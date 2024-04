– Vi er mange som venter utålmodig på at noe skal skje

– I utgangspunktet ønsker vi å bli værende i UMC, sier hovedstyreleder i Metodistkirken, Martin Vestøl.

Den norske metodistkirkens framtid vil bli avgjort når United Methodist Church (UMC) samler kirkesamfunnets høyeste organ, Generalkonferansen, i USA 23. april–3. mai.

Det er spørsmål knyttet til rettigheter for likekjønnede som vil være avgjørende for hvilken vei Metodistkirken i Norge velger videre.

Språklige endringer

– Vi ønsker at det skal være en samlet metodistkirke, både i Norge og i UMC, med åpenhet for flere syn på ekteskapet, sier hovedstyrelederen.

Generalkonferansen har ansvar for å vedta eventuelle endringer i kirkesamfunnets lære.

LEDER: Martin Vestøl er hovedstyreleder i Metodistkirken i Norge. (Ingeborg Altern Vedal)

Det er ikke snakk om å ta inn i læregrunnlaget formuleringer som aktivt åpner for likekjønnet ekteskap, ifølge Vestøl. I stedet ønsker den mer progressive delen av kirken å ta ut en formulering om at «homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære», forteller han.

I dag er det ikke formelt mulig for to av samme kjønn å gifte seg i kirker som tilhører UMC, og prester og diakoner kan ikke vigsles til tjeneste dersom de har en partner av samme kjønn.

Uten formuleringen er det større åpning for at lokale kirker ta avgjørelser som passer i deres region. Noen kirker holder til i områder der homofilt samliv er straffbart, påpeker styrelederen, og UMC kan derfor ikke åpne for likekjønnet ekteskap på øverste nivå.

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden. Det skal være mellom 600 og 1000 delegater, og i 2024 er det rett under 1000. Arbeidet med sakene gjøres både i komiteer og i plenum.

Ønsker samlet kirke–men kan revurdere

Dersom UMC beholder formuleringen om homofilt samliv, er det sannsynlig at den norske Metodistkirken vil revurdere sitt medlemskap i UMC, selv om de i utgangspunktet ønsker en samlet kirke.

–Da vil vi se på muligheten for andre konstellasjoner i Europa, eller bli en autonom Metodistkirke i Norge, sier Vestøl.

Dersom formuleringen strykes, og det åpnes for flere syn på ekteskap og samliv, vil det være enklere for den norske Metodistkirken å forbli i UMC.

I 2019 vedtok et flertall i Årskonferansen å arbeide for at homofile og lesbiske skal få de samme rettighetene i kirken som andre har. Fjorårets Årskonferanse bekreftet at prester er fri til å vie hvem de vil, selv om kirken ikke formelt kan godta likekjønnet vigsel før Generalkonferansen eventuelt åpner for dette.

I utgangspunktet ønsker vi å bli værende i UMC — Martin Vestøl, styreleder i Metodistkirken

RETNING: Årskonferansen i 2023 bekreftet at prester kan vie dem de vil. Kirken kan ikke formelt åpne for likekjønnet vigsel før UMC eventuelt anerkjenner dette. (Lena Stordalen)

Tror mange er utålmodige

I flere tiår har spørsmål omkring samliv blitt diskutert på UMC sine generalkonferanser. Kirkesamfunnet har hver gang landet på å ikke åpne opp for likekjønnet ekteskap eller ordinasjon av prester som lever sammen med en av samme kjønn.

Vedtakene har likevel ikke gitt ro. Diskusjonen dukker stadig opp igjen, både her i Norge og internasjonalt.

DELEGAT: Audun Westad reiser til konferansen i USA om kort tid. (Privat)

Audun Westad, tidligere hovedstyreleder i Metodistkirken Norge, er en av to norske delegater til konferansen. Delegatene til Generalkonferansen velges på den norske Årskonferansen, og valget er ikke knyttet til verv.

–Jeg tror vi er mange som venter utålmodig på at det skal skje noe, at vi skal gå i en mer inkluderende retning når det gjelder LHBTQ+. En sånn endring vil bli tatt godt imot av det store flertallet metodister i Norge, sier Westad.

–Hvis det ikke skjer så forventer jeg en debatt om hvor vi går videre.

Westad sitter i komiteen som skal behandle temaet når det internasjonale kirkesamfunnet samles i slutten av måneden.

Jeg tror vi er mange som venter utålmodig på at det skal skje noe, at vi skal gå i en mer inkluderende retning når det gjelder LHBTQ+ — Audun Westad, delegat til Generalkonferansen

Diskusjoner i norske menigheter

I 2023 sa biskop i Norden, Christian Alsted, at kirken «i nær framtid vil tillate likekjønnet ekteskap». Han sa også at kirken en gang i fremtiden ville ha homofile pastorer.

I fjor høst ble Hvittingfoss metodistmenighet den første menigheten som bestemte seg for å forlate Metodistkirken i Norge, ettersom de er uenige i kirkens veivalg i ekteskapsspørsmålet. Menigheten har nå søkt om å bli medlem i Pinsebevegelsen.

Også Centralkirken i Bergen har stemt over om de skulle forlate Metodistkirken eller bli værende. Opptellingen av stemmer viste at flertallet ville bli. Det endte med at pastor Dag Martin Østevold sa opp sin stilling.

Årskonferansen vedtok i fjor at det skal opprettes et nettverk i regi av Metodistkirken, for prester, diakoner og menigheter med et tradisjonelt ekteskapssyn. Tilsynsprest Svein Veland skriver til Vårt Land i en tekstmelding at han regner med at nettverket vil være etablert før neste Årskonferanse.

Veien videre

Splittelsen i UMC er allerede et faktum. På verdensbasis har flere Årskonferanser og medlemskirker meldt seg ut.

Hva som skjer videre, både internasjonalt i den norske Metodistkirken, avhenger av hva UMC kommer fram til i de avgjørende spørsmålene omkring samliv og ekteskap

Metodistkirken

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

