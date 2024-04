Strømmestiftelsen får rekordbeløp fra Norad

– Det er en kjempestor dag. Det er den største støtten vi har fått noen gang, sier Erik Lunde.

Han er generalsekretær i Strømmestiftelsen, og kan mandag slippe jubelen løs etter den ferske beskjeden fra Norad.

Bistandsorganisasjonen skal motta om lag 565 millioner kroner i offentlig støtte de kommende fem årene.

Det er en økning på hele 27 prosent fra tidligere avtaler.

Fædrelandsvennen meldte først saken.

---

Strømmestiftelsen

Bistandsorganisasjon stiftet i 1976.

Har sin opprinnelse i innsamlingsarbeidet som ble startet av kapellan Olav Kr. Strømme i Kristiansand domkirke på begynnelsen av 60-tallet.

Er blant de største bistandsaktørene i Norge.

Arbeider i 10 land i Afrika og Asia med hovedfokus på utdanning, jobb og fattigdomsreduksjon.

Har sitt hovedkontor i Kristiansand.

---

Vil feire

– Dette kommer vi til å feire, sider Lunde til avisa.

I fjor ble Strømmestiftelsen nødt til å redusere budsjettet grunnet svak kronekurs.

Fremover blir det altså store muligheter for å trappe opp arbeidet for organisasjonen som har sitt nedslagsfelt i Asia, Vest-Afrika og Øst-Afrika.

– Norad anerkjenner med dette at Strømmestiftelsens arbeid for å sikre flere barn og unge skolegang og utvikle nye, grønne jobber har god effekt i kampen mot fattigdom.

Lunde forteller at prosessen med å søke om rammeavtale med Norad er en stor prosess der Strømmestiftelsen blir nøye gjennomgått.

At Norad dernest konkluderte med en såpass raus avtale, tar Lunde som en tillitserklæring.

– Vi er stolt over at Norad gir støtte til oss; en organisasjon i Kristiansand, og at vi med dette er den største mottakeren utenfor Oslo.