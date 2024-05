Vil at Norge skal «pepres» med nye kirker. For Markus er det en livsstil

STAVANGER: – Å plante menighet er en livsstil, sier Markus Kvavik.

29-åringen flyttet for få år siden til Sandnes med familien. Nå står han i spissen for etableringen av Sandnes misjonskirke. Slik håper han å nå nye mennesker.

– Evangeliet må komme nært til folk. Vi kan ikke lenger forvente at folk kommer til oss, vi må komme til dem gjennom å flytte inn i nye nabolag, sier Kvavik.

Han er en del av Misjonskirken Norges satsing på menighetsplanting. Vårt Land møter ham på Misjonskirkens generalforsamling i Stavanger, hvor kirkesamfunnet denne helgen satte nye mål i arbeidet med å etablere nye menigheter.

LOKALT: – Vi kan ikke lenger forvente at folk kommer til oss, vi må komme til dem, sier Markus Kvavik. (Herman Frantzen)

Ny menighet i nytt lokalsamfunn

– Nye menigheter betyr at vi kan nå nye mennesker med evangeliet. Vi tror at ethvert lokalsamfunn trenger en menighet hvor det er lett å stikke innom, sier Anne Hansli.

Hun er menighetsplanter på Fornebu utenfor Oslo, og jobber i tillegg som rådgiver for menighetsplanting i Misjonskirken.

Vi kan ikke lenger forvente at folk kommer til oss, vi må komme til dem gjennom å flytte inn i nye nabolag — Markus Kvavik

I bydelen som har reist seg rundt den nedlagte hovedflyplassen, har hun de siste fire årene jobbet med å etablere en menighet.

– Jeg bor i et område som bygges ut, og det er spennende å få være med på den prosessen. I det får vi være med på menneskemøter, og se at folk beveger seg mot Jesus fra ulike plasser.

Kvavik er enig.

– Man blir fort glad i folk. Jeg elsker å kunne føre folk sammen, og se at det skapes nye vennskap, sier han.

---

Misjonskirken Norge

Frivillig organisasjon og kristent trossamfunn stiftet i 1884.

Het frem til 2016 Det Norske Misjonsforbund.

Har 11 250 medlemmer (per utgangen av 2023) og 81 menigheter rundt i Norge.

Medlemmene har samvittighetsfrihet rundt lærespørsmål som dåp og nattverd.

Kilder: Kirkesamfunn i Norge, innføring i kirkekunnskap, mknu.no

---

9 av 10 plantinger har overlevd

Misjonskirken er én av en rekke frikirkelige trossamfunn som gjennom Sendt Norge har satt en felles målsetting om å starte 400 nye menigheter frem mot 2040.

Sendt Norges rapport fra 2021 viser at stadig flere menigheter plantes i Norge, og at 9 av 10 menigheter som har blitt startet de siste 15 årene fortsatt er operative.

Hansli tror en utadrettet holdning og at man er en del av lokalsamfunnet man planter i, er avgjørende for at en ny menighet skal lykkes.

– Og så er det en del ytre faktorer som vi ikke har kontroll på, for eksempel tilflytting.

STAVANGER: Misjonskirkens generalforsamling ble holdt i Stavanger misjonskirke, som nylig flyttet inn i Stavangers høyeste bygg. (Herman Frantzen)

Å starte en ny menighet er likevel ingen dans på roser. Kvavik beskriver kirkeplanting som å ta to steg frem og ett steg tilbake.

– Hva er det som er krevende?

– I en liten menighet er alt nært, og når noe skjer rammer det tett på. Man står med folk i krisesituasjoner, tap og personlige utfordringer.

– Det er også krevende når folk blir borte, og det er fort gjort å bli skuffet, sier Hansli.

Vil ha kirker utenfor bibelbeltet

– Hvis vi skal pepre Norge med livskraftige menigheter, kan vi ikke gjøre det alene. Derfor heier vi på hverandres initiativ om å bringe evangeliet til nye steder i landet vårt, sier Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

VIL UTVIDE: – Vi vil prøve å være litt detektiver, sier Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken Norge. (Herman Frantzen)

For Misjonskirken er det å starte nye kirker en viktig del av deres strategi frem mot 2030.

– Vi ønsker at nye mennesker skal komme til tro på Jesus, og vi tror at det å plante nye fellesskap er en av de beste metodene eller måter å gjøre det på, sier Iversen.

Trossamfunnet har de siste årene særlig plantet nye menigheter på Sørlandet, hvor Misjonskirken har sett stor tilvekst. Nå jobber de aktivt for å plante menigheter i fem byer hvor Misjonskirken ikke er fra før.

– Vi vil prøve å være litt detektiver og finne ut hvem som kjenner kall til ulike steder, og hvilke steder vi ser behov for nye menigheter. Det er en veldig spennende prosess å følge, sier hun.