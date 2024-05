– Jeg er veldig takknemlig overfor den norske regjeringen som har tatt denne historiske avgjørelsen. Dette er bra både for palestinere og israelere. Det er nok krig og nedslakting av hverandre nå, sier Munib Younan, biskop emeritus i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land.

Onsdag ble det klart at Norge, sammen med Irland og Spania, anerkjenner Palestina som selvstendig stat. Biskopen har fått med seg nyheten fra sitt hjem i Øst-Jerusalem.

– Dette baner veien for en fremtid der vi har en palestinsk stat med Øst-Jerusalem som vår hovedstad, sier Younan, tydelig håpefull.

– Jeg skulle bare ønske at politkerne kunne vært like raske som kirken noen ganger — Munib Younan, biskop emeritus i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land

Takker Den norske kirke

I tillegg til bispegjerningen, har Munib Younan tidligere vært president i Det lutherske verdensforbund. Han har et nært forhold til Norge og har vært på besøk flere ganger, senest i november i fjor.

Nå benytter han anledningen til å rette en spesiell takk til Den norske kirke for den historiske anerkjennelsen.

– Den norske kirke har spilt en aktiv og konstruktiv rolle over mange år for å få dette til å skje.

Han trekker fram Den norske kirkes sterke engasjement for en tostatsløsning, og for å jobbe aktivt inn mot politikerne i dette spørsmålet.

– Jeg skulle bare ønske at politkerne kunne vært like raske som kirken noen ganger, legger han spøkefullt til.

VENNSKAP: Munib Younan (t.h) har et nært forhold til Den norske kirke. Her er han i samtale med preses Olav Fykse Tveit og tidligere patriark i Den katolske kirke, Michael Sabbah. (Kirkerådet)

Med blikket på fremtiden

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, var raskt ute med å støtte Norges anerkjennelse av Palestina. Han sier avgjørelsen peker framover mot en varig og rettferdig fredsordning, og dessuten styrker palestinske myndigheters forpliktelse på internasjonal rettsorden og menneskerettigheter.

Han mener Norge i tiden fremover må hjelpe til med å bygge sivilsamfunn slik at moderate, ikke-voldelige krefter på begge sider får mulighet til å bygge seg opp.

Men det har ikke bare kommet lovord om anerkjennelsen.

Israel selv mener man med dette belønner terror, og henter hjem ambassadøren til Norge med umiddelbar virkning. Andre, som KrF, er kritiske til tidspunktet og tror det kan bidra negativt til en eventuell fredsløsning.

Munib Younan er kjent med innvendingene, men mener Norge sender et signal som er uvurderlig for palestinerne:

– Nå ser vi handling fremfor tomme ord, og at det internasjonale samfunnet er seriøse med tanke på en tostatsløsning. Jeg håper flere land våger å ta samme skritt.

Biskopen mener man må se på anerkjennelsen som et fredsinitiativ, og at alt som kan bidra til å dempe hat, sinne og sorg på begge sider av konflikten er til det gode.

– Tror du en anerkjennelse kan endre den dype polariseringen som allerede eksisterer mellom israelere og palestinere?

– Det vil ikke skje i morgen, men denne avgjørelsen fester blikket på fremtiden. Og det trenger begge parter nå.

– Profetisk

Biskopen ble kjent for mange norske avislesere i fjor, etter at han hadde en kronikk på trykk i Vårt Land. Der ba han verdenssamfunnet om ikke å være pro-Israel eller pro-Palestina, men for fred og forsoning.

– Israels sikkerhet er avhengig av palestinernes frihet og vise versa. Det er et symbiotisk forhold mellom oss, sier biskopen, som har jobbet store deler av sitt liv med fredsdialog i Midtøsten.

Den som er profetisk, ser inn i fremtiden. Nå har Norge gitt oss en visjon for morgendagen — Munib Younan, biskop emeritus i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land

Men akkurat nå er det fullstendig stillstand i dialogarbeidet. Traumene på begge sider er for store, forteller han.

Nettopp derfor kaller han det norske initiativet for «profetisk»:

– Den som er profetisk, ser inn i fremtiden. Nå har Norge gitt oss en visjon for morgendagen.

Men før man kan snakke om en palestinsk statsdannelse må krigen på Gaza ta slutt. Han understreker flere ganger hvor viktig det er med frihet og fred for begge folkene i den blodige krigen.

– Religiøse ledere som meg kan ikke skape fred. Men det kan heller ikke skapes fred uten vår hjelp. Vi har stor innvirkning på grasrota, sier han.

