– Det har blitt et veldig trykk mot Espen Ottosen. Han har delt noen av sine synspunkter og perspektiver på en saklig måte. Jeg tenker det må være rom for dette, sier Livar Veggeland, regionleder i Misjonssambandet sør.

Reaksjonene har vært sterke etter at Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosen skrev og publiserte et omdiskutert leserinnlegg i misjonærbarn-debatten.

Enkelte har attpåtil ment at han bør gå av.

Veggeland mener det er uheldig dersom debatten knebles i vanskelige saker.

– Man kan gjerne være uenig i argumentene til Ottosen, men jeg tror ingen tjener på en debatt der enkelte ikke har rett til å si noe, sier han.

– Uheldig dersom debatten knebles

I det omdiskuterte innlegget, som Ottosen to dager senere ble bedt om å avpublisere, skriver informasjonslederen blant annet at podkasten «Misjonærbarna» gir «en feilaktig fremstilling av Misjonssambandets prosedyre under rettssaken i Stavanger».

Rettssaken Ottosen sikter til fant sted for elleve år siden i Stavanger tingrett. En kvinne fra Stavanger hadde gått til søksmål mot NLM og Frikirken, og ville med dette at organisasjonene skulle gjøres erstatningsansvarlige for overgrep, omsorgssvikt og måten de håndterte overgrepet på da hun på 80-tallet var elev på misjonens internatskole i Taiwan.

Retten trodde på kvinnens historie om seksuelle overgrep. Saken endte imidlertid med at organisasjonene ble frikjent for det juridiske ansvaret for omsorgssvikt og overgrep.

I mars i år kom NLM-ledelsen likevel med en offentlig beklagelse og oppreisning til misjonærbarnet i saken.

Derfor har det vekket reaksjoner at Ottosen brukte Utsyn til å dele sine egne synspunker om saken, uten å ha klarert det med NLMs ledelse.

Torsdag kommer saken på hovedstyrets bord, har Vårt Land tidligere skrevet.

Vanskelig balansegang

I debattinnlegget gjorde Ottosen det klart at han ikke uttalte seg som informasjonsleder. Han skrev innlegget fordi «han er den eneste ansatte ved hovedkontoret i dag som var involvert i rettssaken for over ti år siden».

Generalsekretæren har på sin side sagt at utspill fra Ottosen på Utsyn, hvor informasjonslederen også er redaktør, vil være vanskelig å skille fra organisasjonens meninger.

Også Veggeland mener dette er en vanskelig balansegang, men synes likevel det er problematisk at Ottosen ble bedt om å avpublisere sitt eget innlegg.

– Hvor mener du grensen går for hva Ottosen som informasjonsleder kan komme med av egne ytringer?

– Jeg tenker det bør være et relativt stort rom. Ottosen kan selvfølgelig ikke bestemme Misjonssambandets valg og prioriteringer, men han må få lov til å uttrykke seg om en sak som strekker seg mange år tilbake i tid og hvor han selv var involvert.

HARDT UT: – Jeg oppfatter dette som NLMs «Kjerkhol-sak». Det er et punkt hvor ledelsen må sette strek, selv om en ansatt, blottet for selvkritikk, fortsatt ønsker å bite seg fast, uttalte NLM-veteran Hans Aage Gravaas til Vårt Land forrige uke. (Morten Marius Larsen)

Dette er saken

Espen Ottosen publiserte et innlegg med kritikk av Øystein Stenes podkast Misjonærbarna.

Innlegget ble senere avpublisert. Ottosen viste til at generalsekretær Gunnar Bråthen ba han om å fjerne innlegget.

Generalsekretæren har varslet interne runder i organisasjonen i etterkant og saken skal også tas opp i Misjonssambandets hovedstyre.

Misjonssambandet har, i likhet med flere andre misjonsorganisasjoner, over flere tiår benyttet seg av internatordninger for misjonærbarn. Barna bodde altså adskilt fra foreldrene sine i utlandet. I ettertid har flere av dem fortalt om traumer, og i verste fall krenkelser og overgrep.

Dialog med misjonærbarn

NLM-veteran Hans Aage Gravaas er blant dem som har gitt uttrykk for at Ottosen bør gå av, og mener innlegget føyer seg inn i rekken av solo-utspill fra informasjonslederen.

Det er et krav Veggeland har lite sansen for.

– Vi kan ikke ha et meningsdiktatur. Man bør selvfølgelig kunne snakke sammen om utspill man har kommet med i media er kloke eller ikke. Men man kan ikke kneble meninger fordi det skaper reaksjoner. Da er man inne på en farlig vei hvor alle skal gå i takt og mene og si det samme.

Misjonssambandets ledelse har de siste månedene hatt flere samtaler med Sendt bort, en nyopprettet støttegruppe for misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet. Målet til gruppen er å bidra til at de skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.

Generalsekretær Gunnar Bråthen har uttalt at det nå avpubliserte innlegget til Ottosen har gjort prosessen i misjonærbarnsaken vanskelig.

– Var det rett av Ottosen å komme med disse ytringene på dette tidspunktet, Veggeland?

– Man kan selvfølgelig diskutere om det var klokt å gjøre det nå, midt i en sårbar prosess. Samtidig kan man spørre: Når er rette tidspunktet å komme med noen nyanseringer? Er det om ett år, to år, fem år? Det er nå debatten skjer. Å få sånne ting fram må være mulig samtidig som man har en god prosess med misjonærbarna, sier Veggeland.

Jeg ser ingen grunn til at man skal fortsette noen heksejakt på Espen på grunn av dette — Tore Vågen, tidligere leder i Misjonssambandets region øst

– Utidig populistisk

Til Dagen har Veggeland uttalt at han har tillit til Ottosen som informasjonsleder. Det samme gjentar han til Vårt Land.

– Jeg tenker han gjør en viktig jobb for Misjonssambandet. Han er også en stemme i Kristen-Norge som vi trenger, sier han.

Tore Vågen er tidligere leder i Misjonssambandets region øst. Også han slår ring rundt Misjonssambandets informasjonsleder.

– Innlegget hans er kanskje timet litt dårlig, noe han har tatt selvkritikk på, men ser du på innholdet så er det et forsøk på å korrigere noen fakta om en rettssak hvor han selv var til stede, sier Vågen.

STØTTER: Tore Vågen, tidligere leder i Misjonssambandets region øst, er blant dem som slår ring rundt Espen Ottosen. (Privat)

Vågen sier at han har full tillit til Ottosen.

– Jeg ser ingen grunn til at man skal fortsette noen heksejakt på Espen på grunn av dette, ikke minst fordi organisasjonen nå trenger ro og sindighet, sier han, og sikter til dialogen med misjonærbarna.

– Kan det bli ro i organisasjonen med Ottosen som informasjonsleder?

– Ja, det tror jeg, men det krever at de som har bestemt seg for at de skal ha ham vekk besinner seg litt, sier Vågen, som mener enkelte utspill i media har vært lite konstruktive.

For eksempel viser han til Hans Aage Gravaas omtale av Ottosen som «NLMs Kjerkol»-sak.

– Det synes jeg var både usaklig og utidig populistisk.

