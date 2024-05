Synagogeleder om Israels svar på anerkjennelse: – En overdreven reaksjon

– Min bønn er at Israel ikke reagerer med mer aggresjon hvis de føler seg mer isolert etter denne anerkjennelsen. At Israel har trukket diplomater tilbake, synes jeg er en overdreven reaksjon.

Det sier styreleder Ronen Bahar i Det mosaiske trossamfund, etter at Norge onsdag valgte å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Det ble kunngjort av statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse.

Israel svarte umiddelbart med å kalle hjem den israelske ambassadøren fra Norge med øyeblikkelig virkning.

Støtter anerkjennelse

Bahar sier at Det mosaiske trossamfund alltid har støttet en tostatsløsning.

– Vi står for et ønske om at Palestina skal få mulighet til å bygge sin egen stat. Vi synes derfor anerkjennelsen og statsministerens uttalelse var fin.

Samtidig er han kritisk til tidspunktet for anerkjennelsen.

– Personlig synes jeg timingen er problematisk. Landene er i krig nå, og det hadde vært mer optimalt å anerkjenne landet når en fredsløsning var på plass.

– Har anerkjennelsen noen reell betydning slik du ser det?

– På bakken så mener jeg det er av lite betydning, men jeg håper at palestinerne vil bygge staten sin, og konsentrere seg om det.

– Peker fremover mot varig fred

Avgjørelsen har blitt møtt med jubel fra Maria Antoinette Sedin, som representerer de palestinske selvstyremyndighetene i Norge. Partiene Rødt, Venstre og MDG har sagt at de stiller seg bak avgjørelsen. Høyre støtter en anerkjennelse, men stiller spørsmål ved om tidspunktet er riktig. Fremskrittspartiet og KrF har uttalt at tidspunktet er feil.

Preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirker sier at anerkjennelsen er et viktig steg videre.

– Det peker framover mot en varig og rettferdig fredsordning for palestinere og dermed også for både Palestina og Israel.

Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, sier at anerkjennelsen er viktig. (Foto: Kristin Knutsen )

Ved å gi Palestina en slik status, styrkes palestinske myndigheters forpliktelse på internasjonal rettsorden og universelle menneskerettigheter, mener biskopen.

– Det styrker også Palestinas posisjon i forhandlinger med Israel om en varig fredsløsning, sier han.

Nå mener han Norge må hjelpe til med å bygge sivilsamfunn slik at moderate ikke-voldelige krefter på israelsk og palestinsk side får mulighet til å bygge seg opp.

– At humanitær nødhjelp kommer inn er avgjørende, og at det blir mulig for lokale organisasjoner å bidra i oppbyggingen av helsevesen, infrastruktur og grunnleggende behov.

– Modig

Styremedlem Basim Ghozlan i Rabita-moskeen har jobbet i mange år med dialogarbeid. Han sier til Vårt Land at det er bedre sent enn aldri å anerkjenne Palestina.

Basim Ghozlan FORNØYD: Basim Ghozlan, styremedlem for Det islamske forbundet i Rabita-moskéen i Oslo. (Erlend Berge)

– Det er jo egentlig 75 år for sent, men likevel modig gjort av den norske regjeringen, sier han.

– Hva tenker du om kritikken som er kommet om at tidspunktet for en anerkjennelse er feil?

– Jeg er ikke en strateg. Men jeg vet at anerkjennelse av det som er rett er det rette å gjøre. Min opplevelse er at de som er imot en anerkjennelse, slik som USA og noen av de som kaller seg israelsvenner, er dobbeltmoralske. De er ikke interessert i palestinernes interesser og rettigheter.

– En overkjøring

– Det er en tragedie at Norge i kjølvannet av 7. oktober-angrepet, og i kjølvannet av Irans angrep på Israel, nå velger å anerkjenne Palestina som stat. Jeg ser på det som en de facto belønning av terror og aggresjon.

KRITISK: Dag Øyvind Juliussen, daglig leder i IKAJ. (privat)

Det sier Dag Øyvind Juliussen, daglig leder i den kristne israelsorganisasjonen IKAJ (Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem). Han mener anerkjennelsen er en fullstendig overkjøring av Israel.

– Den største utfordringen er at dette er konflikteskalerende, og Norge støtter de kreftene som vil eliminere Israel, legger han til.

– Litt prematurt

– Dette er en inspirasjon til palestinerne om å fortsatt kjempe for sine nasjonale aspirasjoner, og til bygge en nasjonalstat, ved siden av og i fred med, Israel. Det vil være det beste både for det israelske og palestinske folket, sier Ervin Kohn, tidligere forstander i Det mosaiske trossamfund.

– Det vil være fint for Israel å kunne leve i fred uten en konstant krigstilstand. I tillegg vil det være fint for dem å ikke leve som okkupanter, fordi det ødelegger et land innenfra, sier han videre.

Ervin Kohn Ervin Kohn er tidligere forstander i Det mosaiske trossamfund. (Erlend Berge)

Kohn viser til at intensjonen med Oslo-avtalen var at Palestina etter hvert skulle bli en egen nasjonalstat.

– Det har jeg alltid vært positiv til. Det negative er kanskje at dette er litt prematurt, fordi Palestina ikke har kommet langt nok i byggingen av statlige institusjoner. For ikke å snakke om at Gaza hittil har vært styrt av islamister, som verker ønsker fred eller en selvstendig nasjonalstat.

– Dårlig nytt for kristensionister

– Det er en gledens dag at Norge, Spania og Irland anerkjenner Palestina og med de grensene som gjelder fra før Israels okkupasjon i 1967, sier biskop emeritus Atle Sommerfeldt, som lenge har vært engasjert i konflikten mellom Israel og Palestina.

Han mener en totstatsløsning er den beste måten å sikre Israel som et nasjonalt hjem for de jødene som ønsker å bo der, samtidig som man anerkjenner palestinernes mangeårige ambisjon om å etablere en stat som et nasjonal hjem for dem.

– Regjeringens utsagn markerer dessuten tydelig avstand fra krefter på begge sider som sier at landet «fra elva til havet» er eksklusivt for dem. Dette sier Hamas og også Netanyahu har sagt det samme.

GLAD: Biskop emeritus Atle Sommerfeldt. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Er dette en realistisk mulighet for palestinerne til å danne en stat?

– I alle fall i den forstand at man har fått en palestinsk stat som man kan holde folkerettslig ansvarlig. Jeg har hatt respekt for at man har ventet med en anerkjennelse, men jeg tror det er en klok vei å gå. Men det forutsetter at det blir et annet politisk flertall i Israel og en anerkjennelse av et ikke-voldelig regime i Palestina. Uansett er dette en god dag for muligheten til å skape fremgang i arbeidet.

– Men for kristensionistene som mener at Gud har gitt jødene landet fra sjøen og helt til elvene Eufrat og Tigris i Irak så er ikke dette gode nyheter, legger han til.