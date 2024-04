Historisk vedtak i Metodistkirken – alle regioner likestilles

– Beslutningen om regionalisering endrer UMC fra å være en amerikansk kirke med avdelinger i forskjellige verdensdeler til å bli en global kirke hvor alle deler av kirken fungerer på et likeverdig nivå, Christian Alsted, biskop for Metodistkirken i Norden.

Han er til stede når United Methodist Church sitt øverste organ, Generalkonferansen, er samlet i Charlotte, North Carolina. Her ble det torsdag vedtatt at hver enkelt region i den globale kirken skal likestilles. De får dermed samme myndighet til å tilpasse kirkens retningslinjer til eget område.

– I et norsk perspektiv ligger de største endringer i forståelsen av kirken, og i at kirkens generalkonferanse, som er den øverste myndigheten, i fremtiden utelukkende vil fokusere på felles globale anliggender, slik som felles misjon, utdannelse, nødhjelp, teologi, sosial-etiske og politiske spørsmål.

Vedtaket ble gjort med 586 mot 164 stemmer.

---

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden. Det skal være mellom 600 og 1000 delegater, og i 2024 er det rett under 1000. Arbeidet med sakene gjøres både i komiteer og i plenum.

---

Biskopen forklarer at kirken utenfor USA allerede lenge har hatt mulighet til å tilpasse kirkeordningen til sin kontekst.

– Fremover vil det være videre rammer. Muligheten for tilpasninger vil gjelde i hele kirken, sier han.

For at endringen skal tre i kraft, må det imidlertid stemmes over på nasjonalt nivå i alle årskonferanser. Derfor er det først i november 2025 at det blir klart om beslutningen går gjennom.

– Uavhengig av beslutningen om regionalisering, har Generalkonferansen gitt alle konferanser utenfor USA mulighet til å fastsette retningslinjer for vielse, samt fastlegge krav og betingelser for ordinasjon til tjeneste som prest og diakon, sier han.

Likekjønnet vigsel

Før generalkonferansen har det vært knyttet stor spenning til behandling av spørsmålet om likekjønnet samliv.

I kirkens retningslinjer, formulert i The Book of Discipline, står det at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære.

Den progressive delen, som den norske delegasjonen tilhører, ønsker å ta ut denne formuleringen.

Dersom formuleringen strykes, og det åpnes for flere syn på ekteskap og samliv, vil det være enklere for den norske Metodistkirken å forbli i UMC. Alternativet blir å danne en annen konstellasjon i Europa eller bli en selvstendig kirke i Norge, har delegasjonen tidligere fortalt.

Generalkonferansen varer fram til 3. mai.