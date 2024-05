Cathrine ville fylle et tomrom. Nå er tradisjonelle koner i vinden

– Jeg oppfatter ikke at vi er kontroversielle. Men jeg føler at vi har behov for å si noen ting som ikke er mainstream eller politisk korrekt, sier Cathrine Lofnes.

For seks år siden startet hun Mammashjerte, som er en gruppe kristne mødre som deler «tanker om familieliv, morsrollen, kjærestetid og mye mer» på Snapchat og i en egen podkast.

Det var da Lofnes som mor begynte å orientere seg i mamma-grupper på sosiale medier, at hun så et behov for å fronte det hun ser som kristne familieverdier. Etter at hun selv begynte å dele, opplevde hun responsen som overveldende. Det overbeviste henne om at det fantes et tomrom å fylle.

– Nå er det en trend at man skal være veldig ærlig, om det å være mamma, om at det er skittent på kjøkkenbenken og om hvor vanskelig det er å være mor. Men vår ærlighet handler mer om valgene vi tar i livene våre, og hvilke verdier vi baserer våre valg og våre identiteter på.

En internasjonal trend

Internasjonalt har «tradwife» de siste par årene blitt en mye brukt emneknagg i sosiale medier, og i internasjonale medier har fenomenet fått ny oppmerksomhet de seneste månedene. Det handler om kvinner som prioriterer å arbeide i hjemmet, med å oppdra barna, og underordne seg sin ektemann, som er den som tjener penger til husholdningen.

Svært mange av de mest populære talspersonene for livsstilen, kobler den til sitt kristne livssyn.

En ny artikkel i det amerikanske magasinet The New Yorker omtaler mormonske Hannah Neeleman som dronningen av tradwife-bevegelsen, en «åttebarnsmor som melker kuer, baker, danser og deltar i skjønnhetskonkurranser». Magasinet nevner også amerikanske Estee Williams og australske Jasmine Dinis, som begge framsnakker underordning som Guds ordning for ekteskapet. Og kanadiske Gwen Swinarton, som gir Gud æren for at hun gikk fra å selge porno til å bli tradwife-influenser.

Cathrine Lofnes understreker at hun ikke helt kjenner til tradwife-trenden, og er derfor usikker på hvor godt Mammashjerte passer inni sekkebetegnelsen.

– Vi fremmer nok mange av de samme tankene og verdiene, men vi har et større spekter av tema vi er opptatt av. Blant våre bidragsytere er kvinner som er hjemmearbeidende, men også noen som tenker annerledes.

Jasmine Darke er en av flere internasjonale påvirkere som fremmer tradisjonelle kvinneroller. Se video under.

– Hvis noen vil ta meg på noe, er det det bare å gå i gang

Lofnes legger ikke skjul på de kristne mødrene i Mammashjerte på en del områder går på tvers av det idealet som fremmes i samfunnet forøvrig – hvor normen er at mor er tilbake i jobb et år etter fødsel.

– Hvilke tema er du ekstra bevisst på at kan skape reaksjoner når dere tar opp?

– Det er mye. Jeg påberoper meg for eksempel å være anti-feminist. For hvorfor skal noen kvinner absolutt rope så høyt og syte så mye, og være opptatt av å bli som menn, i stedet for å se til det Bibelen sier og eie det? Den tematikken tar jeg ofte opp, og jeg er opptatt av å utfordre kvinnen til å eie det å være kvinne, å være feminin, og å være mor. I stedet for å nedprioritere familien og barna, for å fokusere på karrieren. Vi har også bidragsytere som har høye stillinger, men vi trenger også perspektivene til de som er hjemmearbeidende.

---

Mammashjerte

En podkast og Snapchat-konto som «deler tanker rundt det å være mor og kone, liv og leven, latter og tårer. Ekte og rå familie, oppdragelse, småbarnsliv»

Startet for seks år siden av Cathrine Lofnes, som er pastor i Jesusfellesskapet, en selvstendig, karismatisk menighet i Bergen

Har blitt tilknyttet organisasjonen Tro & Medier, hvor Lofnes nå har en 50 prosent stilling

---

Andre ting hun trekker fram, er at mange kvinner blir utmattet av å skulle hele tiden skulle prestere – i arbeidsliv, på sosiale medier, og å ha økonomi til hus, hytte og to sydenturer i året. Da vil hun heller oppfordre folk til å stoppe opp og tenke over hvilke verdier de baserer valgene sine på.

– Og så er jeg opptatt av å bekjempe frykt, og går hardt ut mot Halloween og slikt. Det er mange tema jeg kan tas på, så hvis noen vil ta meg er det det bare å gå i gang.

Vi kvinner trenger å rydde litt i hvordan vi ser på de ulike rollene våre, slik at vi kan fokusere på å fylle de rollene vi er ment å ha — Cathrine Lofnes, leder for Mammashjerte

– Noen understreker at kvinner som velger å være mer hjemme gir slipp på rettigheter og økonomisk handlingsrom som er kjempet fram gjennom flere tiår, og som gir dem et sikkerhetsnett om de blir skilt, om mannen dør, om han viser seg å være farlig, eller om noe uforutsett skulle skje. Hvordan svarer du dem?

– Jeg forstår at slike enkeltsituasjoner kan dukke opp. Men jeg synes ikke det skal gjøres til en mal som man bygger familielivet på, for den malen samsvarer ikke med det Bibelen sier. Bibelen beskriver kvinner som er driftige og arbeidsomme, så det er ikke slik at vi sier at kvinner ikke skal jobbe. Men vi synes ikke man skal sette karriere og individualisme over barn og familie.

Hun vil framsnakke en arbeidsfordeling mellom kvinner og menn, og mener mange kvinner blir utslitt fordi de forsøker å ta på seg mannens ansvar. Og at det mange kanskje se på som en «Disney-mytologi», har en verdi som ikke bør avskrives uten videre.

– Det er noe med det å la seg redde av en «ridder i en blank rustning», som vi har vi mistet litt. Så er det klart at kvinnebevegelsen kom ut av et faktisk behov, for kvinnen var gjerne låst, og hadde ikke stemme til å kunne være med å forme menighet, land og lederskap. Men det handler om hvor i hjertet vårt vi posisjonerer kvinnerollen vår.

Det er heller ikke slik at det er om å gjøre å vende tilbake til slik ting var på 50-tallet, for heller ikke da var alt i tråd med Bibelen — Cathrine Lofnes, leder for Mammashjerte

Kritikk av trend

Kritikere av tradwife-trenden mener den fremmer et reaksjonært og fundamentalistisk kvinnesyn. Flere av de som representerer trenden internasjonalt framsnakker underordning som Guds ordning for ekteskapet, og viser ofte til Efeserbrevet, hvor Paulus skriver at «som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.

Cathrine Lofnes trekker fram kapittel 31 i Salomos ordspråk som sin egen rettesnor: Det slår fast at en «dyktig kone» er verd langt mer enn perler, og beskriver henne som en arbeidssom, tillitsvekkende, driftig, forutseende og omtenksom.

– Så er det heller ikke slik at det er om å gjøre å vende tilbake til slik ting var på 50-tallet, for heller ikke da var alt i tråd med Bibelen. Jeg vil heller ha som ideal det Ordspråkene sier om den dyktige kone, sier Lofnes.