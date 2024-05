Mener konservative metodister står ved veiskille: – Metodistkirken i Norge er nå veldig liberal

– Vi står ved et veiskille nå. På grunn av vedtaket på Generalkonferansen er situasjonen mer avklart. Dermed vil nok de som vil ut av Metodistkirken i Norge bestemme seg for det nå.

Det sier Jan-Erik Fjukstad etter at den globale Metodistkirken vedtatt å fjerne en formulering i kirkens retningslinjer om at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære, en formulering som det lenge har vært strid om i kirken.

United Methodist Church (UMC) sitt øverste organ, Generalkonferansen, har vært samlet i North Carolina i USA den siste tiden.

STORSAMLING: Over 700 delegater deltok under Generalkonferansen i Charlotte, USA. (Larry McCormack, UM News)

Afrikansk innflytelse

Beslutningen er en kuvending fra trossamfunnets forrige generalkonferanse i 2019, da delegatene stemte for å bevare formuleringer som utelukket likekjønnede vigsler og mennesker i likekjønnede samliv fra vigslede stillinger. Det skapte en motreaksjon på progressiv side.

Endringen fra nei til ja i spørsmålet om å opne opp for likekjønnet ekteskap fra forrige samling mener Fjukstad har flere grunner.

Blant annet satte pandemien en stopper for en avtale som ville splitte UMC i én mer teologisk konservativ og én mer teologisk liberal gren.

Denne skulle behandles på Generalkonferansen i 2020, men denne ble utsatt på grunn av covid.

Jeg tror det verste nå er over, og at vi kan ha fokus på å bygge kirke sammen — Hilde Marie Øgreid Movafagh

I stedet endte en stor del av amerikanske metodistmenigheter opp med å bryte ut og etablere et eget kirkesamfunn, kalt Global Methodist Church.

Fra 2019 til 2023 forlot hele 7600 amerikanske menigheter UMC.

– Alle utmeldingene gjorde at Generalkonferansen fikk en annen sammensetning, forklarer Fjukstad.

Han er leder for Connect Metodist, et norsk nettverk for metodister som ønsker et tradisjonelt samlivssyn.

Fjukstad forteller at omtrent halvparten av de gjenværende medlemmene i UMC kommer fra menigheter i afrikanske land, selv om det av ulike grunner ikke er en fullt så stor andel afrikanske delegater på Generalkonferansen.

– At disse, som helt klart står for et tradisjonelt syn på ekteskapet, har godtatt at kirken som helhet endrer syn, har spilt inn, mener Fjukstad.

EKTESKAPSSYN: Pastor Jerry Kulah fra Liberia ledet en samling utenfor årets Generalkonferanse til støtte for et tradisjonelt syn på ekteskap og seksualitet. (Larry McCormack, UM News/Larry McCormack)

Strenge regler

Han tror det at Generalkonferansen har gitt alle konferanser utenfor USA mulighet til å fastsette retningslinjer for vielse, samt fastlegge krav og betingelser for ordinasjon til tjeneste som prest og diakon, har gjort det lettere for de afrikanske delegatene å stemme for å åpne for likekjønnet ekteskap.

Da kan man for eksempel slå fast nasjonalt i ett land at man ikke vil tillate likekjønnet vigsel, selv om andre medlemsland velger annerledes.

– De amerikanske menighetene hadde en spesialregel som gjorde at de kunne trekke seg ut av UMC. Men ellers har Metodistkirken strenge regler som gjør at kirkebyggene og eiendeler tilhører metodistkirken samlet.

Det mener han har gjort terskelen høy for å trekke seg ut for afrikanske menigheter.

Dette vedtaket redefinerer innholdet i ekteskapet, og ved å være medlem i kirken så går du god for deres lære — Jan-Erik Fjukstad

Rektor: – Vi har sett hvor skadelig konfliktene har vært

Vedtaket om mer regionalt selvstyre er også noe rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar, Hilde Marie Øgreid Movafagh, trekker frem fra Generalkonferansen:

– Det vil åpne for at kirken tilpasses kulturen der kirken er, og det vil også føre til at kirken blir mindre styrt fra USA. Det er noe jeg har vært med å utforme, og det flytter makt nedover og åpner for regionale forskjeller, sier Movafagh.

Hilde Marie Øgreid Movafagh TÅLE ULIKE MENINGER: – En må tåle å være en kirke med forskjellige syn og hvor de progressive er i flertall, sier Hilde Marie Øgreid Movafagh. (Rebekka Johannessen Litland)

Hun mener konferansen var preget av en et godt samarbeidsklima uten høy temperatur

– Det handlet ikke bare om homofili, men også mye annet, som for eksempel at diakoner skal få forvalte sakramenter. For oss som har fulgt med noen år, var det en deilig kontrast til tidligere år, fortsetter Movafagh.

Movafagh tror det skyldes at en bred enighet om at alle er tjent med at alle parter strekker seg for å nå samlende kompromisser.

– Jeg tror ikke vi ville hatt den roen vi ser i årets generalkonferanse, hvis ikke vi først hadde hatt de mer konfliktfylte konferansene. For vi har sett hvor skadelig konfliktene har vært, litt som søsken som krangler og blir venner igjen.

– Tror det verste nå er over

Movafagh har i likhet med flertallet av norske metodister stått på progressiv side i den globale metodistkirkens samlivsdebatt.

Hun mener vedtaket som nå er gjort er udramatisk, fordi det formelt sett ikke innebærer å skrive inn en tydelig aksept for likekjønnet samliv – men å fjerne en formulering som ble lagt til i 1984, som utelukker mennesker i homofilt samliv fra å kunne gifte seg i kirkesamfunnet og fra vigslede stillinger.

Hun håper det nå blir mer ro her i Norge, og at alle menighetene blir værende.

– Jeg tror det verste nå er over, og at vi kan ha fokus på å bygge kirke sammen.

– Men om noen vil bryte ut, så har jeg også respekt for det, og håper de vil blomstre, sier Movafagh.

Tror noen synes det er vanskelig å bli assosiert med en «veldig liberal profil»

Flere menigheter i den norske metodistkirken har alt meldt at de vil trekke seg ut på grunn av samlivssynet. Først ut var menigheten på Hvittingfoss. De ønsker å bli en del av Pinsebevegelsen.

Også Metodistkirken i Hammerfest har vedtatt å forlate Metodistkirken Norge. Fjukstad er pastor i denne menigheten, men understreker at han i denne saken uttaler seg i rollen som leder for nettverket Connect Metodist.

VURDERTE NYTT KIRKESAMFUNN: Jan-Erik Fjukstad forteller at nettverket han leder opprinnelig så på muligheten for å opprette et konservativt, metodistisk kirkesamfunn i Norge, men at det var for få menigheter det var aktuelt for. (Privat)

Selv er han usikker på om han blir værende som medlem av Metodistkirken Norge. Han tror ikke det nå vil komme et skred av nye menigheter som vil melde seg ut i Norge.

– Det er nok noen som nå vurderer situasjonen, men dette har ligget i kortene i Norge lenge.

Nå fremover tror han den viktigste oppgaven til nettverket han leder blir å støtte de med tradisjonelt ekteskapssyn som ønsker å forbli medlemmer av Metodistkirken Norge.

– Men man kan fremdeles velge i hver menighet om man ønsker å åpne for vielse av personer av samme kjønn. Hvorfor velger noen da likevel å melde seg ut?

– Dette vedtaket redefinerer innholdet i ekteskapet, og ved å være medlem i kirken så går du god for deres lære. Profilen til Metodistkirken i Norge er nå veldig liberal, og det er noen som opplever det som litt vanskelig å bli assosiert med den profilen, sier Fjukstad.