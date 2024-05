– Dagens beslutning sender en melding til palestinere verden over: Terrorisme lønner seg.

Det er Israels utenriksminister Israel Katz som sier dette i en uttalelse han har lagt ut på X, tidligere Twitter.

Onsdag morgen kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) regjeringens beslutning på en pressekonferanse: Norge anerkjenner Palestina som selvstendig stat.

Det er det samme som å si at jorden er flat — Avi Nir-Feldklein, Israels ambassadør til Norge

Hamas takker Støre-regjeringen

En talsperson for Hamas-bevegelsen takker Norge for beslutningen om å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat, melder TV 2.

– Dette er et historisk vendepunkt i Europa, og jeg er sikker på at mange land vil følge dette veldig viktige skrittet for å styrke den palestinske sakens posisjon på et internasjonalt nivå, sier Bassem Naeem til TV-kanalen.

«Israel vil ikke la dette passere i stillhet»

Israel svarer mens Støres pressekonferanse pågår:

– I dag sender jeg et tydelig budskap til Irland og Norge: Israel vil ikke la dette passere i stillhet. Jeg har nettopp beordret hjemkalling av de israelske ambassadørene til Dublin og Oslo til Israel for ytterligere konsultasjoner i Jerusalem, skriver utenriksminister Katz.

Han opplyser at ambassadørene er kalt hjem med øyeblikkelig virkning.

Midtøsten pressekonferanse 28. MAI: Onsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen vil anerkjenne Palestina som en selvstendig stat fra 28. mai. (Erik Flaaris Johansen/NTB)

Israel lover å nå sine mål

Katz understreker at Norges anerkjennelse av Palestina, som han omtaler som «dårskap», ikke påvirker Israel:

– Vi er fast bestemt på å nå våre mål: å gjenopprette sikkerheten til våre innbyggere, avvikle Hamas og bringe gislene hjem. Det finnes ikke mer rettferdige beveggrunner enn disse.

Reiser onsdag eller torsdag

Israels ambassadør til Norge, Avi Nir-Feldklein, opplyser til Dagen at han reiser hjem onsdag eller torsdag.

Norges anerkjennelse av Palestina refser han i harde ordelag:

– Det er det samme som å si at jorden er flat.

Nir-Feldklein mener Norge anerkjenner en ikke-eksisterende stat.

To land gjør som Norge

Spania og Irland vil i likhet med Norge anerkjenne Palestina som suveren stat, kunngjorde landenes statsministre onsdag.

– I dag kunngjør Irland, Norge og Spania at vi anerkjenner Palestina som stat. Dette er en historisk og viktig dag for Irland og Palestina, sa Irlands statsminister Simon Harris i sin kunngjøring.

Anerkjennelsene vil tre i kraft 28. mai, samtidig med den norske. Alle de tre landene kunngjorde anerkjennelsene onsdag morgen, og kort tid etter beordret Israel umiddelbar hjemkalling av sine ambassadører i Norge og Irland.

– Neste tirsdag skal den spanske regjeringen godkjenne anerkjennelsen av den palestinske staten, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez.

Palestinsk ambassadør jubler

Maria Antoinette Sedin representerer de palestinske selvstyremyndighetene i Norge og jubler for Norges avgjørelse.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for den norske anerkjennelsen, sier hun til Aftenposten, og legger til:

– Vi har ventet så lenge på dette. Anerkjennelsen gir oss mer selvtillit som folk og nasjon.

Frp forstår Israel

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på at regjeringen anerkjenner Palestina nå og mener dette indirekte vil belønne Hamas’ terrorhandlinger mot Israel.

– En anerkjennelse nå er i realiteten en styrking av krefter som ikke ønsker forhandlinger og kompromisser, sier Listhaug i en epost til NTB.

Kommunevalget 2023 KrF-nestleder Dag-Inge Ulstein mener Norge ikke skal anerkjenne Palestina nå. (Annika Byrde/NTB)

KrF: Norge bidrar negativt

KrF mener at det at Norge anerkjenner Palestina nå, bidrar negativt til en eventuell fredsløsning mellom Israel og palestinerne.

– KrF ønsker å anerkjenne Palestina når en fredsløsning mellom begge parter er på plass, men en anerkjennelse av Palestina i dag setter tvert om fredsarbeidet tilbake, sier partiets utenrikspolitiske talsperson Dag-Inge Ulstein.

Høyre usikre på tidspunktet

Høyre støtter en tostatsløsning og anerkjennelse av Palestina, men er usikre på dette er det riktige tidspunktet.

– Som Høyre har gitt uttrykk for flere ganger, må en slik anerkjennelse skje på det tidspunktet den best kan bidra til en politisk løsning på Israel/Palestina-konflikten. Det uttrykte også et bredt flertall i Stortinget i november i fjor, sier Høyre-leder Erna Solberg og leder av Stortingets utenrikskomité, Ine Eriksen Søreide i en felles uttalelse.

Dette er et viktig steg mot en rettferdig fredsløsning i Midtøsten — Guri Melby, leder Venstre

Flere jubler for avgjørelsen

Bekreftelsen på at Norge anerkjenner Palestina som en selvstendig stat blir mottatt med glede av Palestinakomiteen, Rødt og MDG. Men de mener mer må til.

– Dette er en sak vi har jobbet med lenge og et viktig signal til Israel om at Norge ikke godtar okkupasjonen av Vestbredden eller intensjonen om at Gaza skal tømmes for palestinere for å utvide staten Israel, sier Palestinakomiteens leder Line Khateeb.

Venstre: Et viktig steg

Også Venstres leder Guri Melby er glad for at regjeringen anerkjenner Palestina.

– Venstre støtter at regjeringen nå tar skrittet og anerkjenner Palestina som egen stat. Dette er et viktig steg mot en rettferdig fredsløsning i Midtøsten. En fredelig løsning som kan gi varig fred, må være basert på en tostatsløsning, sier hun.

KN tror på tostatsløsning

Kirkens Nødhjelp (KN) hilser avgjørelsen velkommen:

– En norsk anerkjennelse Palestina gir økt håp om varig og rettferdig fred. En bredere internasjonal anerkjennelse av en palestinsk stat kan bidra til å redusere det skjeve maktforholdet mellom partene i konflikten og derved øke mulighetene for fredsforhandlinger og en reell tostatsløsning, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i KN.

Ambassadøren kom tilbake

Etter at Sverige i 2014 ble det første EU-landet til å vedta anerkjennelse av staten Palestina, kalte Israels utenriksminister hjem landets ambassadør til Sverige.

En måned senere var sendemannen tilbake i Stockholm.