke å utøve et livssyn. Derfor har organisasjonen blitt nektet registrering som livssynssamfunn.

At staten nå anker lagmannsrettens dom til Høyesterett, begrunner de slik:

– Norge har en svært raus ordning der tros- og livssynssamfunn gis tilskudd fra staten. Det er krevende å vurdere innholdet i noens tro eller livssyn, og det er derfor nødvendig å ha objektive og praktikable retningslinjer for hvem som kvalifiserer til å motta tilskudd. Lagmannsrettens dom etterlater tvil om hvilke retningslinjer som gjelder per nå, skriver prosessfullmektig Lotte Tvedt i en e-post til Vårt Land.

Tror ikke anken slipper gjennom

Ateistene mener på sin side at lagmannsrettens dom har liten betydning for andre aktuelle livssynssamfunn som ønsker registrering.

«Ateistene er det eneste livssynssamfunnet der spørsmålet om bekjempelse av religion ble et sentralt vurderingstema. Lagmannsrettens dom har derfor liten betydning, om noen, utover Ateistenes egen sak. Statens anke fyller derfor ikke vilkårene for å bli fremmet for Høyesterett. Ateistene er derfor overbevist om at Høyesteretts ankeutvalg ikke slipper anken gjennom til behandling», heter det i en pressemelding som Ateistene har sendt ut i forbindelse med statens anke.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som skal avgjøre om saken skal fremmes til behandling i Norges høyeste domstol. Ateistene opplyser at de har fått 11. juni som frist for anketilsvar.

Allerede på 80-tallet forsøkte Ateistene, som da het Hedningssamfunnet, å bli registrert som livssynsorganisasjon. Også den gang havnet saken i retten, men organisasjonen tapte.

