Dette sier han om Ottosens oppsigelse

Torsdag kveld leverte informasjonsleder Espen Ottosen sin oppsigelse til hovedstyret i Misjonssambandet. Samtidig varslet han at han blir ny kommentator i avisen Dagen.

På vei ut døra retter han kritikk mot sin arbeidsgiver gjennom 35 år.

I et innlegg på Facebook fortalte Ottosen at han ikke har den nødvendige tillit til hovedstyre og generalsekretær for å fortsette.

Hverken generalsekretær Gunnar Bråthen eller hovedstyrets formann Knut Espeland har til nå uttalt seg om Ottosen-exiten – inntil nå.

Fredag har NLM-ledelsen lagt ut en uttalelse på nettsiden til Misjonssambandet. Der berømmer Bråthen Ottosens mangeårige tjeneste i organisasjonen.

– Vi er takknemlige for den innsatsen Espen har gjort for Misjonssambandet gjennom mange år. Han har vært en markant og tydelig informasjonsleder og en viktig skikkelse i organisasjonen som mange har satt pris på.

Reagerer på oppreisning

Bråthen uttrykker samtidig forståelse for valget om å gå av.

– Når Espen nå sier at han ikke lenger opplever det mulig å fortsette i stillingen, har vi forståelse for det. Vi vil ønske ham lykke til i de nye oppgavene han nå går inn i, og er glade for at han fortsatt vil være en tydelig kristen stemme i den offentlige debatten.

På Facebook har Ottosen trukket fram flere grunner til hvorfor han valgte å si opp jobben som informasjonsleder.

«Noe handler om hvordan hovedstyret over år har håndtert uroen og varslingssakene i organisasjonen. Men det handler også om viktige valg som hovedstyret og generalsekretær har tatt de siste månedene. Disse opplever jeg som ukloke, uholdbare og mer som et resultat av ytre press enn et ønske om å gjøre rett.»

Ottosen trekker spesielt fram at Misjonssambandet de siste månedene har beklaget offentlig til to tidligere misjonærbarn, og gitt dem hver sin oppreisning på 750.000 kroner.

«Selv om jeg støtter arbeidet for å ivareta misjonærbarn, og heier på alt som kan skape forsoning, mener jeg prosessene har vært uryddige. Jeg stiller også store spørsmål ved oppreisningenes størrelse», skriver han.

Denne kritikken blir ikke besvart av Bråthen i uttalelsen på nlm.no.

SA OPP: Under Misjonssambandets hovedstyremøte 25. april gav informasjonsleder Espen Ottosen sin oppsigelse. Bildet er tatt rett før møtet, opplyser Ottosen til Vårt Land. (Foto: Privat) (Privat)

----

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), også kalt Misjonssambandet, ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

----